Vụ buôn lậu kim cương: Việc bán lại kim cương sẽ phản ánh vào lợi nhuận quý 3/2026 của PNJ?

Trong cập nhật thông tin từ PNJ, SSI Research cho biết, theo giải trình của công ty, 28.000 viên kim cương thuộc vụ án đang điều tra không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ; P-Lab chỉ cung cấp dịch vụ kiểm định và không tham gia hoạt động mua bán kim cương; đồng thời PNJ nhập khẩu kim cương qua các kênh chính ngạch với đầy đủ hồ sơ chứng từ.

Ảnh minh họa.

Như VnEconomy đưa tin, tối 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Nổi lên trong đường dây buôn lậu này là đối tượng Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) về hành vi buôn lậu.

P-Lab, công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định vàng, kim cương và đá quý.

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư sáng nay 6/7, PNJ đã cung cấp thêm một số thông tin về hoạt động của PNJ.

Trong cập nhật thông tin từ PNJ, SSI Research cho biết, theo giải trình của công ty, 28.000 viên kim cương thuộc vụ án đang điều tra không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ; P-Lab chỉ cung cấp dịch vụ kiểm định và không tham gia hoạt động mua bán kim cương; đồng thời PNJ nhập khẩu kim cương qua các kênh chính ngạch với đầy đủ hồ sơ chứng từ.

Ban lãnh đạo PNJ cũng cho biết hoạt động bán lại kim cương của khách hàng đã giảm đáng kể sau ngày đầu tiên của sự cố. Những thông tin này giúp nhà đầu tư hình dung rõ hơn về tác động hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, SSI cho rằng mức độ bất định liên quan đến ảnh hưởng về uy tín và quản trị doanh nghiệp chưa giảm đáng kể, do quá trình điều tra vẫn đang diễn ra. Trước khi có các kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng, các câu hỏi liên quan đến phạm vi của vụ việc, tác động đối với hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như ảnh hưởng lâu dài tới niềm tin khách hàng vẫn chưa thể có câu trả lời rõ ràng.

SSI đánh giá rủi ro dòng tiền ngắn hạn hiện ở mức có thể kiểm soát. Khách hàng có thể lựa chọn bán lại kim cương cho PNJ theo chính sách mua lại hiện hành. Dựa trên các trao đổi với công ty và quan sát ban đầu, áp lực thanh khoản hiện vẫn trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất nằm ở khả năng niềm tin người tiêu dùng bị ảnh hưởng, từ đó làm chậm lại nhu cầu mua mới.

Các sản phẩm liên quan đến kim cương hiện chiếm khoảng 33% doanh thu trang sức của PNJ, bao gồm khoảng 10% từ kim cương rời và 23% từ trang sức kim cương. Do đó, bất kỳ sự suy giảm kéo dài nào về niềm tin tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu trong các năm tới.

Các hoạt động thanh tra và điều tra thời gian gần đây không chỉ diễn ra tại PNJ mà còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác trong ngành. Do đó, người tiêu dùng có thể nhìn nhận đây là vấn đề mang tính toàn ngành thay vì chỉ riêng PNJ. Tuy nhiên, với vị thế dẫn đầu thị trường và độ nhận diện thương hiệu cao, PNJ cũng có thể chịu sự giám sát chặt chẽ hơn so với các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Sự kiện lần này cũng khiến nhà đầu tư quan tâm hơn đến hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ của PNJ. PNJ hiện duy trì hệ thống kiểm soát đối với hoạt động kiểm định của P-Lab, với nguồn cung kim cương chủ yếu đến từ nhập khẩu chính ngạch và hoạt động mua lại từ khách hàng. Tuy nhiên, giấy chứng nhận chỉ xác nhận các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm tại thời điểm kiểm định và không có chức năng xác minh nguồn gốc của viên kim cương.

Ngoài ra, PNJ từ lâu áp dụng chính sách trích lập dự phòng hàng tồn kho tương đối thận trọng. Dù điều này hỗ trợ chất lượng bảng cân đối kế toán, việc hoàn nhập dự phòng giữa các kỳ có thể khiến lợi nhuận biến động đáng kể. Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ xem xét kỹ hơn các yếu tố liên quan đến chất lượng lợi nhuận, quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ.

Về kết quả kinh doanh sơ bộ quý 2/2026, ban lãnh đạo công ty cho biết lợi nhuận Q2/2026 dự kiến vẫn tăng trưởng hai chữ số nhờ doanh số bán lẻ trang sức tích cực và các biện pháp tối ưu hóa chi phí. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của PNJ vẫn duy trì ổn định trước khi sự cố xảy ra.

SSI Research cho rằng nếu có tác động đáng kể từ hoạt động bán lại kim cương của khách hàng, tác động đó nhiều khả năng sẽ phản ánh rõ hơn vào kết quả kinh doanh Q3/2026 thay vì Q2/2026. Trên cơ sở đó, SSI dự báo doanh thu bán lẻ của PNJ có thể chịu ảnh hưởng nhất định trong ngắn hạn.

Do đó, SSI Research giảm dự báo lợi nhuận sau thuế 2026 xuống 3.333 tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ) từ mức dự báo trước đó là 3.569 tỷ đồng (+26%). Mặc dù mức điều chỉnh lợi nhuận không lớn, trọng tâm của thị trường hiện đã chuyển từ rủi ro lợi nhuận sang rủi ro niềm tin. SSI Research tạm thời đưa PNJ vào diện xem xét lại cho đến khi có thêm thông tin từ cơ quan chức năng và doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ sàn cây thứ hai liên tiếp với dư bán chất hơn 11,4 triệu cổ phiếu đóng cửa phiên giao dịch 6/7.