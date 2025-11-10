Sản xuất pin và ô tô điện: Điểm sáng trong bức tranh công nghiệp Hà Tĩnh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Nguyễn Thuấn
10/11/2025, 23:43
Trong tháng 10/2025, hoạt động công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục duy trì tăng trưởng. Dù chịu ảnh hưởng của thời tiết và một số sự cố kỹ thuật, nhiều lĩnh vực sản xuất trọng điểm vẫn ghi nhận kết quả khả quan, khẳng định vai trò động lực chủ lực trong cơ cấu kinh tế tỉnh...
Theo ước tính, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 10/2025 giảm 0,84% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 9,76% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 4,91% so với tháng trước nhưng giảm 24,97% so với cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tăng mạnh 11,26% so với tháng trước và tăng 16,98% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 43,06% so với tháng trước, giảm 19,07% so với cùng kỳ; trong khi ngành cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 12,8% so với tháng trước, song vẫn tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước.
Nguyên nhân khiến chỉ số toàn ngành giảm nhẹ chủ yếu do Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II tạm dừng sản xuất để khắc phục sự cố sau bão. Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều khiến thủy điện tăng sản lượng, kéo theo sản lượng nhiệt điện than tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I giảm so với tháng 9. Một số nhóm ngành như thép không gỉ, dăm gỗ tiếp tục gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm, đơn hàng giảm sút rõ rệt, thị trường mới chưa được mở rộng kịp thời.
Tính chung 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Hà Tĩnh tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 6,19%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,35%, đóng góp 1,11 điểm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 18,73%, đóng góp 3,07 điểm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 3,61%, đóng góp 0,1 điểm.
Trong những tháng qua, nhiều nhân tố tích cực đã giúp duy trì và củng cố đà tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Đáng chú ý, sau khi hoàn thành việc nâng công suất dây chuyền số 1, Nhà máy sản xuất Pack Pin VinES đã nhanh chóng vận hành ổn định với sản lượng tăng đột biến.
Từ tháng 9/2025, cùng với việc Nhà máy ô tô điện VinFast Hà Tĩnh mở rộng sản xuất các dòng xe mới như VF6, VF7, nhà máy Pack Pin đã bắt đầu cung ứng sản phẩm VF3 và nhiều mẫu pin khác cho thị trường ô tô điện. Dự kiến đến hết tháng 10/2025, sản lượng Pack pin đạt hơn 34.000 sản phẩm, gấp hơn 7,5 lần so với cùng kỳ năm trước; Cell pin đạt trên 15,5 triệu đơn vị, góp phần quan trọng nâng chỉ số sản xuất chung toàn ngành.
Cùng với đó, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã đưa vào vận hành tổ máy số 1, còn Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I duy trì hoạt động ổn định trong suốt nhiều tháng đầu năm. Nhờ đó, chỉ số sản xuất ngành điện 10 tháng năm tăng 18,73% so với cùng kỳ, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của công nghiệp Hà Tĩnh.
Ngoài ra, các lĩnh vực khai khoáng khác tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với mức tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, nhờ duy trì đà tăng từ cuối năm 2024 và ổn định trong các tháng đầu năm 2025. Trong số 20 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu được theo dõi, có 12 nhóm sản phẩm đạt mức tăng sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật là ắc quy ion lithi tăng gấp 6 lần; thức ăn gia súc tăng 31,4%; sợi tăng 15,87%; đá xây dựng tăng 10,03%.
Tuy vậy, một số sản phẩm công nghiệp vẫn giảm so với cùng kỳ, như quặng zircon và tinh quặng zircon giảm 29,9%; thép không gỉ ở dạng bán thành phẩm giảm 10,88%; vỏ bào, dăm gỗ giảm 7,84%; quặng inmenit và tinh quặng inmenit giảm 32,8%.
Xuất khẩu thuỷ sản cả năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024. Tuy nhiên, sang đầu quý 1/2026, xuất khẩu thủy sản được dự báo sẽ suy giảm do tác động dây chuyền từ thuế và MMPA. Từ quý 2/2026 trở đi, tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào khả năng Việt Nam tháo gỡ các rào cản thuế, IUU…
Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa, ẩm thực xứ Thanh, chương trình OCOP ở Thanh Hóa đã tạo bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng trăm sản phẩm đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn, thậm chí xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, khẳng định vị thế của hàng Việt trên thị trường thế giới...
Chính sách thuế của Mỹ với đồ gỗ và nội thất tạo sức ép không nhỏ lên doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức đi kèm với cơ hội để doanh nghiệp tái cơ cấu chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng niềm tin cho sản phẩm “Made in Vietnam”…
Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050” do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng, đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký quyết định ban hành, là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành trồng trọt triển khai đồng bộ các mục tiêu trong những thập kỷ tới. Theo Đề án, ngành Trồng trọt đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ góp phần giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020. Đến năm 2050, 100% diện tích cây trồng chủ lực canh tác tuân thủ giảm phát thải.
Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng của năm đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024 và đã tiệm cận kết quả của cả năm 2024 là 7,12 tỷ USD. Kết quả này đang tạo nền tảng vững chắc để ngành rau quả hướng tới mốc 8,5 tỷ USD xuất khẩu trong cả năm 2025 – mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: