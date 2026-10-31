Con gái Chủ tịch PNJ tiếp tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp

MBS dự kiến bán giải chấp 2,17 triệu cổ phiếu PNJ của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

CTCP Chứng khoán MB (MBS) phát đi thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, MBS dự kiến bán giải chấp 2,17 triệu cổ phiếu PNJ của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch bắt đầu từ ngày 30/10/2026, kéo dài đến khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đáp ứng tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định của MBS. Phương thức thực hiện là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

MBS cũng lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện nếu giá thị trường của tài sản bảo đảm thay đổi, hoặc chủ tài khoản hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, bổ sung tài sản bảo đảm để đáp ứng tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Trước đó, vào ngày 8/10, bà Trần Phương Ngọc Giao đã bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ thông qua phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu do bà Giao nắm giữ giảm từ hơn 14,64 triệu cổ phiếu, chiếm 2,86% vốn, xuống còn khoảng 11,7 triệu cổ phiếu, chiếm 2,29% vốn điều lệ.

Được biết, bà Trần Phương Ngọc Hà - con gái Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, đã bán thành công 18 triệu cổ phiếu PNJ đăng ký trong thời gian từ ngày 11/9 đến 18/9/2026. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Sau giao dịch, bà Hà giảm tỷ lệ nắm giữ từ gần 18,4 triệu cổ phiếu, chiếm 3,59% xuống còn 399.999 cổ phiếu, chiếm 0,08% vốn tại PNJ.

Tương tự, một người con khác của Chủ tịch là bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, đã bán thỏa thuận thành công 7 triệu cổ phiếu PNJ. Giao dịch được thực hiện vào ngày 11/09. Sau giao dịch, bà Thảo giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ từ hơn 18 triệu cổ phiếu, chiếm 3,52% xuống còn hơn 11 triệu cổ phiếu, chiếm 2,15% vốn điều lệ.

Ngày 11/09, trên sàn HOSE ghi nhận giao dịch thỏa thuận PNJ với khối lượng 7 triệu cổ phiếu với giá trị 259 tỷ đồng - tương đương khoảng 36.700 đồng/cổ phiếu - trong khi chốt phiên cùng ngày, giá cổ phiếu PNJ đạt 37.300 đồng/cổ phiếu.

Giờ đang là phiên chiều ngày 30/10, cổ phiếu PNJ giảm 2,80% xuống còn 15.600 đồng/cổ phiếu.

Vừa qua, SSI Research vừa có cập nhật triển vọng cổ phiếu PNJ trong đó ưu tiên bảo toàn thanh khoản trong bối cảnh phục hồi lợi nhuận còn nhiều thách thức.

Cụ thể: Tình hình thanh khoản với triển vọng thanh khoản ngắn hạn của công ty phụ thuộc vào việc phát hành tăng vốn và việc gia hạn các khoản tín dụng ngân hàng.

Phục hồi doanh số bán mới (không bao gồm giao dịch đổi hàng của khách hàng): Tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào việc khôi phục niềm tin vào thương hiệu và diễn biến giá vàng, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của khách hàng và nhu cầu thực tế.

Giao dịch cổ phiếu của ban lãnh đạo: Việc ban lãnh đạo bán cổ phiếu gần đây cùng đợt phát hành riêng lẻ dự kiến có thể làm thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty, do đó cần theo dõi chặt chẽ những tác động tiềm tàng đối với quản trị doanh nghiệp và định hướng chiến lược của công ty.

Theo quan điểm đầu tư của SSI Research thì PNJ chuyển trọng tâm từ tăng trưởng sang bảo toàn thanh khoản và khôi phục niềm tin khách hàng. Mặc dù đợt tăng vốn dự kiến có thể giảm bớt áp lực thanh khoản trong ngắn hạn, quy mô nghĩa vụ mua lại lớn, khả năng pha loãng cổ đông (PNJ dự kiến phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu để huy động 8 nghìn tỷ, do đó mức pha loãng thực tế sẽ phụ thuộc vào giá phát hành) và biên lợi nhuận thấp cho thấy quá trình phục hồi sẽ kéo dài.

Ngoài ra, doanh thu sơ bộ quý 3/2026 cũng không tách biệt giữa doanh số bán mới và các giao dịch phát sinh từ việc đổi sản phẩm, gây khó khăn cho việc đánh giá mức độ phục hồi doanh số. Hạn chế về dòng tiền có thể làm giảm khả năng đầu tư của PNJ vào các chiến dịch marketing nhằm kích cầu. Giá vàng cũng là một biến số quan trọng cần theo dõi: giá vàng giảm có thể dẫn đến việc trích lập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi PNJ đang nắm giữ lượng tồn kho lớn.

SSI Research duy trì quan điểm thận trọng cho đến khi tăng vốn thành công và doanh số bán hàng phục hồi bền vững. Bên cạnh đó, SSI Research cũng giả định PNJ ghi nhận toàn bộ khoản lỗ theo kế hoạch 2026, BVPS sẽ giảm xuống khoảng 14.000 đồng, tương ứng P/B hiện tại là 1,4x.