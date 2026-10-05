Cổ phiếu PNJ giảm sàn 5 phiên, công ty giải trình nguyên nhân

Công ty PNJ đã ghi nhận một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. Việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ.

Biểu đồ giá cổ phiếu PNJ trên HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có yêu cầu giải trình thông tin giá cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm sàn 5 phiên liên tiếp (từ ngày 28/09/2026 đến 02/10/2026).

HOSE cho biết qua công tác giám sát giao dịch cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, HOSE nhận thấy giá cổ phiếu PNJ đã giảm sàn năm (05) phiên liên tiếp từ ngày 28/09/2026 đến ngày 02/10/2026.

Căn cứ quy định tại Khoản 1q Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:"Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Trường hợp công ty nhận biết được sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán của chính công ty, công ty phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó".

Căn cứ công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc SGDHCM yêu cầu tổ chức niêm yết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ năm (05) phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

Qua đó, HOSE đề nghị Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thực hiện công bố thông tin theo quy định nêu trên.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/10, giá cổ phiếu PNJ giảm 6,87% xuống còn 23.050 đồng/cổ phiếu và giảm gần 82% so với đỉnh hồi cuối tháng 1/2026 (127.000 đồng).

Ngay trong ngày 2/10, công ty PNJ cũng đã công bố văn bản giải trình với nhiều nội dung.

Cụ thể: về các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán chung, PNJ cho biết, theo quan sát của Công ty, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng.

Ngoài ra, Công ty ghi nhận một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. Việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ.

Trong giai đoạn từ ngày 4/9/2026 đến ngày 30/9/2026, PNJ đã thực hiện công bố thông tin đối với nhiều sự kiện phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị công ty, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty, người có liên quan của người nội bộ và các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét. Cụ thể như HĐQT công ty thông qua chủ trương công ty tiếp nhận khoản vay từ bà Cao Thị Ngọc Dung, cổ đông và cũng là Chủ tịch HĐQT công ty; giao dịch cổ phiếu của bà Trần Phương Ngọc Hà, bà Trần Phương Ngọc Thảo; điều chỉnh giảm thời gian thanh toán khi công ty thực hiện mua lại sản phẩm từ khách hàng...

PNJ cho rằng, các thông tin của Công ty và các cá nhân nêu trên được hình thành độc lập về mặt chủ thể, diễn ra ở từng thời điểm và đều được công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành. PNJ cũng hiểu rằng tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư.

Về việc kế hoạch kinh doanh hợp nhất điều chỉnh năm 2026 của công ty có biến động lớn so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, PNJ nêu các lý do khách quan và chủ yếu như sau:

Một là, bối cảnh kinh doanh thay đổi do sự cố liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương trong năm 2026 phát sinh ngoài dự kiến, đã tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình, cũng như phát sinh áp lực tài chính liên quan tới hoạt động mua lại hàng hóa đã bán của Công ty.

Hai là, công ty dự kiến triển khai một số hoạt động thay đổi phương thức thu đổi, dẫn đến khả năng tỷ lệ khách hàng thực hiện bán lại sản phẩm đã mua tăng lên đáng kể. Khi tỷ lệ bán lại sản phẩm đã mua tăng lên đáng kể sẽ làm cho tỷ lệ tổn thất ước tính tổng thể được dự báo sẽ cao hơn so với mức đang được tham chiếu tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được xét soát.

Trên cơ sở đó, công ty dự kiến thực hiện trích lập dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán với giá trị trích lập dự phòng ước tính là 7.071 tỷ đồng như đã công bố.

PNJ cho biết, khoản dự phòng nêu trên là giá trị ước tính được xác định trên cơ sở các thông tin và giả định hiện có, trong đó có giả định về khả năng khách hàng thực hiện thu đổi sản phẩm, và không phải là khoản chi tiền mặt thực tế phát sinh ngay tại thời điểm trích lập. Giá trị dự phòng chính thức sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu thực tế và các quy định, chuẩn mực kế toán áp dụng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Theo các nội dung báo cáo nêu trên, PNJ cho biết, Công ty nhận thấy diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong giai đoạn vừa qua chịu ảnh hưởng đồng thời bởi diễn biến chung của thị trường và các sự kiện đã được Công ty công bố thông tin trong tháng 09/2026, đặc biệt là các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Vừa qua, PNJ công bố doanh thu thuần tháng 7&8/2026 đạt 5.695 tỷ đồng; tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp giảm 45,4% còn 550 tỷ; lợi nhuận sau thuế giảm 118,3% là -61 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/8/2028, PNJ có 424 cửa hàng - trong đó có 3 cửa hàng Style by PNJ; 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm Kinh doanh sỉ. Cũng trong 8 tháng năm 2026, PNJ mở 9 cửa hàng mới và đóng 8 cửa hàng.