PNJ muốn phát hành thêm 550 triệu cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu PNJ dự kiến chào bán tối đa lên tới 550 triệu đơn vị, cao hơn số cổ phiếu đang lưu hành là 511 triệu đơn vị.

Ảnh minh họa.

PNJ vừa cập nhật thêm một nội dung đáng chú ý trong tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 21/10 tới.

Theo đó, HĐQT PNJ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Số tiền hoàn nhập tối đa là 4.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ Quý 4/2026 đến hết năm 2027. Thời điểm thực hiện cụ thể do HĐQT quyết định.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp giải thích việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển nêu trên là việc điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.

Ngoài ra, HDQT cũng trình Đại hội đồng cổ đông chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu.

Theo phương án mới, PNJ dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một năm. Thời gian triển khai dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 3/2027.

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn mức bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PNJ trong 30 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua giá chào bán. Đồng thời, mức giá này cũng không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm HĐQT quyết định giá chào bán.

Về phương án sử dụng nguồn vốn, PNJ dự kiến dành 60% số tiền thu được để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại.

20% tiếp theo được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi 20% còn lại dành cho các nhu cầu tài chính khác và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Thời gian giải ngân dự kiến: 2027 - Quý II/2028, sau khi hoàn tất đợt chào bán. Trong thời gian chưa giải ngân, số tiền thu được từ đợt chào bán có thể được gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa lên tới 550 triệu đơn vị, cao hơn số cổ phiếu PNJ đang lưu hành là 511 triệu đơn vị.

Trong tháng này, hai con gái của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã hoàn tất bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng.

Sau giao dịch, bà Thảo còn sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 2,15% vốn PNJ. Trong khi đó, bà Hà còn 399.999 cổ phiếu, tương đương 0,08% vốn điều lệ, sau khi hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu.

Hiện bà Cao Thị Ngọc Dung trực tiếp sở hữu tổng cộng 15.021.283 cổ phiếu PNJ, tương ứng khoảng 2,9% vốn điều lệ. Ngoài các thành viên trên, một lượng đáng kể cổ phiếu PNJ cũng đang thuộc sở hữu của anh, chị em và những người thân khác của bà Dung. Trong đó, ông Cao Ngọc Duy hiện nắm giữ gần 14 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 2,7% vốn PNJ.

Tính chung, bà Dung và các thành viên gia đình hiện nắm khoảng 58,16 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng khoảng 11,36% tổng lượng cổ phiếu niêm yết của doanh nghiệp. Con số trên chưa trừ 9 triệu cổ phiếu ông Cao Ngọc Duy đã đăng ký bán trong tháng 10.

Trong trường hợp được phân phối toàn bộ, quy mô đợt phát hành có thể làm thay đổi đáng kể cơ cấu cổ đông của PNJ, đồng thời tác động đến quyền biểu quyết và cơ cấu HĐQT sau phát hành.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ sàn phiên thứ ba liên tiếp sáng 30/9 chất dư bán thêm 25 triệu cổ phiếu ở mức giá 26.600 đồng/cổ phiếu.

Trước đó vào ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vì mục đích vụ lợi, Thảo đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.

Đối với Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp. Kết quả điều tra xác định Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.