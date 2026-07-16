Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin giảm án tù, giảm tiền bồi thường

Sau hơn 1 tháng tuyên án sơ thẩm, đến ngày 16/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của cả 10 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý Dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức tiền nộp ngân sách Nhà nước.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 8 bị cáo còn lại trong vụ án cũng kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, xem xét cho hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án.
Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách Nhà nước.
Tương tự, hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Trần Văn Sinh (cựu trưởng Phòng Kỹ thuật dự toán, Ban quản lý Dự án y tế trọng điểm) đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm mức nộp tiền.
Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban quản lý Dự án y tế trọng điểm) kháng cáo xin được hưởng án treo và gỡ phong tỏa tài sản.
Ba bị cáo: Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT), Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) và Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng) cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm tiền nộp phạt ngân sách. Bị cáo Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.
Trước đó, tòa thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng.
Cùng tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; "Nhận hối lộ", bị cáo Nguyễn Chiến Thắng lĩnh án 30 năm tù, buộc bồi thường hơn 393 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn lĩnh án 25 năm tù, bồi thường hơn 223 tỷ đồng.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 3 năm tù đến 10 năm tù về một trong các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.
Điều này khiến 2 dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng.
Quá trình triển khai 2 dự án trên, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.
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