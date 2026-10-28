Đà Nẵng: Điểm hẹn văn hóa và nghệ thuật cuối năm

Theo Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, những tháng cuối năm 2026, Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của chuỗi sự kiện văn hóa, di sản và nghệ thuật đa dạng, phong phú để thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Mở đầu chuỗi sự kiện là sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026), diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”, sự kiện quy tụ các nghệ sĩ và chuyên gia từ Đông Nam Á, mang đến hơn 20 hoạt động triển lãm, biểu diễn múa đương đại, workshop và tọa đàm nghệ thuật. Đây là cơ hội để công chúng khám phá sự giao thoa giữa lịch sử và nghệ thuật đương đại.
Tiếp nối là “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026” từ ngày 18 đến 24/11, với chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”. Sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, tập trung vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Cung Thể thao Tiên Sơn vào tối 23/11, sẽ quy tụ hơn 100 nghệ sĩ và diễn viên.
Không chỉ dừng lại ở đó, du khách còn có cơ hội tham gia Lễ cúng Thần Núi của đồng bào Xơ Đăng tại xã Trà Linh, thưởng thức chương trình nghệ thuật “Âm vang Mỹ Sơn” định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.
Tại phố cổ Hội An, chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 20/11 đến 5/12, kết hợp với Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An từ ngày 3 đến 6/12, mang đến không gian nghệ thuật đèn lồng độc đáo dọc sông Hoài.
Không khí lễ hội cũng được khuấy động với Chợ phiên Giáng sinh từ ngày 4 đến 6/12 tại Ariyana Đà Nẵng, sẽ quy tụ hơn 80 gian hàng quà lưu niệm và ẩm thực Á - Âu. Đặc biệt, từ ngày 30/12/2026 đến 3/1/2027, Lễ hội Chào năm mới sẽ diễn ra dọc tuyến phố đi bộ Bạch Đằng và hai bên bờ cầu Rồng, với giải chạy đêm “Thắp sáng Sông Hàn” và Đại nhạc hội Countdown đón năm mới 2027 tại Công viên Biển Đông.
Cùng với chuỗi lễ hội phong phú, kết nối mạng lưới hàng không quốc tế đến Đà Nẵng trong quý 4/2026 cũng có thêm nhiều ưu đãi và được mở rộng tăng cường với hơn 12,2 nghìn chuyến bay và 2,1 triệu lượt khách.
Các đường bay dự kiến khôi phục hoặc bổ sung như Singapore–Đà Nẵng (do Vietnam Airlines khai thác từ ngày 17/11/2026), Bangkok–Đà Nẵng (Thai Airways khai thác từ ngày 01/12/2026), Osaka (Nhật Bản) và Jakarta (Indonesia) – Đà Nẵng (Vietjet Air khai thác từ ngày 20/12/2026), cùng các chuyến bay thuê chuyến từ Malaysia, Philippines, Hồng Kông và Đài Loan.
Đây là điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng tăng cường tiếp cận các thị trường khách quốc tế, đa dạng hóa nguồn khách và thúc đẩy du lịch trong mùa cao điểm cuối năm.
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