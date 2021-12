Vàng chững giá, USD tự do giảm “nhiệt”

Giá vàng thế giới giằng co trong vùng hẹp nên giá vàng trong nước sáng nay (22/12) không có nhiều thay đổi so với hôm qua. Giá USD tự do đi xuống sau mấy ngày tăng mạnh liên tiếp, trong khi giá USD ngân hàng tăng trở lại.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 60,93 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,53 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện giảm 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,1 triệu đồng/lượng và 52,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng SJC ở mức 60,85 triệu đồng/lượng và 61,55 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 11,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.789,7 USD/oz, giảm 0,4 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 49,75 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giao ngay giảm 2,2 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,1%, chốt ở 1.790,1 USD/oz.

Giá vàng giằng co trong vùng hẹp khi đồng USD ít biến động và nhà đầu tư bớt lo về ảnh hưởng kinh tế của biến chủng Omicron.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh sáng nay dao động dưới mốc 96,5 điểm, không thay đổi nhiều so với sáng qua.

Tâm lý ham thích rủi ro đã quay trở lại với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên ngày thứ Ba, sau khi Tổng thống Joe Biden nhắc lại rằng nước này sẽ không tái áp phong toả cho dù biến chủng Omircon của Covid-19 đang lây lan nhanh.

Ông Biden nói rằng những người đã tiêm mũi nhắc lại được “bảo vệ ở mức độ cao” trước biến chủng Omicron, kêu gọi người Mỹ đi tiêm mũi vaccine thứ ba. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói chính quyền của ông sẽ triển khai 1.000 nhân viên y tế của quân đội để hỗ trợ các bệnh viện trên toàn quốc nếu nước Mỹ phải đương đầu với một làn sóng bệnh nhân Covid nhập viện trong tháng 1 và tháng 2 tới. Ngoài ra, Chính phủ Mỹ sẽ mua 500 triệu bộ kit xét nghiệm Covid tại nhà để người dân có thể đăng ký nhận miễn phí thông qua một website bắt đầu từ năm tới.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại khiến giá vàng chịu áp lực giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 1,5% sau khi giảm tới 1,36% trong tuần trước.

Theo chiến lược gia Phillip Streible của Blue Line Futures, 1.800 USD/oz vẫn đang là một ngưỡng then chốt đối với giá vàng. Việc cầm cự được vùng giá này rất quan trọng đối với khả năng tăng của giá vàng trong thời gian tới.

Nhà phân tích Jeffrey Halley của Oanda cho rằng xung lực tăng của giá vàng đang thiếu, thể hiện qua việc giá vàng giảm nhanh sau khi vượt mốc 1.800 USD/oz gần đây. Ông Halley cho rằng đến khi năm 2021 kết thúc, giá vàng khó bứt phá khỏi vùng biên độ hiện tại.

“Tuy nhiên, vàng có thể sẽ có những nỗ lực tăng mới trong 2022 nếu kỳ vọng lạm phát tiếp tục ở mức cao và lợi suất trái phiếu còn chịu áp lực giảm”, nhà phân tích Han Tan của Exinity nhận định.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.620 đồng (mua vào) và 23.670 đồng (bán ra), giảm tương ứng 10 đồng và 20 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.790 đồng và 23.070 đồng, tăng 30 đồng ở cả hai đầu giá.