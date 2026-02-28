Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhiều lần nhận tiền từ cấp dưới

Tại cơ quan điều tra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận các sai phạm tại dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (cơ sở 2) và nhiều lần nhận tiền từ cấp dưới…

Như VnEconomy đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (cơ sở 2), gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng hai bị can Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) còn bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 10 gói thầu xây lắp, các nhà thầu đã liên hệ với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc Nguyễn Chiến Thắng trao đổi, nhờ giúp đỡ để được thực hiện dự án.

Bị can Thắng thỏa thuận, thống nhất với các doanh nghiệp về việc tạo điều kiện để các đơn vị này được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu chuyển sẽ cho Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Theo đó, các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của 2 dự án đã trực tiếp đưa cho bị can Nguyễn Chiến Thắng hơn 87 tỷ đồng.

Hiện nay, gia đình các bị can và cá nhân liên quan đã nộp khắc phục hơn 44,7 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã kê biên 3 tài sản nhà đất của bị can Thắng.

Đến tháng 9/2017, sau khi bị can Thắng nghỉ hưu, bị can Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách (sau đó làm Giám đốc) Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm.

Theo kết luận điều tra, bị can Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế của các nhà thầu thực hiện 2 dự án. Tuy nhiên, do 2 dự án gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện nên bị can Tuấn mới nhận được tổng số tiền 12 tỷ đồng từ 3 nhà thầu.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Chiến Thắng khai nhận đã chi cho bị can Nguyễn Thị Kim Tiến gần 13 tỷ đồng và 100.000 USD.

Ngoài ra, Thắng còn chi cho bị can Nguyễn Hữu Tuấn 3,4 tỷ đồng, chi cho bị can Trần Văn Sinh (nguyên Trưởng phòng kỹ thuật dự án Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) 2,9 tỷ đồng, chi cho bị can Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) hơn 1,7 tỷ đồng, chi cho bị can Lê Thanh Thiêm 2 triệu USD (tương đương hơn 45 tỷ đồng).

Ngoài ra, bị can Thắng cũng chi tiền để chúc tết, chi cho một số cá nhân tại Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, một số cá nhân tại một số Bộ, ngành và các hoạt động chung khác…

Tại cơ quan điều tra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận các sai phạm, nhiều lần nhận tiền từ cấp dưới. Tuy nhiên, bị can Tiến khai chỉ nhận 2,5 tỷ đồng từ bị can Thắng và 5 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Hữu Tuấn. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế khai không biết nguồn gốc số tiền cấp dưới đưa và không thỏa thuận với các bị can Thắng, Tuấn về việc đưa, nhận tiền.

Đối với 10 cá nhân thuộc các nhà thầu đưa tiền hối lộ, cơ quan điều tra xác định, họ đã nhận thức được sai phạm, chủ động làm đơn tố giác, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra. Việc thỏa thuận, đưa tiền là theo đề nghị của bị can Thắng.

Căn cứ theo khoản 7, Điều 364 Bộ luật Hình sự, áp dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 3/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự với các cá nhân trên. Toàn bộ số tiền đưa hối lộ bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.