Công nghiệp Hà Tĩnh chuyển dịch mạnh sang công nghệ cao, năng lượng sạch

Giữa bối cảnh nhiều ngành sản xuất truyền thống gặp khó, công nghiệp Hà Tĩnh vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ định hướng phát triển các sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường và năng lượng tái tạo, từng bước hình thành cấu trúc công nghiệp theo chiều sâu...

Theo Sở Công Thương Hà Tĩnh, giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2025 ước tăng 15,22% so với năm 2024, chiếm 30,74% cơ cấu kinh tế của tỉnh; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng gần 7%, phản ánh nỗ lực lớn của ngành công thương trong việc duy trì nhịp tăng trưởng giữa bối cảnh thị trường và chi phí sản xuất còn nhiều khó khăn.

CHỦ ĐỘNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN, DỊCH CHUYỂN SANG SẢN PHẨM MỚI

Năm 2025, các sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục ghi nhận mức tăng khá so với năm 2024. Cụ thể, điện sản xuất ước đạt gần 11 tỷ kWh, tăng 8%; sản lượng sợi ước đạt gần 10.000 tấn, tăng 12%; bia ước đạt hơn 84 triệu lít, tăng khoảng 2%.

Đáng chú ý, điểm nhấn của bức tranh công nghiệp năm 2025 nằm ở sự bứt phá của các sản phẩm công nghiệp mới, nhất là lĩnh vực pin và phương tiện điện. Theo đó, sản lượng pack pin năm 2025 ước đạt gần 54 nghìn pack, gấp hơn 9 lần so với năm trước; sản lượng cell pin ước đạt khoảng 19,5 triệu cell. Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast đi vào vận hành đã tạo “làn gió mới” cho công nghiệp Hà Tĩnh, với sản lượng khoảng 22.000 ô tô điện chỉ sau 4 tháng hoạt động. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc giữ nhịp tăng trưởng chung của chỉ số sản xuất công nghiệp, bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng thép, khi sản phẩm này giảm khoảng 11% so với năm trước.

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi tác động đến hoạt động sản xuất, ngành đã chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Trọng tâm là bố trí nguồn lực ngân sách hợp lý, đẩy mạnh thu hút các dự án công nghiệp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục đầu tư, hạ tầng năng lượng, logistics và kết nối cung cầu.

Nhờ các giải pháp quyết liệt và linh hoạt, các lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng tương đối ổn định. Đặc biệt, cơ cấu công nghiệp có sự chuyển dịch rõ nét sang các sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và gắn với xu hướng năng lượng sạch. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, giúp công nghiệp Hà Tĩnh không chỉ tăng về quy mô mà còn từng bước nâng cao chất lượng và chiều sâu phát triển.

Ảnh minh họa.

Kết quả này gắn liền với nỗ lực của tỉnh trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành các dự án lớn. Nhiều công trình trọng điểm như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy Sản xuất Pin VinES, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng công nghiệp, đồng thời tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO MỤC TIÊU 2026

Năm 2025, Hà Tĩnh thu hút 43 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 120.000 tỷ đồng, tăng 22 dự án và tăng hơn 7 lần về quy mô vốn so với năm trước. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thu hút 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đạt gần 22,9 triệu USD.

Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh khi thu hút Tập đoàn Vingroup với chuỗi dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa và dẫn dắt phát triển. Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Vingroup đã khởi động 4 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 127.000 tỷ đồng, gồm: Nhà máy Sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh, Khu đô thị mới Kỳ Trinh, Nhà máy Điện gió Kỳ Anh và Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh.

Lễ khởi công các dự án.

Chuỗi dự án này không chỉ mở ra kỳ vọng mới cho năm 2026 mà còn góp phần định hình hướng phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng trong giai đoạn mới, đưa công nghiệp Hà Tĩnh chuyển dịch mạnh mẽ theo chiều sâu. Tỉnh đang từng bước hình thành vai trò là trung tâm công nghiệp luyện kim sau thép, chế tạo, năng lượng tái tạo, sản xuất ô tô và linh kiện, logistics quan trọng của khu vực.

Bước sang năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 8%; giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 16,76% so với năm 2025; nâng tỷ trọng công nghiệp lên khoảng 32,07%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 20,6%.

Với “đường băng” phát triển ngày càng vững chắc, cùng dư địa và động lực mới được khơi thông, công nghiệp Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục bứt phá, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong những năm tới.