Quản lý Quỹ Leadvisors chính thức làm cổ đông lớn của HAH

CTCP Quản lý Quỹ Leadvisors báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE).

Theo đó, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors (Hà Nội) thông báo đã mua thêm 260.100 cổ phiếu HAH để nâng sở hữu từ 6 triệu cổ phiếu (4,94% vốn điều lệ), lên 6.260.100 cổ phiếu (5,16% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện ngày 6/11.

Như vậy, sau giao dịch, Quản lý Quỹ Leadvisors chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Mới đây, HĐQT HAH đã phê duyệt khoản vay lên đến 312,5 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Khoản vay này sẽ được sử dụng để mua tàu container TORO, có tải trọng 44.165 tấn (3.400 TEU).

Mới đây, SSI Research đã có khuyến nghị gần nhất của HAH là "khả quan" với giá mục tiêu 1 năm là 47.200 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét dự báo năm 2024-2025 và sẽ công bố trong báo cáo sắp tới.

Còn đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11, cổ phiếu HAH tăng 1.050 đồng lên 46.850 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể: HAH đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất vượt 10% ước tính trước đó của SSI Research, mặc dù chúng tôi đã kỳ vọng công ty sẽ ghi nhận tăng trưởng đột biến trong quý 3.

Doanh thu quý 3/2024 đạt 1,12 nghìn tỷ đồng (+65% so với cùng kỳ), mức tăng trưởng cao đạt được nhờ (1) việc mở rộng công suất đội tàu (bao gồm 3 tàu mới công suất lần lượt 1.780 TEU, 1 trong số này được cho thuê định hạn và (2) Giá cước vận chuyển diễn biến tích cực cho cả đội tàu tự vận hành, tăng 7% so với cùng kỳ và đội tàu cho thuê định hạn, giá cước tái ký cao hơn 40-80% so với hợp đồng trước đó.

Bên cạnh đó, sản lượng hàng hóa tại cảng Hải An trong quý tăng 9,6% so với cùng kỳ, đạt 137 nghìn tấn, là yếu tố dẫn dắt tăng trưởng doanh thu hoạt động khai thác cảng và dịch vụ khác như depot, kho bãi, logistics…

Ngoài ra, Lotus Link (liên doanh với ZIM, HAH sở hữu 51%) cũng duy trì được đà hồi phục mạnh mẽ trong quý 3 và ghi nhận lãi lũy kế trong năm khoảng 65 tỷ đồng, so với mức lỗ khoảng 90 tỷ đồng trong năm 2023. Bên cạnh giá cước, việc bổ sung điểm dừng tàu vào hải trình hiện tại cũng góp phần vào sự thay đổi tích cực này.

Về NPATMI: Mặc dù chi phí lãi vay tăng mạnh (+55% so với cùng kỳ) chủ yếu do tăng nợ vay để mua thêm 3 tàu mới, biên lợi nhuận gộp và ròng vẫn cải thiện lên 24%, khi tỷ trọng chi phí cố định (khấu hao và chi phí đi vay) cao hơn trong cơ cấu chi phí.

Theo đó, NPATMI trong Q3/2024 và 9 tháng đầu năm 2024 lần lượt đạt 199 tỷ đồng (+86% so với cùng kỳ) và 370 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ), tương đương 82% kế hoạch lợi nhuận cho năm 2024.