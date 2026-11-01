Xu thế dòng tiền: Khó có sóng kết quả kinh doanh quý 3

Mặc dù thông tin lợi nhuận doanh nghiệp quý 3/2026 đang xuất hiện dồn dập nhưng thị trường vẫn phản ứng khá chậm. VN-Index khép lại tháng 10 bằng một tuần giảm khá mạnh, VN-Index để mất 32,53 điểm tương đương -1,8%. Đặc biệt thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm 15% so với tuần trước.

VN-Index và đường MA20, MA50 phiên.

Dù vậy từ góc độ cổ phiếu, có tới gần 57% số mã giảm mạnh hơn chỉ số tuần qua. Điều này cho thấy vẫn có yếu tố đỡ trụ làm giảm mức độ thiệt hại đối với VN-Index nhưng lại không thể nâng đỡ được giá cổ phiếu.

Một yếu tố hỗ trợ thị trường hiện tại là các số liệu lợi nhuận doanh nghiệp quý 3/2026 vẫn đang xuất hiện. Theo tổng hợp đến ngày 28/10 thì toàn thị trường ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận sau thuế khoảng 23,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng việc lợi nhuận tăng trưởng giúp thị trường định giá thấp chỉ là một yếu tố. Quan trọng hơn là sức mua hiện nay khá mỏng khi tiền gửi của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán ở mức thấp, dư nợ margin đã ở vùng cao, trong khi khối ngoại vẫn duy trì bán ròng. Khi nguồn tiền mới hạn chế, ngay cả những cổ phiếu có lợi nhuận tốt cũng khó thu hút được lực mua đủ lớn để tạo nhịp tăng rõ nét.

Vì vậy yếu tố cơ bản chỉ có thể giúp áp lực bán không mạnh và tạo sự phân hóa, khó có thể tạo một sóng tăng diện rộng. Trong khi đó sau mùa báo cáo tài chính quý 3 sẽ là khoảng trống thông tin khá dài. Kịch bản khả dĩ nhất là thị trường tăng giảm đan xen ở cổ phiếu và hình thành giai đoạn tích lũy những tháng còn lại của năm để chờ đợi sự thay đổi rõ nét hơn của yếu tố vĩ mô như mặt bằng lãi suất và dòng vốn ngoại quay lại.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường đã điều chỉnh giảm sau tuần phục hồi ấn tượng trước đó, dù còn chưa tiến vào vùng kháng cự anh chị chỉ ra tuần trước quanh 1800 điểm. Đặc biệt phiên thứ Sáu biên độ khá lớn và VN-Index dừng lại quanh mức trung bình 20 phiên nhờ sự cải thiện của cổ phiếu trụ. Anh chị đánh giá diễn biến điều chỉnh này như thế nào, liệu mức giảm đã đủ hay phải kiểm định lại hẳn đáy quanh 1700 điểm?

Tôi cho rằng rủi ro giảm sâu dưới 1700 điểm chưa quá lớn do áp lực bán chưa đi kèm sự gia tăng đột biến về thanh khoản. Theo đó, kịch bản có khả năng xảy ra cao hơn là VN-Index tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ trước khi hình thành mặt bằnggiá cân bằng mới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đánh giá nhịp điều chỉnh tuần qua là diễn biến hợp lý sau một tuần phục hồi mạnh. Như tôi đã chia sẻ, vùng kháng cự cần được nhìn là cả vùng 1780 - 1800 điểm chứ không phải mốc riêng lẻ 1800. Trên thực tế, VN-Index đã chạm biên dưới của vùng này quanh 1780 điểm rồi đảo chiều khi áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng, cho thấy nguồn cung tại đây vẫn đáng kể. Trong phiên cuối tuần, chỉ số lùi về kiểm định hỗ trợ 1730 điểm trước khi thu hẹp đà giảm nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, độ rộng vẫn nghiêng hẳn về số mã giảm và thanh khoản duy trì ở mức thấp, cho thấy lực cầu bắt đáy chưa thực sự lan tỏa.

Vì vậy, tôi chưa cho rằng mức giảm đã đủ để khẳng định nhịp điều chỉnh kết thúc. Dao động hiện đang phụ thuộc nhiều vào nhóm trụ nên rủi ro đảo chiều dễ xảy ra nếu các mã dẫn đầu này mất đà. Nếu ngưỡng 1730 bị phá vỡ trở lại, đà giảm có thể mở rộng về khu vực đáy gần quanh 1690 điểm và thấp hơn là đáy tháng 7 quanh 1655 điểm.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Theo tôi khả năng VN-Index kiểm định lại vùng 1690–1710 điểm đang gia tăng sau khi nhịp phục hồi vừa qua không được duy trì. Từ mức 1690 điểm, chỉ số hồi phục lên 1774 điểm nhưng nhanh chóng quay đầu dù chưa tiếp cận vùng kháng cự 1800 điểm. Thanh khoản cũng suy yếu đáng kể với giá trị giao dịch bình quân HoSE trong bốn phiên 26–29/10 chỉ đạt khoảng 14.300 tỷ đồng/phiên, thấp hơn gần 30% so với phiên 21/10. Diễn biến này cho thấy lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để duy trì đà hồi phục, đặc biệt khi nhiều cổ phiếu đã quay lại vùng đáy cũ dù chỉ số vẫn được nâng đỡ bởi nhóm vốn hóa lớn.

Dù vậy, tôi cho rằng rủi ro giảm sâu dưới 1700 điểm chưa quá lớn do áp lực bán chưa đi kèm sự gia tăng đột biến về thanh khoản. Theo đó, kịch bản có khả năng xảy ra cao hơn là VN-Index tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ trước khi hình thành mặt bằng giá cân bằng mới.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Phiên cuối tuần thị trường có biên độ giao động khá lớn, lực bán lan rộng từ các cổ phiếu lớn tới các cổ phiếu vừa và nhỏ. Tuy nhiên cuối phiên các nhóm cổ phiếu lớn có sự hồi phục đã giữ chỉ số không rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi đánh giá nhịp điều chỉnh này là hợp lý sau nhịp tăng mạnh và nhanh của thị trường từ 1680 lên 1780 điểm và khả năng thị trường sẽ tìm được điểm cân bằng quanh mốc 1740 điểm này và có sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Tôi chưa thấy tín hiệu rõ nét cho thấy VN-Index sẽ quay trở lại vùng 1700 điểm. Ngược lại, trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể cải thiện xu hướng và quay trở lại vùng 1760 điểm.

Sau khi tạo đáy ngắn hạn quanh 1680 điểm và hướng đến vùng kháng cự 1780–1800 điểm, VN-Index đã trải qua một tuần giao dịch khá tiêu cực trong bối cảnh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lần lượt được công bố. Trong những phiên đầu tuần, VN-Index hướng đến vùng 1780 điểm, với áp lực cung gia tăng và lực cầu suy yếu. Sau đó, thị trường chịu áp lực bán mạnh trong hai phiên cuối tuần. Kết thúc tháng 10, VN-Index giảm 1,53% so với tháng 9, xuống mức 1741,62 điểm, vẫn trên đường trung bình 20 phiên quanh 1735 điểm. Đây là tháng giảm điểm thứ hai liên tiếp của VN-Index. VN30 kết thúc tháng giảm 2,72%, xuống mức 1855,04 điểm, dưới ngưỡng kháng cự 1875 điểm, tương ứng với đường trung bình 20 phiên.

Trong ngắn hạn, nếu nhóm Vingroup và các cổ phiếu vốn hóa lớn khác duy trì xu hướng tích cực, đồng thời nhóm ngân hàng phục hồi trở lại, VN-Index có thể cải thiện xu hướng và quay trở lại vùng 1760 điểm. Diễn biến của VN-Index chịu ảnh hưởng chi phối lớn từ các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup. Đây cũng là nhóm cổ phiếu có diễn biến giá khá tích cực sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận từ chỉ số VN30. Cụ thể, VN30 cần tăng mạnh và vượt lên trên ngưỡng kháng cự tại đường trung bình 20 phiên.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thông tin kết quả kinh doanh quý 3/2026 đang xuất hiện dồn dập. Tuy nhiên từ những phản ứng giá của các cổ phiếu, kể cả những mã có lợi nhuận quý 3 tốt thì mức tăng giá cũng không nhiều, thanh khoản thấp, dù trước đó cũng chưa có phản ứng sớm rõ nét. Vì sao hiệu ứng “mùa báo cáo tài chính” lại kém như vậy?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Các doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 đã phần nào giúp giải tỏa tâm lý thị trường, nhưng vẫn còn tương đối mờ nhạt do kết quả kinh doanh tại một số nhóm ngành chưa đáp ứng kỳ vọng của thị trường.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế của 619 doanh nghiệp đã công bố đến ngày 28/10 tăng 23,2% YoY, tăng trưởng vẫn phân hóa đáng kể, đặc biệt tại các nhóm vận tải, dầu khí và cao su, khi những yếu tố hỗ trợ từ giá hàng hóa, giá cước vận tải và triển vọng kinh doanh đạt được kỳ vọng của thị trường. Điều này khiến động lực tăng giá từ thông tin kết quả kinh doanh suy yếu, nhất là tại các nhóm cổ phiếu đã phản ánh trước kỳ vọng tích cực.

Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp cùng áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại tiếp tục hạn chế khả năng hấp thụ lực bán. Theo đó, dòng tiền trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ phân hóa mạnh hơn, ưu tiên các nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2027 rõ ràng thay vì phản ứng đồng loạt theo kết quả kinh doanh quý 3.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Thanh khoản thị trường đang ở mức rất thấp, dòng tiền trên thị trường chỉ chuyển từ nhóm này sang nhóm khác, không có dòng tiền mới nên không có lực cầu đủ mạnh để cổ phiếu bứt phá. Ngoài ra khối ngoại bán ròng liên tục cũng khiến cho tâm lý thị trường thận trọng và ở trạng thái phòng thủ. Theo tôi có vẻ thị trường đang đợi các chính sách vĩ mô được thực thi rõ ràng hơn và bối cảnh quốc tế lắng dịu hơn.

Tôi cho rằng hiệu ứng mùa báo cáo kém chủ yếu đến từ bối cảnh dòng tiền hơn là chất lượng kết quả kinh doanh. Sức mua hiện nay khá mỏng khi tiền gửi của nhà đầu tư ở mức thấp. Khi nguồn tiền mới hạn chế, ngay cả những cổ phiếucó lợi nhuận tốt cũng khó thu hút được lực mua đủ lớn để tạo nhịp tăng rõ nét.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo tôi, hiệu ứng “mùa báo cáo tài chính” kém là do một vài lý do sau:

i) Sức mua ngắn hạn của thị trường tiếp tục suy yếu. Số dư tiền gửi của khách hàng tại thời điểm cuối quý 3/2026 ước đạt khoảng giảm 10.000 tỷ đồng so với cuối quý trước, mức giảm hơn 12%. Những diễn biến tăng giá ngắn, sau đó chịu áp lực bán mạnh rất đột biến phản ánh tính chất đầu cơ ngắn hạn trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh, chưa tạo ra một xu hướng tăng bền vững.

ii) Sức mua yếu ảnh hưởng thanh khoản thị trường. Thanh khoản vẫn trong xu hướng giảm từ đầu năm 2026 đến nay. Giá trị giao dịch trung bình trên HoSE trên tháng 10/2026 chỉ đạt khoảng 15.688 tỷ đồng/phiên. Nước ngoài tiếp tục bán ròng.

iii) Bên cạnh đó, các yếu tố bất định trên thế giới như bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, xung đột ở Trung Đông, thị trường tài chính thế giới giảm mạnh, v.v, cũng góp phần ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng hiệu ứng mùa báo cáo kém chủ yếu đến từ bối cảnh dòng tiền hơn là chất lượng kết quả kinh doanh. Sức mua hiện nay khá mỏng khi tiền gửi của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán ở mức thấp, dư nợ margin đã ở vùng cao, trong khi khối ngoại vẫn duy trì bán ròng. Khi nguồn tiền mới hạn chế, ngay cả những cổ phiếu có lợi nhuận tốt cũng khó thu hút được lực mua đủ lớn để tạo nhịp tăng rõ nét.

Bên cạnh đó, tâm lý thị trường vẫn bị chi phối bởi diễn biến của các biến số rủi ro bên ngoài như lợi suất trái phiếu chính phủ neo cao, địa chính trị, bong bóng AI… Nhà đầu tư có xu hướng đứng ngoài chờ tín hiệu xác nhận thay vì phản ứng với từng thông tin riêng lẻ. Một phần kỳ vọng về lợi nhuận cũng đã được phản ánh từ trước, và tăng trưởng lợi nhuận phân hóa mạnh giữa các doanh nghiệp. Theo tôi, kết quả kinh doanh tốt vẫn là nền tảng để định giá lại cổ phiếu, nhưng hiệu ứng lên giá sẽ cần thêm thời gian và cần dòng tiền cải thiện để phát huy.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Sau mùa báo cáo tài chính quý 3 thị trường sẽ bước vào giai đoạn khá dài trống vắng thông tin. Tuy lợi nhuận quý mới bổ sung giúp mức định giá P/E thị trường xuống thấp nhưng thanh khoản vẫn là điểm rất bất lợi. Anh chị đánh giá kịch bản 2 tháng cuối năm sẽ như thế nào?

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Kết quả kinh doanh quý 3 hầu hết các doanh nghiệp lớn ở mức khá tốt nên P/E thị trường tiếp tục ở mức hấp dẫn (P/E quanh 12). Theo tôi thị trường 2 tháng cuối năm có thể diễn biến theo 2 kịch bản:

Kịch bản 1 (xác suất cao): Thị trường vận động quanh 1740 rồi tăng dần lên quanh 1800 điểm với thanh khoản cải thiện dần dần, thị trường tiếp tục phân hóa, tập trung ở các nhóm ngành có lợi nhuận quý 3 tăng trưởng mạnh, triển vọng 2027 tươi sáng hoặc nhóm hưởng lợi mùa tiêu dùng cuối năm.

Kịch bản 2 (xác suất thấp): Thị trường sẽ giảm về lại vùng 1650-1680 khi áp lực bán ròng mạnh của khối ngoại vẫn tiếp tục, lãi suất không được hạ nhiệt theo sự điều hành của chính phủ và tỷ giá lại căng thẳng vào dịp cuối năm.

Thanh khoản thị trường đang ở mức rất thấp, dòng tiền trên thị trường chỉ chuyển từ nhóm này sang nhóm khác, không có dòng tiền mới nên không có lực cầu đủ mạnh để cổ phiếu bứt phá.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Nhà đầu tư nên đánh giá cơ hội đầu tư dài hạn thay vì nhìn ngắn hạn. Hiện tại thị trường đã công bố kết quả kinh doanh quí 3. Sau khi cập nhật mức tăng trưởng mới, hệ số P/E của VN-Index cuối tháng 10/2026 ở mức 11,2x. Nếu nhìn 12 tháng tới, hệ số P/E của VN-Index (sau khi loại trừ nhóm Vingroup đã tăng mạnh) thì chỉ ở mức 8-9x - đây là vùng đáy của định giá và thường bật lại rất mạnh từ vùng giá này khi có những xúc tác từ cải thiện vĩ mô. Với mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp kỳ vọng trên 15% trong 2027, tôi cho rằng đây là cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư có quan điểm dài hạn.

Trong ngắn hạn, mặc dù nền kinh tế trong nước vẫn tăng trưởng tốt, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng lập kỷ lục mới hơn 1.000 tỷ USD, thanh khoản trên HOSE trong tháng 10 trung bình chỉ đạt 15.644 tỉ đồng/phiên, tiếp tục trong xu hướng giảm từ tháng 1/2026 đến nay. Điều này cho thấy dòng tiền trong thị trường vẫn chưa cải thiện trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới bất ổn, lãi suất cho vay trong chưa giảm mạnh ngay. Đây là một số rủi ro trong ngắn hạn mà nhà đầu tư cần quan sát.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi nghiêng về quan điểm thận trọng cho hai tháng cuối năm. Kịch bản cơ sở là thị trường đi ngang trong biên độ 1680 - 1780 điểm, khi các yếu tố hỗ trợ và rủi ro vẫn đan xen. Mặt bằng định giá đã trở nên hấp dẫn hơn sau khi lợi nhuận quý 3 được bổ sung, đồng thời xu hướng giảm lãi suất theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước sẽ dần hỗ trợ dòng tiền. Tuy nhiên, khi thông tin hỗ trợ thưa dần, sức mua còn mỏng và khối ngoại vẫn bán ròng, thị trường khó hình thành xu hướng tăng rõ ràng và nhiều khả năng sẽ vận động phân hóa trong biên độ.

Yếu tố quyết định trong giai đoạn này vẫn là thanh khoản. Nếu tác động của việc giảm lãi suất lan tỏa rõ hơn, kéo dòng tiền quay lại và khối ngoại giảm bán ròng, thị trường có cơ sở để vượt vùng kháng cự 1800 điểm. Ngược lại, nếu thanh khoản tiếp tục thấp trong khi các rủi ro bên ngoài còn gây sức ép, khả năng thị trường kiểm định lại mốc 1600 điểm vẫn cần được tính đến.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Triển vọng thị trường trong hai tháng cuối năm vẫn tương đối thận trọng dù định giá đã trở nên hấp dẫn hơn. P/E trượt 12 tháng của VN-Index hiện quanh 12 lần, giảm xuống khoảng 9,8 lần nếu loại trừ nhóm Vingroup. Tuy nhiên, mức định giá thấp chưa đủ để thu hút dòng tiền trở lại khi lãi suất huy động duy trì ở mức cao và khối ngoại tiếp tục bán ròng.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán đạt khoảng 457.500 tỷ đồng cuối quý 3, tăng 14% so với cuối năm 2025, trong khi thanh khoản thị trường suy giảm. Dù không phải toàn bộ dư nợ phục vụ giao dịch ký quỹ, diễn biến này vẫn cho thấy rủi ro từ các vị thế sử dụng đòn bẩy cần được theo dõi. Với các yếu tố trên, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng 1690–1780 điểm, với các nhịp phục hồi ngắn và mức độ phân hóa cao. Khả năng vượt vùng 1800 điểm trong năm nay tương đối hạn chế nếu chưa xuất hiện sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản và dòng vốn ngoại. Dù vậy, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2027 có thể dần thu hút dòng tiền tích lũy tại những cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng định giá hợp lý.

Thị trường hiện đang xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tại các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trên 15–20% trong 2–3 năm tới, trong khi định giá đang ở vùng thấp nhất trong 5–10 năm trở lại đây.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Mặc dù VN-Index giảm không nhiều trong nhịp điều chỉnh tuần này nhưng cổ phiếu giảm mạnh hơn nhiều bao gồm cả blue-chips, thậm chí không ít mã đã giảm lại về đáy tuần trước khiến hiệu suất ngắn hạn rất kém. Theo anh chị nhà đầu tư nên hành động thế nào, có nên chuyển sang nắm giữ dài hạn dựa trên yếu tố cơ bản?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng diễn biến cổ phiếu giảm mạnh hơn chỉ số là đặc điểm của giai đoạn thị trường phân hóa và thanh khoản thấp, khi chỉ số được giữ bởi một nhóm nhỏ cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong bối cảnh này, việc giao dịch ngắn hạn theo các nhịp hồi sẽ khó mang lại hiệu quả, bởi dòng tiền chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng và rủi ro đảo chiều nhanh khá cao. Nhà đầu tư không nên bán ra trong tâm lý hoảng loạn khi giá đã lùi về vùng thấp, nhưng cũng cần tránh mua đuổi khi thị trường hồi phục ngắn.

Việc chuyển sang nắm giữ trung và dài hạn dựa trên yếu tố cơ bản là hướng tiếp cận phù hợp, nhưng nắm giữ không có nghĩa là giải ngân toàn bộ rồi chờ đợi. Kết quả kinh doanh quý 3 là cơ sở để đánh giá lại danh mục: những doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận bền vững, biên lợi nhuận được duy trì và tình hình tài chính lành mạnh có thể tiếp tục nắm giữ, còn các cổ phiếu có kết quả kinh doanh không hỗ trợ nên được cơ cấu. Đồng thời, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý để phòng thủ, kiểm soát tỷ lệ ký quỹ, và chỉ gia tăng tỷ trọng khi xu hướng thị trường được xác nhận rõ ràng hơn. Cách tiếp cận này giúp tránh rủi ro chôn vốn trong giai đoạn thị trường đi ngang kéo dài, đồng thời vẫn giữ được sức mua khi cơ hội xuất hiện.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi cho là Nên nhưng phải có điều kiện: Thứ nhất, không nắm giữ dài hạn với các nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ, có kết quả kinh doanh không tốt vì nhóm này có thể phải mất thời gian rất lâu mới có thể quay lại giá cũ. Chỉ nắm giữ các nhóm có lợi nhuận quý 3 và triển vọng 2027 sáng sủa từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Thứ hai, tài khoản vẫn phải còn tiền hoặc sức mua để dự phòng khi giá cổ phiếu có thể chiết khấu thêm.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Mặc dù nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh hơn VN-Index, triển vọng phục hồi sẽ có sự phân hóa tùy thuộc vào nền tảng kinh doanh và mức định giá của từng doanh nghiệp. Theo đó, nhà đầu tư nên rà soát lại danh mục, ưu tiên nắm giữ các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tình hình tài chính lành mạnh và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng trong năm 2027, đồng thời giảm tỷ trọng những cổ phiếu có yếu tố cơ bản suy yếu hoặc định giá không còn hấp dẫn.

Với các doanh nghiệp có chất lượng tài sản tốt và khả năng duy trì tăng trưởng trong trung hạn, nhịp điều chỉnh hiện tại có thể tạo cơ hội gia tăng tỷ trọng ở mức giá hợp lý. Tuy nhiên, việc giải ngân cần được phân bổ theo từng giai đoạn, kiểm soát tỷ trọng từng cổ phiếu và hạn chế sử dụng đòn bẩy nhằm duy trì dư địa xử lý danh mục trước những biến động tiếp theo của thị trường.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Tôi tiếp tục duy trì quan điểm ưu tiên chiến lược đầu tư dài hạn, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, dòng tiền ổn định và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận bền vững. Đáng chú ý, thị trường hiện đang xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tại các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trên 15–20% trong 2–3 năm tới, trong khi định giá đang ở vùng thấp nhất trong 5–10 năm trở lại đây. Đây cũng là những doanh nghiệp có cấu trúc tài chính lành mạnh, tỷ lệ đòn bẩy thấp và khả năng tạo dòng tiền tốt, phù hợp để nhà đầu tư cân nhắc tích lũy cho danh mục đầu tư dài hạn.