Cổ phiếu blue-chips phục hồi tốt, VN-Index “đổi màu”, khối ngoại rút ròng hơn 1.500 tỷ

Nhóm VN30 chiều nay mạnh lên đáng kể nhờ dòng tiền khởi sắc. VN30-Index phục hồi vượt tham chiếu ngay từ 2h, sớm hơn VN-Index khoảng 15 phút. Mặc dù khối ngoại xả rất nhiều ở cổ phiếu blue-chips nhưng dòng tiền trong nước vẫn đẩy giá thành công…

Ảnh hưởng xấu của một vài trụ lớn nhất như VIC giảm 1,43%, VCB giảm 0,57%, BID giảm 0,86% khiến VN-Index may mắn giữ được sắc xanh lúc đóng cửa và chỉ tăng 0,29 điểm. VN30-Index khá hơn, chốt phiên tăng 0,33% (+4,33 điểm) với độ rộng cân bằng 14 mã tăng/14 mã giảm. Đây là kết cục khá tốt khi chốt phiên sáng chỉ số này đã giảm 0,56% chỉ với 5 mã còn xanh.

Thống kê cho thấy có 20/30 mã của rổ blue-chips tăng giá chiều nay so với mức chốt buổi sáng. Nhiều mã có vốn hóa lớn trong chỉ số VN30-Index tăng khá như MWG tăng 2,26% riêng phiên chiều, đóng cửa tăng 1,77% so với tham chiếu; VPB tăng 2,43%, chốt tăng 2,15% so với tham chiếu; CTG tăng 1,4%, đảo chiều vượt tham chiéu 0,46%; ACB đảo chiều 1,44% thành tăng 0,41% lúc đóng cửa… Ngoạn mục nhất là FPT. Mã này chốt phiên sáng giảm 0,47% nhưng từ khoảng 1h15 chiều trở đi đã bùng nổ đột biến. Gần cuối đợt khớp lệnh liên tục FPT đạt đỉnh, vượt tham chiếu tới 3,75% trước khi tụt xuống còn tăng 2,73% lúc đóng cửa. Dù vậy FPT chiều nay cũng đã biến động tới +3,22%, giao dịch đạt gần 685 tỷ đồng và cả ngày là 1.249,8 tỷ đồng, cao nhất thị trường.

Tính riêng giao dịch của cổ phiếu rổ VN30 phiên chiều, thanh khoản đạt 5.012 tỷ đồng, chiếm 47% tổng giao dịch của sàn HoSE. FPT, VPB, MWG, ACB khớp hàng trăm tỷ đồng và giá chiều nay đều mạnh lên đáng kể.

Nhóm thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay cũng có nhiều mã tăng rất tốt.

Sức mạnh của nhóm cổ phiếu blue-chips cũng tác động lan tỏa khá tốt cho phần còn lại của thị trường. Chốt phiên sáng VN-Index có 109 mã tăng/311 mã giảm thì đến 2h chiều có 133 mã tăng/299 mã giảm. Lúc chỉ số phục hồi đạt đỉnh khoảng 2h20, độ rộng ghi nhận 181 mã tăng/233 mã giảm. Đóng cửa sàn HoSE có 184 mã tăng/246 mã giảm. Diễn biến thay đổi này cho thấy có sự phục hồi giá khá tích cực, nhưng chưa thể xoay chuyển hoàn toàn tương quan áp đảo của bên giảm. Điều này là do dòng tiền lựa chọn khác nhau ở các cổ phiếu và trạng thái phân hóa thực ra là một biểu hiện tích cực.

Thị trường phân hóa khiến cơ hội phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng chọn lựa cổ phiếu. HoSE đóng cửa cũng chỉ có 67 mã tăng được trên 1%, trong đó gần 90% thanh khoản chỉ tập trung ở 15 cổ phiếu giao dịch mạnh nhất. Đại đa số các mã tăng giá còn lại thanh khoản nhỏ, không phải là chỗ cho các nhà đầu tư lớn hoạt động. Ngoài FPT, VPB, MWG, STB là các blue-chips rất mạnh, còn có DCM tăng 2,21% thanh khoản 365,5 tỷ đồng; TCH tăng 3,39% với 344,2 tỷ; VTP kịch trần 6,99% với 330,5 tỷ; CTD tăng 3,81% với 304,4 tỷ. Nhóm DBC, TCM, HVN, CMG, PC1, BCG, HHS cũng đều khớp từ 100 tới 200 tỷ đồng…

Phía giảm giá hôm nay cũng có 78 cổ phiếu rơi hơn 1% giá trị, trong đó 15 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Khá nhiều blue-chips thuộc nhóm này như TCB, VRE, VJC, VIC, GVR. Ngoài ra nhóm tăng mạnh vừa rồi như DGC, HAG, VHC, VND , KBC, EVF cũng xuất hiện áp lực bán rất mạnh và giá giảm sâu.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục duy trì mức bán ròng rất cao, trên HoSE là khoảng -623,1 tỷ đồng nữa. Tính chung cả ngày, khối ngoại rút ròng xấp xỉ 1.512 tỷ đồng, hầu hết là bán thẳng qua khớp lệnh. Cổ phiếu rổ VN30 bị bán ròng gần 1.070 tỷ đồng, nổi bật là FPT -221,7 tỷ, VNM -170,4 tỷ, VPB -129,6 tỷ, VHM -97,5 tỷ… Dù vậy đây lại là biểu hiện sức mạnh của dòng vốn trong nước vì khả năng phục hồi giá chiều nay đến từ nỗ lực mua vào đối ứng và kéo giá từ từ đi lên.