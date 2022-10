Đài Loan mở lại du lịch, khôi phục chính sách e-visa

Trước đó, từ 29/9, Đài Loan cũng đã khôi phục chính sách miễn visa cho một số đối tượng. Như vậy, người nước ngoài đủ điều kiện sẽ được nhập cảnh Đài Loan bằng visa tại cửa khẩu (visa on arrival), visa điện tử (e-visa) hay giấy phép nhập cảnh trên hệ thống xét duyệt trước trên mạng cho công dân các nước thuộc khu vực Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam).

Theo đó, với công dân Việt Nam, các điều kiện cơ bản khi xin giấy phép nhập cảnh Đài Loan trên hệ thống xét duyệt online gồm hộ chiếu còn hạn 6 tháng (tính từ ngày nhập cảnh Đài Loan); vé máy bay, tàu khứ hồi hoặc vé máy bay, tàu cho điểm đến tiếp theo; chưa từng được tuyển dụng đến Đài Loan lao động.

Ngoài ra, nếu bạn sở hữu một trong những giấy tờ sau cũng sẽ được xem xét miễn visa nhập cảnh vào Đài Loan trong 14 ngày: Có visa còn hạn hoặc hết hạn trong vòng 10 năm của các nước Mỹ, Canada, Anh, Hàn Quốc, EU Schengen (bao gồm cả thẻ cư trú dài hạn và vĩnh viễn); Hiện có visa hoặc thẻ cư trú do Đài Loan cấp trong vòng 10 năm qua và không vi phạm pháp luật (tuy nhiên, visa có kí hiệu là FL (visa lao động), X (visa khác), P; with Special Permission from MOFA (visa du lịch "Chuyên án Quan Hồng") hoặc thẻ cư trú dành cho lao động đều không được áp dụng); Hiện có visa điện tử của Australia và New Zealand còn hiệu lực; Hiện có visa Nhật còn hiệu lực hoặc hết hạn trong vòng 10 năm. Khi nhập cảnh Đài Loan phải xuất trình được dấu nhập - xuất cảnh vào Nhật hoặc phải trình được vé máy bay (tàu) của chặng kế tiếp vào Nhật.

Đài Loan vẫn giới hạn số lượng khách nhập cảnh, tối đa 150.000 người một tuần.

Việc xin visa cho du khách theo đoàn chất lượng cao của các quốc gia Đông Nam Á đến Đài Loan du lịch (hay còn gọi là chuyên án Quan Hồng) sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của đại diện đơn vị Cục du lịch Đài Loan. Quy trình cấp visa cũng được khôi phục như cũ. Người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Đài Loan không thuộc diện miễn visa cần chuẩn bị giấy tờ theo mục đích cụ thể (bao gồm cả mục đích du lịch và gặp gỡ xã giao thông thường).

Tuy nhiên Đài Loan vẫn giới hạn số lượng khách nhập cảnh, tối đa 150.000 người một tuần. Cũng từ 13/10, khách du lịch từ 2 tuổi trở lên được phát 4 bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh Covid-19. Họ phải làm xét nghiệm vào ngày đầu tiên hoặc thứ hai. Không còn phải kiểm dịch bắt buộc nhưng khách vẫn phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 7 ngày. Họ cũng phải test nhanh hai ngày một lần và được phép ra ngoài sau khi âm tính. Du khách không cần khai báo y tế và tuân thủ biện pháp giám sát như định vị điện thoại.

Ngoài ra, khách du lịch đến Đài Loan theo diện tự túc cần mua bảo hiểm y tế ở nước ngoài trước khi khởi hành và tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Khách du lịch theo đoàn sẽ được các công ty lữ hành thông báo về quy định phòng chống dịch tương tự. Khách đi theo đoàn sẽ không ngồi cùng bàn ăn với người Đài Loan, ở chung phòng theo danh sách cố định xuyên suốt chuyến đi. Đoàn khách du lịch sẽ được đưa đón bằng phương tiện đi lại riêng, thường xuyên lau dọn và khử trùng.

Giới chức khuyến cáo du khách thường xuyên rửa tay, xịt cồn khử trùng và đeo khẩu trang trong suốt chuyến du lịch; tự quản lý sức khỏe, chủ động khai báo khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 và tuân thủ quy định phòng dịch tại các điểm du lịch, khu mua sắm...

Lượt tìm kiếm về du lịch Đài Loan tăng gần gấp đôi so với 14 ngày trước đó.

Giới chức đang có chung niềm hy vọng, rằng động thái mới nhất này sẽ giúp hồi sinh vị thế Đài Loan trên bản đồ du lịch. Điều tương tự cũng đã xảy ra với Hong Kong khi dừng việc cách ly bắt buộc tại khách sạn đối với du khách quốc tế kể từ ngày 26/9. Vào tuần trước, chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) đã thông báo sẽ dừng yêu cầu hành khách tới hòn đảo này phải cách ly bắt buộc tại khách sạn và thay vào đó, họ có thể tìm chỗ ở do họ lựa chọn và tự theo dõi trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh. Khách quốc tế vẫn bị cấm đến các quán bar và nhà hàng trong vòng ba ngày 3 ngày sau khi nhập cảnh.

Do một số quy định phòng dịch vẫn còn được áp dụng, lượng khách du lịch vào Hong Kong có thể sẽ chưa tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các công ty du lịch tại Hong Kong đã ghi nhận lượng khách hàng quan tâm tới trung tâm tài chính lớn này tăng gấp 10 lần, theo Reuters.Trong khi đó, lượng khách từ Hồng Kông ra nước ngoài sẽ tăng tới 50% trong vài tháng tới, theo dự kiến của Hội đồng Công nghiệp Du lịch Hồng Kông.

Bên cạnh đó, cũng như Hong Kong, giới chuyên môn đánh giá các thủ tục nhập cảnh còn phức tạp, một số quy định phòng dịch vẫn còn được duy trì tại Đài Loan sẽ khiến đa số khách quốc tế ngại ngần. Nhiều khả năng, Đài Loan sẽ thu hút du khách tại châu Á trước khi có thể đón những vị khách từ châu Âu hay châu Mỹ vào đầu năm sau. Trang web du lịch Expedia hôm nay cho biết lượt tìm kiếm về Nhật Bản đã tăng gấp 10 lần vào tuần trước, lượt tìm kiếm về Đài Loan tăng gần gấp đôi so với 14 ngày trước đó.