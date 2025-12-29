Danh mục của tỷ phú Warren Buffett thay đổi thế nào sau một thập kỷ?

Biểu đồ dưới đây cho thấy cơ cấu 10 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của tập đoàn Berkshire Hathaway, dưới sự điều hành của ông Warren Buffett, đã thay đổi đáng kể trong giai đoạn 2015-2025.

Năm 2015, danh mục của Berkshire nghiêng về nhóm ngân hàng như Wells Fargo và U.S. Bancorp, nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như Coca-Cola và Kraft Heinz, cùng một đại diện công nghệ truyền thống là IBM.

Đến năm 2025, danh mục dồn tỷ trọng nhiều hơn vào một vài công ty chủ chốt, trong đó Apple chiếm 22,7%, bên cạnh các cổ phiếu tài chính như American Express và Bank of America, cùng nhóm năng lượng như Chevron và Occidental.

Diễn biến này cho thấy Berkshire tăng tỷ trọng vào các doanh nghiệp công nghệ sở hữu hệ sinh thái rộng lớn, đồng thời bổ sung các doanh nghiệp có tính “phòng thủ” trước lạm phát như năng lượng, trong khi vẫn duy trì nhóm tài chính và tiêu dùng như các trụ cột dài hạn của danh mục.

Ở mảng công nghệ, Apple và Alphabet dần thay thế IBM, cho thấy sự dịch chuyển từ việc đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ truyền thống sang các nền tảng có khả năng mở rộng hoạt động. Ở mảng năng lượng, sự hiện diện của Chevron và Occidental cho thấy Berkshire quay lại với chu kỳ hàng hóa và nhu cầu phòng hộ lạm phát.

Trong nhóm tài chính, American Express và Bank of America tiếp tục nằm trong nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng thiết yếu giảm tỷ trọng, Coca-Cola vẫn trụ lại, nhưng Walmart và Procter & Gamble tuột khỏi top 10.

Nhìn chung, các điều chỉnh danh mục của Berkshire trong 10 năm qua diễn ra chậm nhưng nhất quán, tập trung vào những thay đổi mang tính cấu trúc thay vì chạy theo biến động ngắn hạn của thị trường.