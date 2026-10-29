Đã có 619 báo cáo lợi nhuận quý 3/2026, tăng 23% nhóm tài chính hụt hơi

Tính đến ngày 28/10/2026, đã có 619/1.520 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện cho 30,3% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý III/2026, tăng thêm 82 doanh nghiệp so với lần cập nhật ngày 26/10. Một số doanh nghiệp lớn mới xuất hiện trong lần cập nhật này gồm ACB, STB, VIB, OCB, PVI và FOX.
Lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp đã công bố tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức 31,5% ở lần cập nhật trước, khi số lượng doanh nghiệp công bố kết quả tiếp tục mở rộng. Nhóm phi tài chính vẫn duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 63,2%, trong khi nhóm tài chính chỉ tăng 2,9%.
Thay đổi lớn nhất trong lần cập nhật này đến từ ngành ngân hàng, khi số lượng đơn vị công bố kết quả tăng từ 8 lên 15/28 ngân hàng, nâng tỷ lệ bao phủ từ 27,2% lên 40,6% vốn hóa ngành.
Cùng với việc các ngân hàng lớn bắt đầu công bố kết quả, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của nhóm đạt 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong số các ngân hàng mới công bố kết quả, VIB tăng 18,8%, ACB tăng 9,8% và OCB tăng 7,0%, trong khi STB giảm 53,6% so với cùng kỳ năm trước, trở thành yếu tố kéo giảm đáng kể mức tăng trưởng chung so với lần cập nhật thứ ba, ở mức 29,4%. Tại STB, lợi nhuận chịu áp lực chủ yếu do mức trích lập dự phòng cao hơn trong quá trình củng cố bộ đệm rủi ro.
Ở ngành bảo hiểm, việc PVI, PGI và một số doanh nghiệp mới công bố kết quả đã nâng độ bao phủ lên 7/13 doanh nghiệp, tương đương 30,6% vốn hóa ngành. Lợi nhuận sau thuế toàn nhóm hiện giảm nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm trước nhưng có sự phân hóa, với PVI giảm 3,7%, trong khi PGI tăng gần 17%.
Một điểm mới ở nhóm phi tài chính là ngành viễn thông, khi FOX công bố kết quả kinh doanh và làm tăng đáng kể tỷ lệ bao phủ vốn hóa ngành. FOX ghi nhận doanh thu quý III đạt khoảng 5,9 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, tăng 13%.
Khi số lượng doanh nghiệp công bố kết quả tiếp tục tăng, mức tăng trưởng tại một số nhóm phi tài chính cũng bắt đầu hạ xuống. Ngành thực phẩm và đồ uống hiện có 60/142 doanh nghiệp công bố kết quả, đại diện cho 52,7% vốn hóa ngành, với lợi nhuận sau thuế tăng 55,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 90,9% ở lần cập nhật trước. Ngành tài nguyên cơ bản vẫn ghi nhận mức tăng trưởng rất cao, nhưng đã giảm từ gần 9 lần xuống khoảng 7,7 lần so với cùng kỳ, trong khi độ bao phủ mới đạt 23,2% vốn hóa ngành.
Ở chiều ngược lại, ngành y tế vẫn nằm trong nhóm có kết quả kém tích cực, với lợi nhuận sau thuế của 24/61 doanh nghiệp giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước, sâu hơn mức giảm 14,2% ở lần cập nhật trước. Tuy nhiên, mức suy giảm hiện vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ một số doanh nghiệp đầu ngành, do đó cần tiếp tục theo dõi khi số lượng doanh nghiệp công bố kết quả tăng thêm.
Ngành bất động sản vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận rất cao, nhưng 46 doanh nghiệp đã công bố kết quả mới chỉ đại diện cho 4,8% vốn hóa ngành. Do đó, kết quả hiện tại chưa đủ cơ sở để phản ánh xu hướng chung của toàn ngành, đặc biệt khi phần lớn doanh nghiệp có vốn hóa lớn chưa công bố kết quả kinh doanh quý III.
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