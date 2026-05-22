Sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2) khiến tiền "đứng im"
Đỗ Mến
22/05/2026, 13:47
Làm rõ về hành vi lãng phí của các bị cáo dẫn đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2) bị kéo dài nhiều năm, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh vốn Nhà nước bị sử dụng không đúng mục đích, tiền đưa vào "đứng im", không thể khai thác hoạt động...
Trong các ngày từ 20-22/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử đối
với 10 bị cáo trong vụ án sai phạm đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức
(cơ sở 2).
Quá trình tố tụng, một số luật sư, bị cáo cho rằng việc thuê
tư vấn nước ngoài là đúng, băn khoăn về cách tính thiệt hại từ hành vi lãng phí…
Đối đáp lại quan điểm trên, đại diện Viện kiểm sát nhiều lần nhấn mạnh chủ trương thuê tư vấn nước ngoài là đúng đắn, không phải là từ gợi ý của bị cáo
Nguyễn Thị Kim Tiến và không ai cấm lựa chọn tư vấn nước ngoài.
Vấn đề là việc tổ chức thực hiện lựa chọn tư vấn không
đúng quy định hiện hành dẫn đến loạt sai phạm tiếp sau. Hợp đồng được ký kết
nhưng không thanh toán được, không giải ngân được. Sai phạm của các bị cáo ở từng
khâu tạo nên hậu quả tổng thể dự án bị đình trệ kéo dài.
Cũng theo Viện kiểm sát, về lãng phí, Nhà nước có một khoản
đầu tư giao cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – SCIC quản lý.
Nguồn vốn này bình thường được gửi ở các ngân hàng. Sau khi có chủ trương
đầu tư 2 dự án trên thì số tiền này được chuyển về cho Ban Y tế trọng điểm – Bộ
Y tế.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án, các sai phạm của bị
cáo dẫn đến hợp đồng không thanh toán được, nhà thầu dừng thi công, dự án bị
kéo dài. Toàn bộ hậu quả này xuất phát từ hành vi trái pháp luật của các bị cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh các bị cáo không thể ngụy
biện vốn đầu tư đưa vào vẫn ở đấy. Đây là là vốn Nhà nước hạch toán theo luật
ngân sách, là khoản đầu tư Nhà nước để thực hiện việc đầu tư khai thác sử dụng,
không phải là tài sản cá nhân.
Việc thực hiện hành vi trái pháp luật của các bị
cáo dẫn đến vốn nhà nước bị sử dụng không đúng mục đích, tiền đưa vào "đứng im",
không thể khai thác hoạt động của 2 cơ sở bệnh viện.
“Một số luật sư nói là khách sạn 5 sao, 7 sao nhưng hiện
nay, vẫn chưa có khách vào ở, vẫn cỏ mọc xung quanh. Người dân bình thường cũng
thấy bức xúc trước hậu quả lãng phí, nguồn lực từ hành vi trái pháp luật của
các bị cáo.”, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm.
Sau này, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34, hệ thống cơ quan
bộ ngành cùng tham mưu tháo gỡ khó khăn, tháo gỡ hậu quả từ hành vi của các bị
cáo nhằm triển khai tiếp dự án, đưa bệnh viện vào sử dụng.
Theo Viện kiểm sát, tội phạm về lãng phí đã được quy định
trong Bộ luật Hình sự. Thông tư số 11 ban hành gần đây được đúc kết từ thực tiễn
các vụ án và thống nhất hướng dẫn các địa phương cách tính thiệt hại
khi có vụ án tương tự chứ không phải là từ năm 2025 mới có quy định về lãng phí.
Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận
trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, bạn bè, người thân về những sai phạm trong việc
quản lý gây thất thoát, lãng phí tài sản.
Bị cáo Tiến cũng cho rằng bản án
nghiêm khắc là bài học trong công tác quản lý đối với các công trình xây dựng
trong cả nước, nguồn vốn nhà nước cần được sử dụng hiệu quả. Đến nay, Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2
đã được khánh thành, đi vào sử dụng là niềm an ủi của chúng tôi khi đạt được ước
mơ cháy bỏng của mình về bệnh viện hiện đại cho tất cả nhân dân cùng sử dụng.
Các bị cáo khác cho rằng vì sự chủ quan, thiếu hiểu biết
pháp luật nên trở thành “mắt xích” trong chuỗi sai phạm.
Vụ án tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2): Các bị cáo bị đề nghị bồi thường 803 tỷ đồng
16:27, 21/05/2026
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù
11:44, 21/05/2026
Xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát hơn 803 tỷ đồng
TP. Hồ Chí Minh: Gần 143.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 250 điểm thi
TP. Hồ Chí Minh dự kiến có gần 143.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với gần 250 điểm thi, là địa phương có quy mô lớn nhất cả nước. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực nhằm bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế...
Áp dụng cơ chế "luồng xanh", hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong của ngành y tế
Bộ Y tế sẽ áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong cấp số đăng ký lưu hành thuốc và trang thiết bị y tế đối với sản phẩm của doanh nghiệp tiên phong của ngành y tế...
Kinh tế vỉa hè Hà Nội: Cần một cơ chế công bằng, nhân văn và an toàn xã hội
Kinh tế vỉa hè của Hà Nội không đơn thuần là không gian vật lý để mưu sinh, mà là mạch máu thanh khoản tầng thấp và chiếc van an toàn xã hội hữu hiệu của đô thị. Dự thảo thu phí vỉa hè mới đây của Hà Nội là một bước đi dũng cảm nhằm chuyển dịch từ tư duy quản lý tĩnh sang quản lý động. Tuy nhiên, nếu cơ chế vận hành chưa phản ánh đúng giá trị tài sản công và chưa xây dựng được quy tắc sử dụng minh bạch, chính sách có thể gây phát sinh xung đột lợi ích và tạo dư địa cho các hoạt động không chính thức ngoài thị trường...
TP.Hồ Chí Minh: Phê duyệt kế hoạch bảo đảm 300 phòng học trên 10.000 dân
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh hiện có quy mô mạng lưới trường lớp lớn nhất cả nước với 3.438 trường học, hơn 2,52 triệu học sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ phòng học hiện mới đạt 277 phòng/10.000 dân trong độ tuổi đi học, thấp hơn mục tiêu đề ra...
Lao động thất nghiệp được hỗ trợ thêm tiền ăn khi học nghề
Từ năm 2026, người lao động tham gia học nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ thêm tiền ăn trưa 50.000 đồng/ngày, theo quy định của Luật Việc làm 2025. Khoản hỗ trợ tiền ăn trưa tuy không nhiều nhưng giúp giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để người lao động yên tâm học tập...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: