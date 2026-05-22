Sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2) khiến tiền "đứng im"

Làm rõ về hành vi lãng phí của các bị cáo dẫn đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2) bị kéo dài nhiều năm, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh vốn Nhà nước bị sử dụng không đúng mục đích, tiền đưa vào "đứng im", không thể khai thác hoạt động...

Trong các ngày từ 20-22/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử đối với 10 bị cáo trong vụ án sai phạm đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2).

Quá trình tố tụng, một số luật sư, bị cáo cho rằng việc thuê tư vấn nước ngoài là đúng, băn khoăn về cách tính thiệt hại từ hành vi lãng phí…

Đối đáp lại quan điểm trên, đại diện Viện kiểm sát nhiều lần nhấn mạnh chủ trương thuê tư vấn nước ngoài là đúng đắn, không phải là từ gợi ý của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và không ai cấm lựa chọn tư vấn nước ngoài.

Vấn đề là việc tổ chức thực hiện lựa chọn tư vấn không đúng quy định hiện hành dẫn đến loạt sai phạm tiếp sau. Hợp đồng được ký kết nhưng không thanh toán được, không giải ngân được. Sai phạm của các bị cáo ở từng khâu tạo nên hậu quả tổng thể dự án bị đình trệ kéo dài.

Cũng theo Viện kiểm sát, về lãng phí, Nhà nước có một khoản đầu tư giao cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – SCIC quản lý. Nguồn vốn này bình thường được gửi ở các ngân hàng. Sau khi có chủ trương đầu tư 2 dự án trên thì số tiền này được chuyển về cho Ban Y tế trọng điểm – Bộ Y tế.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án, các sai phạm của bị cáo dẫn đến hợp đồng không thanh toán được, nhà thầu dừng thi công, dự án bị kéo dài. Toàn bộ hậu quả này xuất phát từ hành vi trái pháp luật của các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh các bị cáo không thể ngụy biện vốn đầu tư đưa vào vẫn ở đấy. Đây là là vốn Nhà nước hạch toán theo luật ngân sách, là khoản đầu tư Nhà nước để thực hiện việc đầu tư khai thác sử dụng, không phải là tài sản cá nhân.

Việc thực hiện hành vi trái pháp luật của các bị cáo dẫn đến vốn nhà nước bị sử dụng không đúng mục đích, tiền đưa vào "đứng im", không thể khai thác hoạt động của 2 cơ sở bệnh viện.

“Một số luật sư nói là khách sạn 5 sao, 7 sao nhưng hiện nay, vẫn chưa có khách vào ở, vẫn cỏ mọc xung quanh. Người dân bình thường cũng thấy bức xúc trước hậu quả lãng phí, nguồn lực từ hành vi trái pháp luật của các bị cáo.”, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm.

Sau này, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34, hệ thống cơ quan bộ ngành cùng tham mưu tháo gỡ khó khăn, tháo gỡ hậu quả từ hành vi của các bị cáo nhằm triển khai tiếp dự án, đưa bệnh viện vào sử dụng.

Theo Viện kiểm sát, tội phạm về lãng phí đã được quy định trong Bộ luật Hình sự. Thông tư số 11 ban hành gần đây được đúc kết từ thực tiễn các vụ án và thống nhất hướng dẫn các địa phương cách tính thiệt hại khi có vụ án tương tự chứ không phải là từ năm 2025 mới có quy định về lãng phí.

Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, bạn bè, người thân về những sai phạm trong việc quản lý gây thất thoát, lãng phí tài sản.

Bị cáo Tiến cũng cho rằng bản án nghiêm khắc là bài học trong công tác quản lý đối với các công trình xây dựng trong cả nước, nguồn vốn nhà nước cần được sử dụng hiệu quả. Đến nay, Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 đã được khánh thành, đi vào sử dụng là niềm an ủi của chúng tôi khi đạt được ước mơ cháy bỏng của mình về bệnh viện hiện đại cho tất cả nhân dân cùng sử dụng.

Các bị cáo khác cho rằng vì sự chủ quan, thiếu hiểu biết pháp luật nên trở thành “mắt xích” trong chuỗi sai phạm.