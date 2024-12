Cổ đông lớn vừa bán ra gần 3,8 triệu cổ phiếu Bamboo Capital

Công ty Cổ phần Regeneration Investment báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG-HOSE).

Theo đó, trong ngày 05/12, CTCP Regeneration Investment, cổ đông lớn của BCG đã bán ra gần 3.8 triệu cổ phiếu và giảm số lượng từ hơn 52,8 triệu cổ phiếu, chiếm 6% xuống còn hơn 49 triệu cổ phiếu, chiếm 5,58% tại BCG.

Chốt phiên ngày 5/12, giá cổ phiếu này đóng cửa ở mốc 6.300 đồng/cổ phiếu, khả năng tổ chức trên đã thu về khoảng 23,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Như Hường, cổ đông lớn của Regeneration Investment là đang trực tiếp nắm giữ hơn 706.011 cổ phiếu BCG, chiếm 0,08%. Như vậy, sau giao dịch này hai 2 cổ đông liên quan này còn sở hữu tổng cộng 49.794.219 cổ phiếu BCG, chiếm 5,66% vốn điều lệ.

Theo báo cáo cổ đông lớn, CTCP Regeneration Investment đã mua 49.403.071 cổ phiếu, chiếm 6,17% vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ 53.562.345 cổ phiếu, chiếm 6,69% vốn tại BCG và trở thành cổ đông lớn của BCG từ ngày 14/6/2024.

Kết thúc quý 3/2024, công ty báo lãi tăng 3.521,8% so với cùng kỳ từ 9,14 tỷ lên tới hơn 331 tỷ đồng nguyên nhân là do chi phí lãi vay trong quý 3 này giảm mạnh so với cùng kỳ nhờ nỗ lực chủ động kiểm soát nợ vay của công ty và mảng bất động sản ghi nhận sự phục hồi doanh thu.

Lũy kế 9 tháng năm 2024 lãi tăng mạnh từ 185 tỷ lên hơn 748 tỷ đồng. Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 430,5 tỷ lên gần 555 tỷ đồng.