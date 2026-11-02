Cổ phiếu tiếp tục lao dốc mạnh, ngân hàng tạo áp lực lớn

Tuy VN-Index chốt phiên sáng nay mới giảm 0,9% nhưng tới hơn 34% số cổ phiếu có giao dịch trong chỉ số này “bốc hơi” quá 2% giá trị. Nếu tính từ mức giảm 1% thì tới 53% số mã thiệt hại nặng nề.

Cổ phiếu ngân hàng và nhiều blue-chips khác đang lao dốc nặng.

VIC tăng 1,37%, VHM tăng 0,32% đang đỡ lại gần 6 điểm cho VN-Index, giảm thiệt hại đáng kể. Chỉ số này đang mất 15,7 điểm (-0,9%) với độ rộng cực hẹp 49 mã tăng và 270 mã giảm.

VN-Index đang mất hoàn toàn vai trò tín hiệu đại diện thị trường khi giao dịch đang có phần hoảng loạn ở cổ phiếu nhưng chỉ số lại giảm khá hạn chế. Không chỉ vậy, lúc 9h50 chỉ số này còn chớm vượt tham chiếu nhưng số mã xanh cũng chỉ 76 cổ phiếu còn số mã đỏ nhiều gấp 2,3 lần.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang tạo sức ép lớn nhất lên chỉ số này và nếu không có hai trụ Vin bù điểm, VN-Index thậm chí có thể kích thích một đợt bán tháo mạnh hơn nữa. Trong 10 cổ phiếu đang khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất thì tới 8 mã thuộc nhóm ngân hàng, bao gồm cả các trụ: TCB giảm 3,7%, VPB giảm 3,27%, VCB giảm 2,84%, BID giảm 2,25%, CTG giảm 1,49%, MBB giảm 1,55%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa của sàn hoSE.

Nhìn rộng ra toàn nhóm ngân hàng, chỉ có 2/28 mã còn xanh là SSB tăng 0,66% và ABB tăng 0,6% nhưng tới 24 mã đỏ, trong đó 10 mã giảm quá 2% và 4 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Về thanh khoản, nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng đang bị bán dữ dội: VCB khớp 317,9 tỷ dẫn đầu thị trường, TCB khớp 259,5 tỷ lọt Top 5, HDB khớp 220,4 tỷ, ACB khớp 181,1 tỷ đều nằm trong Top 10.

Mặc dù thiệt hại về điểm số có thể đổ lỗi cho cổ phiếu ngân hàng nhưng về cơ bản nhóm blue-chips rất kém. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 1,31% với 6 mã xanh/23 mã đỏ. 11 mã trong rổ VN30 đang giảm quá 2%, 6 mã khác giảm 1%-2%. Ngoài ngân hàng, FPT giảm 3,8%, TCX giảm 2,91%, MWG giảm 2,7%, GVR giảm 2,08%, SSI giảm 2,07%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Đối với cổ phiếu vừa và nhỏ, thiệt hại còn lớn hơn nhiều vì các mã đã điều chỉnh mạnh từ tuần trước. Thống kê sàn HoSE đang có 119 cổ phiếu giảm quá 2%, nghĩa là nhóm vừa và nhỏ cũng tới hơn 100 mã. Rổ Midcap có hơn 30 mã giảm giảm trong ngưỡng này nhưng phần lớn có thanh khoản dưới ngưỡng trăm tỷ đồng. Giao dịch lớn nhất là VIX khớp 157,4 tỷ, giá giảm 2,08%. Nhóm khớp trên 50 tỷ có VND giảm 2,99%, GMD giảm 3,04%, PVT giảm 3,29%, GEX giảm 2,03%, FRT giảm 6,52%, CII giảm 3,03%, NKG giảm 4,2%.

Điều này cho thấy thanh khoản đã không tăng đột biến. Tuy nhiên với biên độ giảm rất mạnh, bên mua đã hoàn toàn “thất thủ”. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tăng gần 29% so với phiên trước, đạt 6.407,5 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, nhưng rổ VN30 tăng chiếm 75%.

Ở phía tăng, rất ít cổ phiếu có khả năng đi ngược chiều với độ tin cậy cao. Trong 49 mã đang xanh, chỉ 9 mã tăng hơn 1% với thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. VIC đương nhiên là đáng chú ý nhất, khớp 277,5 tỷ đồng. Ngoài ra là PNJ tăng 1,94% với 89,1 tỷ; KOS tăng 6,9% với 29,9 tỷ; DCL tăng 1,82% với 26,6 tỷ; HDC tăng 1,33% với 14,9 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài đang ghi nhận bán ròng 482,8 tỷ đồng trên sàn HoSE nhưng cũng không có cổ phiếu nào bị xả đột biến. Lớn nhất là ACB -81,9 tỷ, FPT -62,3 tỷ, TCB -50,4 tỷ. Phía mua ròng chỉ có VIC +32,6 tỷ là đáng kể.

Với sự giằng co phần nào giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index được “giảm sóc” khá nhiều. Tuy nhiên nhà đầu tư sẽ thấy tốc độ thua lỗ trên danh mục nhanh hơn nhiều, vì cổ phiếu phụ thuộc vào cung cầu cụ thể từng mã, chứ không chỉ nhờ điểm số.