Danh mục 8 cổ phiếu tiềm năng trong tháng 11, hiệu suất có thể lên tới 50%

Một số nhóm cổ phiếu đã giảm mạnh trong thời gian vừa qua như bất động sản dân cư, xây dựng và vật liệu xây dựng, đầu tư công, thủy sản,... đã xuất hiện tín hiệu tạo đáy sớm hơn so với thị trường.

Chứng khoán MBS vừa cập nhật Fed giữ nguyên lãi suất dù thừa nhận lạm phát đang ở mức cao. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu duy trì lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 3,75–4%, phù hợp với dự báo trước đó của thị trường.

Đây là mức lãi suất được áp dụng kể từ khi Fed có đợt tăng lãi suất đầu tiên sau hơn ba năm, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9 vừa qua. Thị trường lãi suất tương lai cho thấy khả năng cao Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12, và có thể thực hiện thêm một hoặc hai đợt tăng trong năm 2027.

Trung Quốc vội vã “giải cứu” thị trường chứng khoán giữa làn sóng bán tháo cổ phiếu AI: Chỉ số CSI 300, đại diện cho các cổ phiếu niêm yết tại Thượng Hải và Thâm Quyến, đã bước vào thị trường giá xuống theo định nghĩa kỹ thuật, giảm 10% từ đầu năm và khoảng 20% so với đỉnh hồi tháng 6.

Áp lực bán cũng lan sang Hồng Kông, nơi các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục – một nguồn cầu quan trọng đối với cổ phiếu tại thành phố này – đã bán ròng 20 tỷ HKD, tương đương 2,5 tỷ USD, trong tháng 10. Trước diễn biến này, Bắc Kinh được cho là đã huy động lực lượng thường được gọi là “Đội tuyển Quốc gia” (National Team), gồm các quỹ đầu tư và công ty môi giới có liên hệ với nhà nước, để mua cổ phiếu Trung Quốc, đồng thời tìm cách ngăn nhà đầu tư trong nước, lực lượng chiếm phần lớn hoạt động giao dịch trên thị trường đại lục, tháo chạy.

Vĩ mô trong nước, chính sách tài khóa đang dồn toàn lực cho chặng nước rút cuối năm nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế.

Đầu tư công bước vào giai đoạn tăng tốc. Lũy kế đến hết ngày 22/10/2026, cả nước đã giải ngân 673.970,1 tỷ đồng, đạt 65,9% kế hoạch Thủ tướng giao, tạo ra khối lượng công việc và dòng tiền thực tế lớn cho các doanh nghiệp hạ tầng. MBS cho rằng giải ngân đầu tư công có thể tăng tốc trong ba tháng cuối năm nhằm hoàn thành mục tiêu của Chính phủ ở mức hơn 1 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại bắt buộc giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm. Đơn vị nào không tuân thủ sẽ bị xem xét giảm hoặc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) thấp hơn. Hàng loạt ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, Sacombank và HDBank đã ngay lập tức hạ lãi suất huy động, đồng thời triển khai các gói tín dụng ưu đãi với mức giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2%/năm; riêng các lĩnh vực ưu tiên, mức giảm trong ngắn hạn lên tới 3%.

Thống kê 10 năm qua cho thấy xác suất thị trường tăng điểm trong tháng 11 đạt tới 70%, với hiệu suất bình quân 3,8%, đứng thứ hai trong số các tháng của năm. VN-Index đã giảm hai tháng liên tiếp (tháng 9 và tháng 10), qua đó hình thành vùng đáy cho nhịp hồi phục trong tháng 11.

Đáng chú ý, một số nhóm cổ phiếu đã giảm mạnh trong thời gian vừa qua như bất động sản dân cư, xây dựng và vật liệu xây dựng, đầu tư công, thủy sản,... đã xuất hiện tín hiệu tạo đáy sớm hơn so với thị trường.

Vùng kháng cự cho nhịp hồi phục nằm tại khu vực 1.800–1.810 điểm; vùng hỗ trợ ở 1.720–1.730 điểm. Dựa trên những nhận định này, ABS lựa chọn danh mục cổ phiếu tiêu biểu cho tháng 11 gồm: VCB, STB, TCB, VHM, HPG, GVR, MWG và TCX.

HPG dẫn đầu tiềm năng tăng giá 50%. Kết quả kinh doanh của HPG đang được hưởng lợi trong bối cảnh giá thép tăng trưởng tích cực, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi thị trường xây dựng bước vào mùa cao điểm, tác động tích cực đến nhu cầu tiêu thụ. Nhờ đó, lợi nhuận ròng năm 2026 dự báo tăng trưởng 101% so với cùng kỳ, trong bối cảnh doanh thu và biên lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh mẽ.

Mức định giá hiện tại cũng khá hấp dẫn, với hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) dự phóng giai đoạn 2026–2027 đạt khoảng 6,5 lần, thấp hơn mức 8,5 lần trong những chu kỳ tăng trưởng của ngành thép. Hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) dự báo trong giai đoạn này ở khoảng 1,1 lần, thấp hơn khoảng 20% so với mức trung bình của chu kỳ tăng trưởng.

MWG – tiềm năng tăng giá 47%. Tài chính tiêu dùng và sự kiện ra mắt iPhone 18 Series được kỳ vọng sẽ duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của mảng bán lẻ Điện Máy Xanh trong nửa cuối năm 2026. Mô hình “Chợ hiện đại” ngày càng gia tăng thị phần nhờ xu hướng tiêu dùng, qua đó thúc đẩy doanh thu trên mỗi cửa hàng riêng lẻ của Bách Hóa Xanh (BHX). Cùng với đó, quy mô cửa hàng của BHX dự kiến tăng trưởng lần lượt 54% và 15% trong năm 2026 và 2027.

Định giá cổ phiếu hiện ở mức hấp dẫn, với hệ số P/E năm 2026 khoảng 8,8 lần.

TCB – tiềm năng tăng giá 43%. Lợi nhuận trước thuế năm 2026 dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch cả năm, với biên lãi ròng (NIM) được dự báo đi ngang so với năm 2025 và tăng trưởng tín dụng khoảng 22%, nhờ hoạt động cho vay các đại dự án hạ tầng.

Hệ số P/B hiện tại đạt 1,2 lần, thấp hơn so với mặt bằng chung toàn ngành. Cùng với khả năng thực hiện các thương vụ bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài với mức giá cao hơn thị giá, mức định giá hiện tại cho thấy cổ phiếu TCB vẫn hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng.