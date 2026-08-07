VASEP xây dựng ba kịch bản cho xuất khẩu thủy sản năm 2026
VVân Nguyễn
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Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xây dựng ba kịch bản xuất khẩu thủy sản năm 2026, trong đó kịch bản cơ sở dự báo kim ngạch đạt 12,1 - 12,3 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, ngành kỳ vọng duy trì đà tăng tại các thị trường trọng điểm, đồng thời các điểm nghẽn về chi phí và thương mại được tháo gỡ…
Tại buổi họp báo công bố Triển lãm Thủy sản Quốc tế Vietfish 2026
với chủ đề "Innovation - Sustainability" (Đổi mới - Bền vững) do Hiệp
hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức ngày 7/8/2026, đại diện VASEP cho
biết dù kim ngạch xuất khẩu vẫn duy trì trên mốc 1 tỷ USD/tháng, song tốc độ tăng trưởng đã có dấu hiệu chậm lại, triển vọng xuất khẩu trong nửa cuối năm 2026 sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào diễn biến của các thị trường và tác động từ chính sách thương mại.
NHẬN DIỆN THÁCH THỨC TỪ THỊ TRƯỜNG
Thông tin tại họp báo, ông Đỗ Ngọc Tài, Chủ tịch VASEP, cho
biết mặc dù kim ngạch xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm vẫn tăng so với cùng kỳ,
song hoạt động xuất khẩu của toàn ngành vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Thông thường,
quý 3 và quý 4 là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất trong năm của ngành thủy sản.
Tuy nhiên, theo dự báo, hai quý cuối năm 2026 sẽ phải đối mặt với nhiều
thách thức lớn.
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam hiện nay đang tập trung vào bốn
thị trường lớn, gồm: Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản, với ba nhóm sản phẩm chủ
lực là tôm, cá tra và các loại hải sản khác.
Món ăn từ thủy hải sản Việt Nam được chế biến và trình bày nghệ thuật tại họp báo công bố Triển lãm Thủy sản Quốc tế Vietfish 2026 - Ảnh: Vân Nguyễn.
Tuy nhiên, cả ba nhóm sản phẩm chủ lực đều đang đối mặt với
nhiều thách thức, dù mức độ và nguyên nhân ở mỗi ngành có sự khác nhau. Trong
đó, nhóm thủy sản nuôi như tôm và cá tra chịu áp lực từ các rào cản tại những
thị trường xuất khẩu lớn, đặc biệt là Hoa Kỳ. Một số loài cá nước ngọt khác cũng
chịu tác động từ những biến động của thị trường.
Theo ông Tài, ngành tôm hiện phải đối mặt với hàng loạt
rào cản thương mại tại Hoa Kỳ, từ thuế chống bán phá giá kéo dài hơn 20 năm,
thuế chống trợ cấp đến các quy định theo Mục 301, các cuộc điều tra chống lẩn
tránh thuế và nhiều biện pháp phòng vệ thương mại khác.
"Do tôm là mặt hàng có giá trị cao nên khi kinh tế biến
động, lạm phát gia tăng hoặc xảy ra xung đột, người tiêu dùng có xu hướng cắt
giảm chi tiêu đối với các sản phẩm này. Trong khi đó, chi phí sản xuất tiếp tục
tăng từ con giống, thức ăn đến chế biến và logistics. Giá thành tăng trong khi
nhu cầu tiêu dùng giảm buộc doanh nghiệp phải hạ giá bán để duy trì thị trường,
khiến hiệu quả sản xuất suy giảm và nhiều hộ nuôi phải thu hẹp quy mô hoặc tạm
ngừng nuôi", ông Tài nêu thực tế.
Với cá tra, ông Tài đánh giá triển vọng khả quan hơn nhờ nguồn
cung cá khai thác tự nhiên trên thế giới giảm và chi phí khai thác tăng, khiến
nhiều nhà nhập khẩu chuyển sang tìm kiếm nguồn cá nuôi thay thế. Ngoài cá tra,
các đối tác cũng quan tâm nhiều hơn đến cá rô phi và một số loài cá nuôi khác
nhằm đa dạng hóa nguồn cung.
Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 7/2026 đạt 1,02 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu toàn ngành đạt 6,78 tỷ USD, tăng 11,5%. Trong đó, tôm tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm khoảng 41% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước.
Về khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con
số của ngành thủy sản trong năm 2026, ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký VASEP, cho rằng đây là mục tiêu lớn
trong bối cảnh Chính phủ đang hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số và ngành
thủy sản cũng tham gia vào nỗ lực chung đó.
Tuy
nhiên, chi phí sản xuất và xuất khẩu gia tăng đang tạo áp lực lớn lên doanh
nghiệp. Với mặt bằng chi phí hiện nay, nếu tăng trưởng của ngành dưới 5% thì về
thực chất có thể xem như không tăng trưởng, do các khoản chi phí từ vận tải biển
đến đầu vào sản xuất đều tăng.
Trên cơ sở đó, VASEP xây dựng kịch bản tăng trưởng hai con số, dựa trên những yếu tố thuận lợi của thị trường, đồng thời đã tính đến
các rủi ro và thách thức có thể phát sinh trong những tháng cuối năm.
Ông Nam cho biết cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực duy
trì sản xuất, đồng thời VASEP thường xuyên báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ cùng các bộ, ngành liên quan để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn và tận dụng
các cơ hội của thị trường.
BA KỊCH BẢN XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN NĂM 2026
Thông tin thêm về triển vọng xuất khẩu những tháng cuối năm
và cả năm 2026, bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký VASEP, cho biết hiện Hiệp hội xây dựng ba kịch bản cụ thể để chủ động điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Ở kịch bản tích cực, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt trên 12,5
tỷ USD (tăng trưởng trên 12%) nếu nhiều rào cản tại thị trường Hoa Kỳ được tháo gỡ hoặc chính sách thuế
có sự thay đổi thuận lợi.
Ở kịch bản cơ sở, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2026 dự kiến
đạt 12,1 - 12,3 tỷ USD (với kịch bản này, kim ngạch dự kiến tăng khoảng 8 - 10% so với năm 2025).
Phân tích sâu hơn, bà Hằng cho biết sau khi đạt khoảng 6,78 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm
(theo số liệu kịch bản của VASEP), tốc độ tăng trưởng những tháng cuối năm được
dự báo sẽ chậm lại do các khó khăn.
Kịch bản này được xây dựng trên giả định thị trường Trung Quốc
tiếp tục duy trì đà tăng trưởng như nửa đầu năm, thị trường Nhật Bản và các nước
CPTPP giữ được sự ổn định, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ và EU không giảm quá
mạnh trong những tháng cuối năm.
Ở kịch bản thận trọng, xuất khẩu thủy sản năm 2026 dự báo đạt
khoảng 11,8 - 12 tỷ USD (tăng trưởng khoảng 3 - 5%) nếu đơn hàng giảm mạnh, sức cạnh tranh của tôm Việt Nam
trước Ecuador tiếp tục suy yếu, nhu cầu tại EU phục hồi chậm và các thị trường
khác tăng trưởng chững lại.
"Trong bối cảnh
thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, việc đa dạng hóa thị trường,
đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng các kênh phân phối có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng. Bên cạnh việc duy trì và phát triển các thị trường xuất
khẩu truyền thống, ngành thủy sản Việt Nam cần chủ động khai thác tốt hơn tiềm
năng của thị trường nội địa, đồng thời tăng cường hiện diện tại các thị trường
châu Á và Đông Nam Á. Vietfish sẽ là một trong những công cụ quan trọng để thực hiện định hướng đó".
Về triển vọng từng ngành hàng, đại diện VASEP nhận định tôm vẫn
là động lực tăng trưởng chủ lực nhưng cũng chịu áp lực cạnh tranh lớn nhất. Cá
tra được đánh giá có triển vọng tích cực hơn nhờ nguồn cung cá khai thác tự nhiên
trên thế giới giảm và chi phí khai thác tăng, khiến nhiều nhà nhập khẩu chuyển
sang tìm kiếm nguồn cá nuôi thay thế như cá rô phi.
Đối với cua, ghẹ và tôm hùm, đây được xem là nhóm sản phẩm
còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó,
các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản được dự báo sẽ tăng trưởng
chậm hơn trong nửa cuối năm 2026.
Triển lãm Thủy sản Quốc tế Vietfish 2026 với chủ đề "Innovation - Sustainability" (Đổi mới - Bền vững) do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu
Thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức sẽ diễn ra từ 19 - 21/8/2026 tại Trung tâm Hội
chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.
Vietfish 2026 quy tụ 568 gian hàng của 335 doanh nghiệp trên
diện tích trưng bày hơn 14.000 m2, với sự tham gia của doanh nghiệp đến từ 17
quốc gia và vùng lãnh thổ như Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Hàn Quốc và Hoa Kỳ… giới thiệu nguyên liệu, công nghệ và giải pháp cho
ngành thủy sản.
Điểm mới của Vietfish 2026 là lần đầu tiên triển khai chương
trình Hosted Buyer, đón các nhà mua hàng quốc tế trọng điểm nhằm tăng cường kết
nối giao thương, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp thủy
sản Việt Nam với các đối tác quốc tế.
Bên cạnh đó, triển lãm cũng lần đầu thử nghiệm các phiên bán
hàng trực tiếp trên TikTok Shop với sự phối hợp của TikTok Việt Nam và FoodMap.
Hoạt động này nhằm đưa sản phẩm thủy sản đến gần hơn với người tiêu dùng trẻ, đặc
biệt là thế hệ Gen Z, đồng thời mở thêm kênh quảng bá và phân phối trên nền tảng
số cho doanh nghiệp.
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