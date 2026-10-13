Cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index “thoát hiểm”

Thanh khoản gia tăng khá tốt trong nhóm VN30 chiều nay hỗ trợ nhiều cổ phiếu bớt giảm. Đặc biệt VIC và VHM cải thiện nhiều giúp VN-Index vài thời điểm còn có sắc xanh.

VN-Index đang dừng "chênh vênh" tại ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn.

Đóng cửa chỉ số giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,09%) và quay lại sát mốc 1720 điểm, đạt 1719,42 điểm. Chốt phiên sáng VN-Index vẫn giảm 5,72 điểm (-0,33%) và đã hoàn toàn “thủng” đáy ngắn hạn hồi giữa tháng 8. Việc lấy lại vài điểm giúp chỉ số này có khả năng “cầm cự” ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn.

Dù vậy việc phụ thuộc quá nhiều vào diễn biến giá của một vài cổ phiếu trụ khiến cơ hội của VN-Index trở nên bấp bênh. Sáng nay chỉ số “thủng” đáy cũng chủ yếu do các trụ chưa hồi nhiều. Đến chiều VIC tăng thêm 0,95% nữa so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa tăng 1,37%, thanh khoản cao nhất rổ VN30 buổi chiều với 478,2 tỷ đồng, tăng 122% so với phiên sáng. VHM phục hồi mạnh 1,58% và đảo chiều thành công vượt tham chiếu 0,78%.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 14 cổ phiếu cải thiện giá so với phiên sáng, nhưng hầu hết đều tăng không nhiều và hỗ trợ điểm số cũng không đáng kể. Trong Top 10 vốn hóa, ngoài VIC, VHM phục hồi, BID, CTG, MBB, VCB, VPB đều tụt giá thêm. Điều này khiến vai trò của VIC, VHM càng nổi bật.

Trong nhóm cải thiện, SHB có nhịp kéo bất ngờ trong khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục. Cổ phiếu này cuối phiên sáng còn giảm rất mạnh 1,92% nhưng những phút cuối có cầu vào mạnh mẽ, giá đảo chiều tới 2,45% và vượt tham chiếu lúc đóng cửa 0,48%. Thanh khoản chiều nay ở SHB tăng 159% so với buổi sáng, đạt 367,4 tỷ đồng, chỉ đứng sau VIC.

Sự cải thiện giá ở nhóm VN30 cũng đi cùng mức thanh khoản khá tốt: Tới 67% thanh khoản HoSE phiên chiều dồn vào VN30. Tính chung giao dịch cả sàn tăng 36% so với phiên sáng thì phần lớn cũng do cổ phiếu blue-chips tạo ra. Cụ thể, mức tăng tuyệt đối so với phiên sáng là 1.650 tỷ đồng thì VN30 tăng hơn 1.421 tỷ đồng (~86%).

Khi VN30 giúp cải thiện thanh khoản chung trong buổi chiều, dòng tiền ở phần còn lại không tốt. Dù độ rộng VN-Index cuối ngày có cải thiện nhẹ với 95 mã xanh và 200 mã đỏ (phiên sáng 79 mã xanh và 203 mã đỏ) thì mặt bằng giá lại kém hơn. Cụ thể, HoSE có tới 112 cổ phiếu đóng cửa giảm từ 1% trở lên, trong khi phiên sáng là 87 mã. Khi thanh khoản gia tăng không đáng kể, mặt bằng giá thấp hơn đồng nghĩa với khả năng nâng đỡ từ bên mua kém đi.

Nhóm cổ phiếu midcap xuất hiện áp lực bán hạ giá khiến cổ phiếu suy yếu rõ rệt. Nếu như nhóm này buổi sáng chỉ hơn chục mã có giao dịch lớn, chiều nay lên tới hàng chục mã. VIX giảm 1,71%, FRT giảm 3,81%, VND giảm 1,9%, DGW giảm 2,13% lọt vào danh sách những cổ phiếu khớp lệnh trên ngưỡng trăm tỷ đồng. VPI, HAH, CII, BVH, DCM, DPM, GMD, PDR… cũng là những cổ phiếu thanh khoản cao hơn hẳn buổi sáng.

Việc cổ phiếu quay đầu giảm sâu hơn trong khi VN-Index được kéo hồi tốt hơn là diễn biến ngược chiều so với các phiên trước đó. Hôm qua trụ bị ép, điểm giảm nhiều nhưng cổ phiếu lại tăng giá ổn định. Hôm nay trụ đỡ điểm, cổ phiếu lại bị bán rõ nét hơn.

Mất đi khả năng phân hóa, rủi ro cho danh mục cũng tăng theo. Những cổ phiếu đi ngược dòng hôm nay gần một nửa là tăng rất ít, hầu như chỉ nhích qua tham chiếu ít phút cuối. Trong 95 mã xanh tuy có 42 mã tăng vượt 1% lúc đóng cửa nhưng chỉ tầm chục cổ phiếu thực sự có thanh khoản đáng tin cậy. HDB tăng 2,21%, TCB tăng 1,07%, VIC tăng 1,37%, PNJ tăng 5,79%, TPB tăng 1,74%, DXG tăng 1,01%, HHP tăng 2,55%, KBC tăng 1,38%, TLG tăng 1,46% và MZG tăng 1,69% là những cổ phiếu duy nhất khớp lệnh trên 10 tỷ đồng.

Việc VIC và VHM quay đầu phục hồi hôm nay là một dạng phản ứng với ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn ở các mã này. Nếu các trụ không giảm thêm, thị trường cần chờ các blue-chips khác phục hồi, nhất là cổ phiếu ngân hàng để có thể duy trì ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật của VN-Index.