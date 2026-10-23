Cơ hội lớn đưa thủy sản Việt Nam tiến sâu vào thị trường Brazil và Mỹ Latinh

Tại Triển lãm Thủy sản Mỹ Latinh 2026, các doanh nghiệp Việt Nam tập trung giới thiệu những mặt hàng thủy sản thế mạnh, đồng thời tăng cường kết nối với các nhà nhập khẩu và phân phối tại Brazil cùng khu vực Mỹ Latinh. Hoạt động xúc tiến này diễn ra trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu cá tra và cá rô phi của Việt Nam sang thị trường này đang tăng trưởng rất tích cực...

Gian hàng của một doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tại Seafood Show Latin America 2026. Ảnh: VASEP.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết trong khuôn khổ Triển lãm Thủy sản Mỹ Latinh (Seafood Show Latin America 2026) diễn ra tại São Paulo, Brazil từ ngày 20-22/10/2026, Hiệp hội đã chủ trì tổ chức Gian hàng Quốc gia Việt Nam với sự tham gia của 9 doanh nghiệp, nhằm quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu tại Brazil và khu vực Mỹ Latinh.

ĐỀ XUẤT 3 TRỌNG TÂM HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN

Triển lãm lần thứ 5 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Anhembi, do Francal và Seafood Brasil đồng tổ chức. Trong 3 ngày, sự kiện thu hút khoảng 4.500 lượt khách tham quan cùng hơn 100 nhà bán lẻ, doanh nghiệp chế biến, phân phối và xuất nhập khẩu, mở ra nhiều cơ hội giao thương giá trị cho các doanh nghiệp thủy sản.

Gian hàng Quốc gia Việt Nam do VASEP chủ trì có tổng diện tích 75 m2, gồm 63 m2 không gian riêng và 12 m2 không gian chung. 9 doanh nghiệp tham gia đại diện cho nhiều lĩnh vực, trong đó có 5 doanh nghiệp chế biến cá tra và cá rô phi (tilapia), một doanh nghiệp cá ngừ, một doanh nghiệp tôm, một doanh nghiệp thực phẩm và một đơn vị cung ứng máy móc, thiết bị chuyên ngành.

Các sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm khá đa dạng, từ cá tra, cá rô phi, tôm, cá ngừ đến hải sản khô, thực phẩm phối chế và các sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng. Bên cạnh những doanh nghiệp tham gia gian hàng chung, một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đến triển lãm để khảo sát thị trường, tìm hiểu nhu cầu và tiếp xúc với các đối tác tiềm năng.

Với thông điệp “Thủy sản Việt Nam - Điểm đến bền vững”, hoạt động xúc tiến thương mại hướng tới giới thiệu năng lực sản xuất, chế biến và cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối tại Brazil và các nước Mỹ Latinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Bùi Văn Nghị, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brazil, đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức và VASEP trong việc kết nối các nhà sản xuất với nhà nhập khẩu, tạo điều kiện để thủy sản Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Brazil và Mỹ Latinh.

Theo ông Bùi Văn Nghị, thủy sản là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2025 đạt 11,3 tỷ USD, trong khi riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 5,8 tỷ USD. Các mặt hàng như tôm, cá tra và cá rô phi có lợi thế về công nghệ chế biến, truy xuất nguồn gốc và định hướng phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam và Brazil đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, hợp tác thương mại giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển. Tiến trình thúc đẩy đàm phán Hiệp định Ưu đãi Thương mại (PTA) giữa Việt Nam và khối MERCOSUR (Thị trường chung Nam Mỹ) cũng được kỳ vọng góp phần tạo thuận lợi hơn cho hoạt động giao thương.

Để khai thác tiềm năng hợp tác thủy sản, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brazil đề xuất ba trọng tâm.

Thứ nhất: Tăng cường kết nối trực tiếp giữa các nhà sản xuất Việt Nam với hệ thống phân phối tại Brazil.

Thứ hai: Hai bên cần phối hợp tháo gỡ các rào cản kỹ thuật liên quan đến kiểm dịch, chứng nhận chất lượng và chuỗi cung ứng lạnh.

Thứ ba: Đẩy mạnh chia sẻ công nghệ nuôi trồng bền vững và chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

"Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Brazil sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước", ông Nghị khẳng định.

Trong ngày khai mạc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị cùng bà Phạm Hồng Trang, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Brazil, đã đến thăm Gian hàng quốc gia Việt Nam. Tại đây, đoàn trao đổi với bà Tô Thị Tường Lan, Phó Tổng Thư ký VASEP, cùng đại diện các doanh nghiệp về tình hình xuất khẩu, xu hướng thị trường và những khó khăn trong hoạt động thương mại tại khu vực Nam Mỹ.

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN SANG BRAZIL TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC

Brazil đang trở thành thị trường đáng chú ý đối với các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026, Brazil là thị trường có mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cao nhất, với mức 53,2% (số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam).

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Brazil đạt 188,9 triệu USD, tăng 46,3% so với năm 2024. Trong cơ cấu xuất khẩu, cá tra tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với kim ngạch đạt 176 triệu USD, tăng 35% so với năm trước và chiếm khoảng 93% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Brazil.

Gian hàng của một doanh nghiệp thuý sản Việt Nam tại Seafood Show Latin. Ảnh: VASEP.

Đáng chú ý, cá rô phi đang nổi lên như một mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Brazil đạt khoảng 44 triệu USD, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của cả nước. Kết quả này đưa Brazil trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của mặt hàng cá rô phi Việt Nam.

Sự tăng trưởng của cá tra và cá rô phi cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường tại Brazil, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa sản phẩm, phát triển quan hệ với các nhà nhập khẩu và tiếp cận sâu hơn hệ thống phân phối tại khu vực.

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại tại Brazil, VASEP và Thương vụ Việt Nam tại Brazil còn phối hợp tổ chức đoàn tham quan, làm việc trực tiếp với Tập đoàn JBS nhằm trao đổi về triển vọng hợp tác thương mại thực phẩm, trong đó có mặt hàng cá rô phi của Việt Nam.

Thông qua việc tham gia Seafood Show Latin America 2026, VASEP và các doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng tăng cường nhận diện sản phẩm thủy sản Việt Nam, mở rộng mạng lưới đối tác và khai thác hiệu quả hơn nhu cầu nhập khẩu tại Brazil cũng như khu vực Mỹ Latinh. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận xu hướng thị trường, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của đối tác và thúc đẩy hợp tác theo hướng bền vững.