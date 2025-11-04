Warren Buffett có thể đã bán thêm cổ phiếu Apple

Từ cuối năm 2023, Berkshire gây chú ý khi bán mạnh cổ phiếu Apple, cắt giảm khoảng 2/3 số cổ phần Apple mà công ty đang nắm giữ...

Theo báo cáo vừa nộp lên cơ quan quản lý, tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett có thể đã âm thầm bán thêm cổ phiếu Apple trong quý 3/2025.

Báo cáo cho thấy giá vốn danh mục cổ phiếu hàng tiêu dùng của Berkshire giảm khoảng 1,2 tỷ USD so với quý trước. Vì Apple chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục này, giới phân tích nhận định sự sụt giảm trên phản ánh việc Berkshire tiếp tục bán cổ phiếu Apple. Trên thực tế, trong quý 3, giá cổ phiếu này tăng hơn 24%, mang lại cơ hội để Berkshire chốt lời.

Từ cuối năm 2023, Berkshire gây chú ý khi bán mạnh cổ phiếu Apple. Động thái này trái với phong cách đầu tư dài hạn quen thuộc của ông Buffett. Tính tới quý 2 năm nay, Berkshire đã cắt giảm khoảng 2/3 số cổ phần Apple mà công ty đang nắm giữ.

Dù vậy, đến cuối tháng 6, Apple vẫn là mã cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của Berkshire, với 280 triệu cổ phiếu, trị giá 57 tỷ USD.

Quy mô vị thế Apple sẽ được làm rõ khi Berkshire công bố báo cáo 13F quý 3 gửi Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) vào cuối tháng 11. Báo cáo này là tờ khai hàng quý của tổ chức quản lý đầu tư có tài sản từ 100 triệu USD trở lên, trong đó liệt kê các cổ phiếu đang nắm giữ.

Trước đó, ông Buffett cho biết Berkshire giảm tỷ trọng Apple chủ yếu để tối ưu thuế. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định quy mô bán ra cho thấy nhà đầu tư huyền thoại này cũng lo ngại về mức định giá cao của cổ phiếu Apple. Cũng có ý kiến coi đây là động thái quản trị danh mục, khi cổ phiếu Apple phình to đến mức có thời điểm chiếm hơn một nửa danh mục đầu tư của Berkshire.

Một số nhà phân tích cho rằng quá trình chuẩn bị chuyển giao vị trí điều hành cũng góp phần định hình chiến lược phân bổ vốn thận trọng gần đây - duy trì lượng tiền mặt lớn và hạn chế mua lại cổ phiếu.

Theo kế hoạch đã công bố, ông Greg Abel - Phó chủ tịch phụ trách mảng ngoài bảo hiểm - sẽ giữ chức CEO của Berkshire từ 1/1/2026. Ông Buffett tiếp tục làm Chủ tịch hội đồng quản trị và không còn điều hành hoạt động thường nhật của công ty.

Trong quý 3, dự trữ tiền mặt và tương đương tiền của Berkshire tăng lên gần 382 tỷ USD - mức cao nhất lịch sử. Đây là quý thứ 12 liên tiếp công ty bán ròng cổ phiếu và quý thứ 5 liên tiếp không mua lại cổ phiếu. Riêng quý này, Berkshire đã bán khoảng 6,1 tỷ USD cổ phiếu.

Ngoài Apple, Berkshire gần đây còn giảm tỷ trọng hoặc thoái vốn ở các mã lớn như Bank of America, T-Mobile US, Citigroup, Capital One. Công ty đã bán sạch Paramount Global vào tháng 5/2024 và thoái hết vốn khỏi HP Inc vào đầu năm 2024.

Chỉ số Buffett (Buffett Indicator) - thước đo so sánh tổng vốn hóa thị trường chứng khoán với GDP của Mỹ - hiện ở mức kỷ lục khoảng 225%. Con số này cho thấy định giá thị trường Mỹ đang cao so với quy mô nền kinh tế. Ông Buffett từng cảnh báo rằng khi chỉ số này vượt 200%, nhà đầu tư “có thể đang đùa với lửa”.