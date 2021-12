Cổ phiếu nhỏ tiếp tục nóng, “hàng hiệu” thép, ngân hàng... tơi tả

Các blue-chips giao dịch ngày càng chán, chỉ số ít đang “gồng” đỡ VN-Index. Tuy nhiên thanh khoản có dấu hiệu tăng khá tốt sáng nay ở tất cả các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền đang mạnh trở lại.

Sự sôi động tiếp tục tập trung ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Rổ Midcap tăng 1,33%, Smallcap tăng 1,14% trong khi VN30-Index lại giảm 0,05%. Toàn sàn HoSE đang có 22 cổ phiếu tăng giá kịch trần.

Các mã thanh khoản tốt nhất trong nhóm kịch trần có thể kể tới DLG, TDC, CCL, SAM, GEG, ASM, TCH, HHS, HID, LDG, ROS. Cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản chiếm khá nhiều. Ngoài 22 mã kịch trần, HoSE cũng có hơn 110 mã cũng tăng trên 1%.

Thị trường tổng thể vẫn duy trì độ phân hóa, nhưng giao dịch “nóng” cục bộ. Đây cũng là điều bình thường vì trào lưu hiện tại là tìm kiếm các cổ phiếu có câu chuyện và có dòng tiền, bất kể hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào. Điều cần thấy duy nhất là sau khi được hô hào, giá phải tăng và tăng càng nhanh càng tỏ ra có chất lượng.

Trong khi đó các nhóm cổ phiếu thịnh hành một thời mà nổi bật là thép và ngân hàng, đang điều chỉnh mạnh. HPG sáng nay có hơn 1 triệu cổ chặn đỡ giá 46.000 đồng tưởng như là thành lũy vững chắc thì cũng bị đánh bay. Giá đã rơi xuống 45.700 đồng, giảm 0,87% so với tham chiếu. Đáy thấp nhất hồi tháng 7 vừa qua của HPG khoảng 44.000 đồng.

Cổ phiếu thép nói chung đang trong nhịp điều chỉnh mạnh. HPG đã giảm hơn 21% kể từ đỉnh. HSG sáng nay giảm 0,29% nhưng từ đỉnh tháng 10 vừa qua đến giờ đã bốc hơi khoảng 30%. NKG đang giảm 0,66%, mức điều chỉnh từ đỉnh khoảng 33%...

Cổ phiếu ngân hàng hôm nay có VCB xuất sắc tăng 1,04% trong ngày chốt quyền. Tuy nhiên đó là tất cả. Toàn bộ các cổ phiếu ngân hàng blue-chips còn lại giảm giá ở mức độ khác nhau: BID giảm 1,03%, CTG giảm 0,16%, ACB giảm 0,15%, MBB giảm 0,54%, STB giảm 0,18%, TCB giảm 0,61%, VPB giảm 0,44%... Trong 27 mã ngân hàng trên 3 sàn, chỉ có 6 mã tăng giá.

Cổ phiếu ngân hàng cũng đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn, dù mức độ không bằng cổ phiếu thép. Tuy nhiên dòng tiền vào cổ phiếu ngân hàng đã sụt giảm đáng kể. Các mã ngân hàng trên HoSE từ mức giao dịch chiếm 25-30% toàn sàn cách đây 4 tuần, đã tụt xuống quanh 10-12%.

VN30-Index rất yếu sáng nay.

Nhóm VN30 sáng nay tiếp tục có độ rộng hẹp với 17 mã tăng/12 mã giảm và đà suy yếu rất rõ. VN30-Index đạt đỉnh tăng 0,55% so với tham chiếu ngay những phút mở cửa đầu tiên. Tuy nhiên toàn thời gian còn lại chỉ số này trượt giảm. Chốt phiên sáng VN30-Index đã rơi qua tham chiếu.

Mặc dù vậy rổ này vẫn có một số cổ phiếu khá mạnh, góp phần nâng đỡ VN-Index dù không đỡ nổi VN30-Index. GVR tăng 3,58%, VIC tăng 1,33%, GAS tăng 1,38% là các mã khá nhất. Tuy nhiên với dàn cổ phiếu ngân hàng lớn, kết hợp với HPG là những mã rất có ảnh hưởng trong VN30-Index, khiến chỉ số này đỏ.

Thanh khoản đột biến sáng nay xuất hiện tại MSN, với 7,14 triệu cổ tương đương 1.214,4 tỷ đồng, tăng 4,3 lần so với sáng hôm qua. MSN tăng 0,9% so với tham chiếu không quá mạnh nhưng giá đang đi tìm đỉnh lịch sử mới. MSN góp phần quan trọng giúp VN30 thanh khoản tăng 47% so với sáng hôm qua. Nếu không tính MSN, rổ này chỉ tăng hơn 26%.

Dù vậy mức tăng thanh khoản chung hôm nay cũng rất đáng chú ý. HoSE khớp 18.362 tỷ đồng, tăng 21% so với sáng hôm qua. Tính chung hai sàn niêm yết giá trị khớp đạt 20.688 tỷ đồng, tăng 22%. Sau 17 phiên liên tục, giá trị khớp của hai sàn này mới đạt trở lại ngưỡng 20 ngàn tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua ròng 171 tỷ đồng, với VIC +119 tỷ đồng ròng, CTG +45 tỷ, DGC +38 tỷ, KBC +28 tỷ. Phía bán ròng có NLG với 40 tỷ, MSN gần 27 tỷ và NT2 xấp xỉ 21 tỷ đồng.