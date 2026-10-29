Đà Nẵng tăng cường kết nối du lịch với Úc: Cơ hội mở rộng thị trường quốc tế

Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết từ ngày 24 đến 31/10/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cùng các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu đã tổ chức chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch tại Úc.
Chương trình nhằm tăng cường nhận diện điểm đến, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội trao đổi khách du lịch giữa Đà Nẵng và Úc, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển thị trường du lịch quốc tế của thành phố Đà Nẵng.
Đáng chú ý, vào tối ngày 28/10/2026, tại khách sạn Sheraton Grand Sydney Hyde Park, chương trình Da Nang Tourism Showcase & Networking Dinner 2026 đã diễn ra với sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức du lịch và hàng không của Úc, Vietnam Airlines và hơn 30 doanh nghiệp lữ hành tại Sydney.
Chương trình tập trung giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam. Các sản phẩm được giới thiệu đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, lưu trú cao cấp, du lịch sinh thái, golf đến trải nghiệm văn hóa, di sản và ẩm thực. Đặc biệt, Hội An – Di sản văn hóa thế giới, là điểm đến được du khách Úc yêu thích.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Đà Nẵng đã làm việc với Destination NSW, cơ quan phụ trách phát triển và tiếp thị du lịch bang New South Wales, để trao đổi kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu điểm đến và phát triển sản phẩm. Hai bên đã thảo luận về khả năng tăng cường chia sẻ thông tin thị trường và phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá.
Đoàn cũng đã gặp gỡ đại diện Cảng hàng không quốc tế Tây Sydney (WSI) để thảo luận về vai trò của sân bay trong việc tăng cường khả năng kết nối hàng không của khu vực. Việc thiết lập quan hệ với các đối tác hàng không mở ra cơ hội trao đổi thông tin về thị trường và khả năng kết nối du lịch trong thời gian tới.
Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, Úc là thị trường có nhu cầu du lịch quốc tế đa dạng, với các phân khúc khách quan tâm đến nghỉ dưỡng biển, golf, khám phá văn hóa – di sản, ẩm thực và trải nghiệm thiên nhiên.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã đón 376.981 lượt khách Úc, tăng 43,86% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy dư địa phát triển của thị trường, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường quảng bá điểm đến và mở rộng kết nối với doanh nghiệp lữ hành.
Chương trình xúc tiến du lịch Đà Nẵng tại Úc không chỉ mở ra cơ hội hợp tác mới mà còn khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, Đà Nẵng đang từng bước nâng cao nhận diện điểm đến, mở rộng nguồn khách quốc tế và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Đà Nẵng và Úc theo hướng hiệu quả, bền vững.
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