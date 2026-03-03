Bộ Công an kiến nghị xử lý sau sai phạm tại 2 dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Như VnEconomy đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công
an đã đề nghị truy tố đối với 10 bị can liên quan đến sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (cơ sở 2).
Trong đó, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y
tế) và 6 người khác bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng
tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bị can Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, nguyên Giám đốc Ban Quản
lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, Giám đốc Ban Quản lý dự án
chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành
Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về
quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.
Còn bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam
Sông Hồng) bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, quá trình thực hiện 2 dự án trên, các
bị can thực hiện các hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 803
tỷ đồng. Các sai phạm diễn ra do thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ
thuật, bản vẽ thi công; lập, thẩm định, phê duyệt dự án liên quan đến gói thầu
XDBM -01, XDVĐ-01.
Ngoài ra, bị can Nguyễn Chiến Thắng còn nhận số tiền hơn 87 tỷ đồng từ các nhà thầu xây lắp để các đơn vị này được trúng thầu; sau đó chi cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị can khác.
Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công
an cũng làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu.
Theo đó, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu tại 9 gói thầu xây lắp
(XDVĐ-01, XDBM-02 và XDVĐ-02; XDBM-03, XDBM-04 và XDVĐ-04, XDBM-05 và XDVĐ-05),
các nhà thầu đã liên hệ với bị can Tiến hoặc Thắng để trao đổi, nhờ giúp đỡ.
Sau đó, bị can Thắng chỉ đạo cấp dưới là Trần Văn Sinh (phó
Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, nguyên
Trưởng phòng kỹ thuật dự án Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) trao đổi, thống
nhất, phối hợp với các nhà thầu xây lắp và các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu,
phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
Theo cơ quan điều tra, các hành vi nêu trên có dấu hiệu vi
phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động đấu thầu.
Tuy nhiên, cơ quan điều
tra cũng nêu rõ các nhà thầu thực hiện 9 gói thầu xây lắp (trừ gói thầu XDBM-01
do liên danh các nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng) sau khi được
trúng thầu đều đã triển khai thực hiện khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký.
Các nhà thầu chưa được nghiệm thu, thanh toán đầy đủ theo khối
lượng công việc đã hoàn thành và đang bị thiệt hại do các chi phí phát sinh.
Ngoài ra, việc các nhà thầu đưa tiền cho bị can Nguyễn Chiến
Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn là đưa bằng tiền mặt, diễn ra sau khi trúng thầu;
không có hóa đơn, chứng từ, không theo dõi, hạch toán kế toán, không lấy từ nguồn
tiền tạm ứng, thanh toán. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ đánh giá số
tiền này là hậu quả thiệt hại.
Đồng thời, các nhà thầu đều đang phối hợp với chủ đầu tư; tập trung tối đa nguồn lực nhằm đưa 2 dự án vào sử dụng theo chỉ đạo của Chính phủ.
Kết quả điều tra đến nay, cơ quan điều tra chưa có cơ sở xác
định hậu quả thiệt hại nên chưa đủ căn cứ xử lý về tội Vi phạm quy định về đấu
thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Y tế
chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện thanh toán, quyết toán cho các nhà thầu đúng quy định
của pháp luật; bảo đảm không gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.
Cơ quan điều tra cũng kiến nghị các nhà thầu thực hiện các hạng
mục công việc đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng công trình và chất
lượng thiết bị y tế.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các nhà thầu là các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Cơ quan điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan đến các nhà thầu này, chuyển đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.