PNJ báo lỗ quý 2 do trích lập dự phòng ước tính 865 tỷ đồng

Trong quý 2/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8,484 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế âm 283 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Cụ thể: trong quý 2/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8,484 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt âm 283 tỷ đồng, giảm 164,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 25,729 tỷ đồng, tăng 49,4% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 1,185 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

PNJ cho biết hoạt động kinh doanh của từng kênh cụ thể:

Doanh thu bán lẻ 6 tháng đầu năm 2026 tăng 13,6% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ nhiều yếu tố hỗ trợ, bao gồm: công tác chuẩn bị hàng hóa và sản phẩm cho mùa cao điểm đầu năm được thực hiện tốt, phục vụ các sự kiện lớn như Tết Nguyên đán, Ngày Thần Tài, Lễ Tình nhân và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; số lượng khách hàng hiện hữu và khách hàng mới đều ghi nhận tăng trưởng; chiến lược sản phẩm và danh mục hàng hóa được điều chỉnh linh hoạt theo xu hướng và nhu cầu của thị trường; và doanh thu kênh Omni tăng trưởng nhờ triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông trên kênh trực tuyến, qua đó tiếp cận được nhiều khách hàng mục tiêu.

Doanh thu trang sức bán sỉ: trong 6 tháng năm 2026 tăng 28% so với cùng kỳ. PNJ tiếp tục duy trì mức độ tin tưởng cao từ khách hàng nhờ minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Doanh thu vàng 24K: trong 6 tháng năm 2026 tăng 169,3% so với cùng kỳ nhờ vào mặt bằng giá vàng.

Về biên lợi nhuận gộp trung bình trong 6 tháng năm 2026 đạt 19,4%, giảm nhẹ so với mức 21,4% cùng kỳ năm 2025. Sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu của quý 2/2026, với tỷ trọng đóng góp của vàng 24K gia tăng so với đóng góp trang sức.

Biên lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 4,6%, giảm so với mức 6,5% của cùng kỳ năm trước. PNJ cho biết nguyên nhân chủ yếu là do PNJ đã ghi nhận khoản trích lập dự phòng ước tính 865 tỷ đồng trong quý 2/2026, liên quan đến hoạt động mua lại phát sinh trong tháng 7/2026. Theo đó, xét trên tổng giá trị hàng hóa mua lại, kim cương rời chiếm khoảng 30%, trong khi 70% còn lại là trang sức các loại và vàng miếng.

Theo PNJ, việc xác định khoản dự phòng ước tính được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có và các giả định hợp lý tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, bao gồm: một là, giá trị kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; hai là, giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá; và cuối cùng là mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính theo từng nhóm kích thước kim cương.

Tính đến ngày 30/6, PNJ có tổng số 430 vừa hàng - trong đó có 422 cửa hàng PNJ, 3 cửa hàng Style by PNJ; 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm Kinh doanh sỉ. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, PNJ mở 2 cửa hàng mới và đóng 3 cửa hàng.