Bộ Công an kiến nghị xử lý sau sai phạm tại 2 dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (cơ sở 2) thực hiện thanh toán, quyết toán cho các nhà thầu đúng quy định của pháp luật; bảo đảm không gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước...

Như VnEconomy đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố đối với 10 bị can liên quan đến sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (cơ sở 2).

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 6 người khác bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Còn bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, quá trình thực hiện 2 dự án trên, các bị can thực hiện các hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 803 tỷ đồng. Các sai phạm diễn ra do thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công; lập, thẩm định, phê duyệt dự án liên quan đến gói thầu XDBM -01, XDVĐ-01.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Chiến Thắng còn nhận số tiền hơn 87 tỷ đồng từ các nhà thầu xây lắp để các đơn vị này được trúng thầu; sau đó chi cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị can khác.

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu.

Theo đó, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu tại 9 gói thầu xây lắp (XDVĐ-01, XDBM-02 và XDVĐ-02; XDBM-03, XDBM-04 và XDVĐ-04, XDBM-05 và XDVĐ-05), các nhà thầu đã liên hệ với bị can Tiến hoặc Thắng để trao đổi, nhờ giúp đỡ.

Sau đó, bị can Thắng chỉ đạo cấp dưới là Trần Văn Sinh (phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật dự án Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) trao đổi, thống nhất, phối hợp với các nhà thầu xây lắp và các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

Theo cơ quan điều tra, các hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng nêu rõ các nhà thầu thực hiện 9 gói thầu xây lắp (trừ gói thầu XDBM-01 do liên danh các nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng) sau khi được trúng thầu đều đã triển khai thực hiện khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký.

Các nhà thầu chưa được nghiệm thu, thanh toán đầy đủ theo khối lượng công việc đã hoàn thành và đang bị thiệt hại do các chi phí phát sinh.

Ngoài ra, việc các nhà thầu đưa tiền cho bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn là đưa bằng tiền mặt, diễn ra sau khi trúng thầu; không có hóa đơn, chứng từ, không theo dõi, hạch toán kế toán, không lấy từ nguồn tiền tạm ứng, thanh toán. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ đánh giá số tiền này là hậu quả thiệt hại.

Đồng thời, các nhà thầu đều đang phối hợp với chủ đầu tư; tập trung tối đa nguồn lực nhằm đưa 2 dự án vào sử dụng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Kết quả điều tra đến nay, cơ quan điều tra chưa có cơ sở xác định hậu quả thiệt hại nên chưa đủ căn cứ xử lý về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện thanh toán, quyết toán cho các nhà thầu đúng quy định của pháp luật; bảo đảm không gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Cơ quan điều tra cũng kiến nghị các nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng công trình và chất lượng thiết bị y tế.