Cổ phiếu lao dốc đồng loạt, thanh khoản giảm, khối ngoại lại xả mạnh

Hòa chung với xu hướng thế giới, chứng khoán trong nước sáng nay có nhịp rơi mạnh ngay từ khi mở cửa. Sắc đỏ lan tràn với rất nhiều cổ phiếu giảm sâu trên nền thanh khoản giảm cho thấy lực cầu đã thoái lui. Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán khá lớn, nhưng nhà đầu tư trong nước mới là bên bán tháo chính.

VN-Index chạm đáy chỉ 10 phút sau khi mở cửa, giảm gần 15 điểm. Cú rơi bất ngờ không đi cùng thông tin tiêu cực nào, ngoài diễn biến giảm đồng loạt trên thị trường châu Á, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,13%. Thanh khoản tăng rất chậm trong nửa đầu phiên phản ánh tâm lý thận trọng đáng chú ý từ bên cầm tiền. Chỉ từ khoảng 10h30 trở đi lực cầu mới tốt hơn, góp phần tạo nhịp hồi nhẹ.

Chỉ số chốt phiên sáng giảm 8,88 điểm tương đương -0,7%. Độ rộng rất hẹp với 90 mã tăng/375 mã giảm, trong đó 133 mã giảm quá 1% tương đương khoảng 37% số lượng cổ phiếu có phát sinh giao dịch ở sàn HoSE. Dẫn dắt nhịp hồi vẫn là một số trụ, dù rất ít mã có thể hồi tới tham chiếu. VIC chốt phiên sáng tăng 0,1% so với tham chiếu nhưng thực chất là phục hồi tới 1,27% so với mức thấp nhất. HPG cũng hồi lên hơn 1%, còn giảm nhẹ 0,17% so với tham chiếu. GAS phục hồi 1,74% đảo chiều lên trên tham chiếu 0,37%....

Nhìn chung diễn biến phục hồi thoát đáy như vậy phản ánh dòng tiền bắt đáy bắt đầu tham gia, VN-Index tạo đáy thứ 2 trong phiên sáng lúc 10h20 rồi mới quay đầu đi lên. Tuy nhiên độ rộng không cải thiện rõ nét đồng nghĩa với đại đa số cổ phiếu mới là thu hẹp mức giảm. Độ rộng tại đáy là 59 mã tăng/392 mã giảm, tức là chỉ có vài chục mã thay đổi được màu giá. Cơ hội phục hồi thực sự vẫn phải xem dòng tiền bắt đáy sẵn sàng nâng giá đến mức độ nào.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay xả trên HoSE tổng cộng hơn 1.056 tỷ đồng, tương đương khoảng 10% tổng giao dịch của sàn. Trong đó, mức bán ròng đạt 298,6 tỷ. Như vậy sau một phiên mua lại bất ngờ, khối này vẫn tiếp tục xu hướng chính là rút vốn. Tỷ trọng bán 10% là khá cao so với chính giao dịch của khối này, nhưng vẫn rất nhỏ so với thị trường. Áp lực bán chính trong sáng nay đến từ nhà đầu tư trong nước và ở tất cả các nhóm cổ phiếu.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,71% với 3 mã tăng/25 mã giảm, trong đó 10 mã giảm quá 1%. Top 10 vốn hóa thị trường đóng góp VCB giảm 1,46%, BID giảm 1,18%, VHM giảm 1,16% và VPB giảm 1,04%. VIC và GAS là hai mã duy nhất trong nhóm trụ này tăng. Toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 chỉ sót lại HDB tham chiếu.

Thanh khoản sàn HoSE giảm 8% so với sáng hôm qua, đạt 10.512 tỷ đồng đi cùng với mặt bằng giá giảm khá sâu cho thấy cầu thoái lui. HoSE hiện có 133 mã giảm quá 1% với thanh khoản chiếm tới gần 54% tổng giá trị khớp. Nhiều mã khớp hàng trăm tỷ đồng như SSI, VIX, GEX, MBB, VND, MSN… Không chỉ vậy, toàn sàn có 30 mã thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì 18 mã giảm hơn 1%.

Nhóm ngược dòng không có nhiều cổ phiếu đáng chú ý vì đa phần thanh khoản nhỏ và vốn hóa nhỏ. Lác đác vài cổ phiếu nổi hơn mặt bằng chung là TCH tăng 2,43% thanh khoản 142,4 tỷ; PVD tăng 1,79% với 2184 tỷ; DIG tăng 1,4% với 429,8 tỷ. Ngoài ra có vài mã khác giao dịch vài chục tỷ đồng như ASM, CMG, AAA, SBT, NTL, BAF, PVT.

Thị trường xuất hiện cầu bắt đáy hãm đà giảm là diễn biến tích cực nhất sáng nay. Dù vậy khả năng đẩy giá lên đến mức độ nào vẫn là rất khó nói, vì thị trường giảm mấy ngày nay tuy nhẹ ở chỉ số nhưng khá mạnh ở cổ phiếu. Lượng cổ phiếu ngắn hạn lần lượt về tài khoản đều đang thua lỗ.