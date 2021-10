Đà Nẵng hỗ trợ công dân về quê an toàn chu đáo

Thực hiện Công điện số 131 ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận người lao động và hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê an toàn, chu đáo, sáng sớm ngày 08/10, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các ngành của Đà Nẵng đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo việc hỗ trợ người dân ở các tỉnh phía Nam đang trên đường về quê ở các tỉnh phía Bắc và Bắc miền Trung đang nghỉ tạm tại nhà chờ trước cửa phía Nam hầm Hải Vân.

Tại đây, có hàng trăm suất cơm, thực phẩm ăn liền, nước uống và một số mặt hàng thiết yếu giúp người dân di chuyển về phía Bắc bằng xe gắn máy đi đường có thể tránh mưa gió an toàn, đồng thời bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thành phố cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an thành phố, UBND quận Liên Chiểu, đồng thời gửi Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả về việc đề nghị hỗ trợ dẫn đường người dân đi về các tỉnh phía Bắc bằng xe gắn máy được lưu thông trực tiếp qua hầm Hải Vân đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng, chống cháy, nổ và phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã phối hợp với UBND TP.HCM và Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM xây dựng kế hoạch, dự kiến đưa người dân từ TP.HCM về Đà Nẵng bằng đường hàng không trong ngày 12/10/2021.

Theo ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng cho biết, chủ trương của thành phố đã thống nhất đối tượng được đón về Đà Nẵng đợt này là những công dân có hộ khẩu thường trú, hoặc đã đăng ký thường trú tại Đà nẵng hiện còn đang ở TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

Những người đang mang thai và chồng, con đi cùng; thân nhân của những người đã mất vì Covid về để lo tang lễ; những người đi bệnh viện chữa bệnh có giấy xuất viện trong 6 tháng trở lại đây và những người từ 70 tuổi trở lên sẽ được thành phố ưu tiên sắp xếp đón nhận về Đà Nẵng trong các chuyến bay, hoặc phương tiện vận tải (được phép) sớm nhất.

Thành phố cũng đã có công văn đề nghị Cục Hàng không Việt Nam thống nhất chủ trương và tạo điều kiện hỗ trợ thành phố phối hợp với các hãng hàng không hoàn tất các thủ tục cần thiết, để thực hiện chuyến bay từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Thống nhất kế hoạch khai thác vận tải hàng không dự kiến áp dụng trong tháng 10/2021 với tần suất chuyến bay khứ hồi/ngày theo kế hoạch tại Công văn số 4221/CHK-VTHK ngày 01/10/2021 của Cục Hàng không Việt Nam và đề nghị riêng đối với các chuyến bay từ Đà Nẵng đi, đến Hà Nội, TP.HCM được xem xét giảm tần suất chuyến bay khứ hồi/ngày cho phù hợp; đồng thời, yêu cầu hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phải tuân thủ theo các quy định về phòng dịch Covid-19 của TP. Đà Nẵng.