Nhóm quỹ ngoại T. Rowe Price Associates không còn là cổ đông lớn của PNJ

Nhóm quỹ liên quan đến T. Rowe Price Associates, Inc vừa thông báo đã hoàn tất bán gần 5,5 triệu cổ phiếu PNJ.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

T. Rowe Price Associates vừa báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Cụ thể: nhóm quỹ liên quan đến T. Rowe Price Associates, Inc vừa thông báo đã hoàn tất bán gần 5,5 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, nhóm tổ chức này giảm sở hữu từ 30,8 triệu cổ phiếu, chiếm 6,02% xuống còn 25,3 triệu cổ phiếu, chiếm 4,95% và không còn là cổ đông lớn tại PNJ. Giao dịch được thực hiện trong ngày 2/10.

Được biết trong ngày 2/10, giá trị bán ròng của khối ngoại là -3283.97 tỷ đồng trên sàn HOSE, gồm PNJ (-1264.79 tỷ), HDB (-961.76 tỷ), VIC (-188.12 tỷ), TCB (-146.89 tỷ), VHM (-78.34 tỷ).

Trước đó vào ngày 24/7/2026, nhóm 18 nhà đầu tư nước ngoài có liên quan do T. Rowe Price Associates đại diện đã bán ra 5.688.065 cổ phiếu PNJ và giảm tỷ lệ sở hữu từ 19,753,231 cổ phiếu, chiếm 5,79% xuống còn 25.441.296 cổ phiếu, chiếm 4,97%. Qua đó mất tư cách cổ đông lớn vào ngày 24/7.

Tuy nhiên, vào ngày 13/8/2026, T. Rowe Price Associates Inc và nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đã mua 525.300 cổ phiếu. Qua đó, nâng sở hữu tại PNJ từ 25.441.296 cổ phiếu, chiếm 4,97% lên 25.966.596 cổ phiếu, chiếm 5,07% và quay lại làm cổ đông lớn của PNJ.

Theo giới thiệu, T. Rowe Price Associates Inc là một công ty quản lý quỹ đầu tư toàn cầu lớn được thành lập 1937 bởi Thomas Rowe Price Jr, có trụ sở chính đặt tại Baltimore, Maryland, Mỹ. Công ty cung cấp các quỹ hỗ trợ, dịch vụ tư vấn phụ, kế hoạch hưu trí và quản lý danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới.

Trên sàn chứng khoán, hiện cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sâu và hiện đang giao dịch quanh vùng giá 19.000 đồng/cổ phiếu, thấp nhất kể từ giữa năm 2017. So với đỉnh hồi cuối tháng 1/2026 thì thị giá PNJ đã giảm 77%. Vốn hóa thị trường cũng theo đó “bốc hơi” hơn 33.000 tỷ, xuống chỉ còn chưa đến 10.000 tỷ đồng.

Được biết ngày 25/09/2026, PNJ đã công bố tài liệu ĐHCĐ bất thường và kết quả kinh doanh sơ bộ 8 tháng 2026. Cụ thể:

Về kế hoạch năm 2026: PNJ đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2026, đặt mục tiêu lỗ ròng (bao gồm cả chi phí dự phòng) là 6.271 tỷ đồng, dựa trên giả định chi phí dự phòng là 7.071 tỷ đồng. Chi phí dự phòng này được tính toán dựa trên giả định khách hàng sẽ bán lại hoặc đổi sản phẩm với giá trị tương đương 80% lượng hàng đã bán trước đó.

Trong BCTC nửa đầu năm 2026 kiểm toán, PNJ giả định tỷ lệ bán lại là 28,8% cho giai đoạn 2020-26. Nếu loại trừ chi phí dự phòng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 801 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 77% so với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ tháng 4/2026.

Về phương án cổ tức tiền mặt năm tài chính 2025: PNJ đề xuất giảm cổ tức tiền mặt năm tài chính 2025 xuống 1.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 3,0%) từ mức 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 6,0%) đã được thông qua tại ĐHCĐ tháng 4/2026. Do PNJ đã chi trả 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 1/2026, đề xuất này nếu được thông qua sẽ đồng nghĩa với việc công ty sẽ không còn đợt chi trả cổ tức tiền mặt nào nữa cho năm tài chính 2025.

Bên cạnh đó, PNJ cho biết kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 7-8/2026 với doanh thu thuần đạt 5,7 nghìn tỷ đồng (+5% so với cùng kỳ năm trước) và mức lỗ ròng đạt 61 tỷ đồng (so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số ước tính đạt 325 tỷ đồng trong giai đoạn tháng 7-tháng 8/2025).