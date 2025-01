Cổ phiếu lớn giữ nhịp thành công, BID có phiên giao dịch kỷ lục

Sức ép gia tăng rõ rệt trong phiên chiều nay, có lúc đẩy VN-Index rơi hẳn qua tham chiếu nhưng cuối cùng nhóm blue-chips vẫn giữ nhịp được. Chỉ số kết phiên xanh 0,05% với nhóm VN30 là duy nhất tăng thanh khoản và chỉ số cũng tăng 0,17%.

Dù vậy, so với phiên sáng mặt bằng giá cổ phiếu lẫn chỉ số đều kém hơn đáng kể so với phiên sáng. Thống kê rổ VN30 có tới 19 mã đóng cửa thấp hơn phiên sáng, chỉ 3 mã có cải thiện. So với mức tăng 0,56% của VN-Index và 0,62% của VN30-Index thời điểm chốt phiên sáng, thị trường đóng cửa đã suy yếu.

Dẫn đầu nhóm kéo điểm cho VN-Index hôm nay là BID. Chiều nay cổ phiếu này không tăng thêm được bước giá nào, nhưng khả năng giữ biên độ tăng 4,12% dưới áp lực bán gần 150 tỷ đồng cũng là rất mạnh mẽ. Tính chung cả ngày BID thanh khoản tới 417,4 tỷ đồng, mức cao lịch sử tính theo giá trị. BID là cổ phiếu blue-chips hiếm hoi đi ngược dòng thị trường trong 3 phiên trở lại đây với mức tăng 5,76% trong khi VN-Index giảm 1,79% và VN30-Index giảm 2,08%.

Một cổ phiếu ngân hàng khác là NAB cũng gây bất ngờ. Chốt phiên sáng NAB tăng 5,06% nhưng đến cuối phiên chiều thì kịch trần. Thực ra NAB đã chạm tới giá trần ngay từ 9h50 sáng, sau đó bị bán ép giá xuống. Khả năng kéo giá lên với thanh khoản 238,8 tỷ đồng cũng xác lập kỷ lục thanh khoản ở cổ phiếu này. Mức tăng giá mạnh khiến một mã vốn hóa nhỏ như NAB lọt Top 4 cổ phiếu đỡ điểm số cho VN-Index.

Ngoài hai đại diện ngân hàng xuất sắc nói trên, MBB tăng 2,12%, STB tăng 1,79%, LPB tăng 1,32%, VIB tăng 1,04%, ACB tăng 0,81% là những cổ phiếu mạnh khác. Tính cung 27 mã ngân hàng ở các sàn, có 12 mã đóng cửa trên tham chiếu và 10 mã đỏ. Phía giảm trừ HDB mất 1,02%, còn lại các blue-chips khác giảm rất nhẹ.

Rổ VN30 đóng cửa với 13 mã tăng/14 mã giảm cho thấy khả năng giữ cân bằng là khá tốt, nhất là khi trải qua một đợt bán tương đối mạnh buổi chiều. Phía tăng có 5 mã mạnh trên 1% thì phía giảm cũng có 6 mã rơi hơn 1%. VNM, GVR là các cổ phiếu vốn hóa khá lớn giảm giá (trong Top 15) nhưng BID, FPT, CTG, TCB cũng là những cổ phiếu hàng đầu.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường hôm nay cân bằng khá tốt.

Dòng tiền đổ vào rổ VN30 cũng là điểm đáng chú ý phiên này, khi thanh khoản cả rổ tăng gần 4% so với hôm qua trong khi toàn sàn HoSE lại giảm 3,4%. Thêm nữa, VN30-Index là chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất còn xanh cuối ngày, trong khi Midcap giảm 0,54% và Smallcap giảm 0,68%.

Áp lực rút vốn khỏi các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn đang đẩy giá nhóm này suy yếu, dù cường độ không bằng hai phiên trước. Trong 252 mã đỏ của VN-Index, rổ VN30 đóng góp 6 mã, còn lại đều là các cổ phiếu vừa và nhỏ. Cả loạt cổ phiếu nhóm này thanh khoản hàng trăm tỷ đồng và giá rơi sâu như DIG giảm 3,47% khớp 221,7 tỷ; PDR giảm 3,83% khớp 198,4 tỷ; DXG giảm 1,69% với 181,4 tỷ; CTR giảm 1,14% với 172 tỷ; YEG giảm sàn 6,87% với 156,9 tỷ… Đó là chưa kể các cổ phiếu thanh khoản thấp hơn như PAC, TV2, DC4, DPG, NTL, GIL, FCN, SMC… giá đều bốc hơi hơn 4%.

Nhóm đi ngược dòng phiên này dĩ nhiên nổi bật nhất vẫn là các cổ phiếu ngân hàng thu hút dòng tiền tốt. Tuy nhiên cũng không ít mã gây ấn tượng. Trong 156 mã xanh có 53 mã tăng hơn 1% với thanh khoản tập trong vào khoảng một phần ba những mã dẫn đầu. Ngoài ngân hàng, đáng chú ý là KBC tăng 3,31% khớp 242,9 tỷ; VGC tăng 1,91% với 142,1 tỷ; VTP tăng 1,82% với 126,3 tỷ; CSV tăng 1,25% với 123,9 tỷ; BCM tăng 3,27% với 92,6 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều tăng mua mạnh 48% so với phiên sáng nhưng chỉ tăng 14% mức bán ra. Vị thế ròng trên sàn HoSE nhờ đó đảo chiều thành +40,7 tỷ. Phiên sáng khối này đã bán ròng tới 131,5 tỷ. Nhóm bị bán ròng nhiều vẫn là các dại diện từ sáng như VNM -63,5 tỷ, NLG -59,9 tỷ, SSI -59,2 tỷ, HPG -42,4 tỷ, VRE -39,3 tỷ, VCI -30,8 tỷ. Bên mua có FPT +98,8 tỷ, VGC +39 tỷ, STB +32,2 tỷ, KBC +26,4 tỷ.