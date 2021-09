Đà Nẵng lên phương án ứng phó với cơn bão số 5

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chiều nay (10/9), bão số 5 (Conson) có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, và có khả năng mạnh thêm, 7 h sáng mai 11/9, bão sẽ ở trung tâm quần đảo Hoàng Sa.

Trong 24 h - 48 h tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây, cách bờ biển Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng khoảng 220 Km về phía Đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13.