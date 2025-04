Quỹ ngoại PYN Elite Fund thôi làm cổ đông lớn của TPB

Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã TPB-HOSE) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên tính đến ngày 17/4.

Theo đó, quỹ ngoại PYN Elite Fund (NON-UCITS) không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng.

Trước đó, TPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn vào ngày 30/8/2024, PYN Elite Fund từng nắm giữ gần 79 triệu cổ phiếu TPB, tương đương 3,59% vốn và đến ngày 30/9/2024, Quỹ này nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 104 triệu cổ phiếu, chiếm 4,7% vốn tại TPB.





Theo tài liệu họp cổ đông năm 2025, TPB lên kế hoạch năm 2025 với tổng tài sản: 459.000 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; Tổng nguồn vốn huy động đạt 420.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay và trái phiếu tổ chức kinh tế đạt 313.750 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Về cổ tức, TPB trình đại hội phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, đồng thời tăng vốn điều lệ lên hơn 27.740 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.