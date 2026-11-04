Công nghiệp Hà Tĩnh tăng 42,17%, ngành chế biến, chế tạo đóng góp lớn nhất

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, thuộc nhóm địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao. Nhiều dự án tại các khu kinh tế, khu công nghiệp đi vào vận hành và phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng năng lực sản xuất, gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp.
Riêng tháng 10/2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh ước tăng 11,22% so với tháng trước và tăng 56,75% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất, phân phối điện.
Đáng chú ý, ngành thép đang phục hồi mạnh sau giai đoạn gặp khó khăn do giá thép giảm và thị trường tiêu thụ thu hẹp. Cùng với đó, việc các dự án sản xuất xe máy điện đi vào hoạt động từ tháng 4/2026 và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đưa tổ máy số 2 vào sản xuất cũng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho toàn ngành.
Tính chung 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng 42,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 41,17%, đóng góp 29,67 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 55,58%, đóng góp 10,45 điểm phần trăm.
Ngoài hai lĩnh vực chủ lực trên, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,61%, đóng góp 2,15 điểm phần trăm. Ngược lại, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 6,38%, kéo giảm 0,1 điểm phần trăm mức tăng chung toàn ngành.
Những con số này cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo đang giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng, trong khi lĩnh vực năng lượng tiếp tục là trụ cột quan trọng trong cơ cấu công nghiệp của địa phương.
Bên cạnh sự phục hồi của các ngành sản xuất truyền thống, cơ cấu công nghiệp Hà Tĩnh đang ghi nhận những đóng góp đáng kể từ các lĩnh vực sản xuất mới, nhất là công nghiệp hỗ trợ và công nghệ năng lượng.
Trong 10 tháng năm 2026, ngành sản xuất thiết bị điện tăng 74,49%. Động lực chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất pin lithium và pack pin của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ năng lượng mới. Các dây chuyền sản xuất được vận hành ổn định, sản lượng và tiêu thụ tiếp tục tăng, đáp ứng nhu cầu của thị trường xe điện và thiết bị lưu trữ năng lượng.
Đáng chú ý, sản phẩm ắc quy bằng ion lithium tăng 135,54% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những nhóm sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao nhất, phản ánh sự mở rộng của lĩnh vực sản xuất thiết bị phục vụ xu hướng chuyển dịch năng lượng.
Ngành sản xuất ô tô cũng đóng góp tích cực vào tăng trưởng công nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất ô tô đi vào hoạt động từ tháng 7/2025, vì vậy sản lượng trong 10 tháng năm 2026 tăng mạnh so với cùng kỳ. Đến nay, quy trình sản xuất cơ bản hoàn thiện, hoạt động vận hành dần ổn định và các đơn hàng tiếp tục được triển khai.
Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất phương tiện vận tải khác ghi nhận sự xuất hiện của sản phẩm xe máy điện từ tháng 4/2026. Sau thời gian đầu vận hành, doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng quy mô, duy trì sản lượng lớn và đa dạng hóa dòng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Ở các lĩnh vực khác, ngành dệt tăng 34,58%; sản xuất kim loại tăng 19,07%, trong đó sản lượng thép không gỉ tăng 20,17%. Ngành sản xuất đồ uống tăng 9,14%, nhờ nhu cầu tiêu dùng phục hồi và hoạt động dịch vụ, du lịch duy trì đà tăng.
Đối với ngành sản xuất và phân phối điện, sản lượng điện sản xuất trên địa bàn dự kiến đạt hơn 15 tỷ kWh trong 10 tháng, tăng 57,68% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tương đối ổn định của các nhà máy điện, trong đó có những tổ máy mới đi vào vận hành, tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp.
Theo thống kê, trong 23 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực được theo dõi, có 18 nhóm tăng sản lượng và một nhóm sản phẩm tăng mới, chiếm 82,61% tổng số nhóm. Một số sản phẩm tăng trưởng nổi bật gồm bê tông trộn sẵn tăng 82,37%, điện sản xuất tăng 57,68%, sợi se từ các loại sợi tự nhiên tăng 34,58% và thức ăn gia súc tăng 27,16%.
Tuy nhiên, bức tranh sản xuất công nghiệp vẫn có những gam màu chưa đồng đều. Một số sản phẩm ghi nhận sản lượng giảm như nước uống được giảm 6,48%, đá xây dựng khác giảm 16,85%, vỏ bào, dăm gỗ giảm 34,81% và quặng Zircon, tinh quặng Zircon giảm 39,87%.
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