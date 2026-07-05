Hà Tĩnh kiến nghị mở rộng hạ tầng điện trước nhu cầu công nghiệp tăng cao

Trước nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng mạnh cùng tốc độ phát triển công nghiệp, Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung, điều chỉnh nhiều dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Địa phương kỳ vọng việc hoàn thiện hạ tầng năng lượng sẽ tạo nền tảng thu hút đầu tư và bảo đảm an ninh năng lượng trong giai đoạn tới...

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) được khởi công xây dựng từ năm 2021, có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, gồm 2 tổ máy, với tổng công suất hơn 1.200 MW.

Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trương Thanh Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra tình hình triển khai các dự án nguồn và lưới điện theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện 8 điều chỉnh) trên địa bàn.

Theo quy hoạch phát triển điện lực, Hà Tĩnh hiện có 41 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 8.350 MW và 27 dự án lưới điện cấp điện áp 500kV và 220kV.

Đối với các dự án nguồn điện, đến nay đã có 2 dự án hoàn thành với tổng công suất 1.334,8 MW, đạt khoảng 16% tổng công suất theo quy hoạch. 6 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư với tổng công suất 2.561,6 MW, chiếm 30,7%; 23 dự án đang trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư với tổng công suất 2.260,5 MW, tương đương 27,1%; còn lại 10 dự án chưa có nhà đầu tư đề xuất với tổng công suất 2.192,9 MW, chiếm 26,2%.

Đối với hệ thống lưới điện, hiện đã có 1 dự án hoàn thành và đưa vào vận hành; 1 dự án đang triển khai đầu tư và 4 dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong số các dự án nguồn điện trọng điểm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II với công suất 1.330 MW đã hoàn thành. Trong khi đó, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III có công suất 1.500 MW đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, Hà Tĩnh đã kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, đánh giá và điều chỉnh một số nội dung trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, tỉnh đề xuất điều chỉnh tiến độ vận hành dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III lên giai đoạn 2029 - 2030; đồng thời xem xét cập nhật, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Formosa HT2.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng đề xuất bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tận dụng nhiệt dư Vinmetal với tổng công suất dự kiến khoảng 910,5 MW, dự kiến vận hành trong giai đoạn 2027 - 2030; đồng thời bổ sung phân bổ công suất khoảng 30 MW đối với các dự án điện rác trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với hệ thống truyền tải điện, tỉnh kiến nghị cập nhật quy hoạch thêm 2 trạm biến áp 220kV và xem xét bổ sung phương án cải tạo, nâng công suất tuyến đường dây 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh nhằm đáp ứng nhu cầu truyền tải điện trong thời gian tới.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng đề nghị Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành cơ chế hỗ trợ các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ để các địa phương có cơ sở triển khai đồng bộ. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư các công trình điện, bảo đảm nguồn điện phục vụ các dự án phát triển trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà cho biết những năm gần đây Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, góp phần đưa các dự án sớm hoàn thành, phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, Hà Tĩnh hiện là địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp cao, nhiều dự án đầu tư lớn đang và sẽ đi vào hoạt động, kéo theo nhu cầu sử dụng điện dự báo tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Vì vậy, việc bổ sung, điều chỉnh các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương cũng như khu vực.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá cao những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong triển khai các dự án nguồn và lưới điện thời gian qua.

Đối với các dự án đang triển khai, Thứ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời quan tâm phát triển các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió theo đúng quy hoạch.

Về các kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết Bộ Công Thương cơ bản đồng tình với các đề xuất bổ sung, điều chỉnh các dự án nguồn và lưới điện của Hà Tĩnh và sẽ tiếp tục xem xét, cập nhật trong quá trình hoàn thiện Quy hoạch điện 8 điều chỉnh.