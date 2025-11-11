Warren Buffett gửi lá thư cuối cùng đến cổ đông, muốn sống lặng lẽ sau khi về hưu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Ngọc Trang
11/11/2025, 10:42
Tỷ phú 95 tuổi muốn đẩy mạnh hoạt động từ thiện để triển khai kế hoạch quyên tặng phần lớn số cổ phiếu Berkshire Hathaway mà ông đang nắm giữ, trị giá khoảng 149 tỷ USD...
Ngày 10/11/2025, ông Warren Buffett công bố bức thư thường niên cuối cùng trên cương vị CEO tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway - khép lại việc gửi thư cổ đông mà ông duy trì từ năm 1965.
Ông cho biết sẽ thôi chức CEO vào cuối năm 2025 và “sống lặng lẽ” hơn trong thời gian tới, đồng thời chuyển việc viết thư cổ đông và điều hành đại hội hàng năm cho người kế nhiệm Greg Abel từ năm 2026.
Dù vậy ông Buffett cho biết sẽ chưa rút lui ngay mà sẽ tiếp tục duy trì thông lệ gửi thông điệp tới cổ đông vào dịp Lễ Tạ ơn hàng năm. Ông cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động từ thiện để triển khai kế hoạch quyên tặng phần lớn số cổ phiếu Berkshire mà ông đang nắm giữ, trị giá khoảng 149 tỷ USD.
Ông Buffett được coi là biểu tượng đầu tư với hình ảnh bình dị, thể hiện rõ qua các thư gửi cổ đông hàng năm. Dù các quyết định trên thị trường của ông được giới đầu tư toàn cầu theo dõi sát sao, ông nhất quán khẳng định mình là người ủng hộ nước Mỹ, ủng hộ người dân Mỹ và ủng hộ chủ nghĩa tư bản.
Năm 2026, ông Abel, 63 tuổi, sẽ kế nhiệm vị tỷ phú điều hành đế chế Berkshire. Ông Abel hiện là Phó chủ tịch phụ trách mảng phi bảo hiểm của Berkshire và được chỉ định làm người kế nhiệm ông Buffett từ năm 2021.
Trong thư thường niên năm nay, ông Buffett tiếp tục ca ngợi người kế nhiệm: “Greg Abel vượt quá kỳ vọng mà tôi đặt ra khi lần đầu nghĩ ông nên là CEO tiếp theo của Berkshire”.
Ông cũng cập nhật tình hình sức khỏe của mình và thừa nhận rằng “cảm thấy ngạc nhiên khi mình vẫn ổn".
“Dù di chuyển chậm và ngày càng gặp khó khăn trong việc đọc, tôi vẫn có mặt ở văn phòng năm ngày mỗi tuần và làm việc cùng những cộng sự tuyệt vời”, ông viết.
Ở tuổi 95, ông thừa nhận quỹ thời gian còn lại của mình không còn nhiều và muốn đẩy nhanh hoạt động thiện nguyện. Ông cho biết đã chuyển đổi 1.800 cổ phiếu hạng A của Berkshire - trị giá tổng cộng 1,35 tỷ USD - sang cổ phiếu hạng B có giá thấp hơn và quyên tặng cho 4 quỹ từ thiện của gia đình mình vào ngày 10/11.
Ông Buffett cho biết ông đặt kỳ vọng cao nhưng cũng rất thực tế rằng Berkshire sẽ tiếp tục phát triển tốt sau khi ông thôi chức CEO. Cổ phiếu Berkshire đã tăng giá hơn 10% từ đầu năm nay, nâng vốn hóa lên khoảng 1 nghìn tỷ USD.
“Về tổng thể, các mảng kinh doanh của Berkshire có triển vọng cao hơn mức trung bình, được nâng đỡ bởi số ‘viên ngọc’ lớn. Tuy vậy, 10-20 năm nữa sẽ có nhiều công ty làm tốt hơn Berkshire”, ông viết tiếp.
Nhiều thập kỷ qua, ông Buffett được xem là một biểu tượng của hai vế tưởng như đối nghịch: một nhà tư bản, một người săn thương vụ bền bỉ nhưng đồng thời là nhà đầu tư điềm đạm hay đưa ra lời khuyên thực tế.
Chiến lược đầu tư của ông là kiên trì tìm kiếm “giá trị”. Vì thế, Berkshire thường giữ lượng tiền mặt rất lớn và chỉ giải ngân khi xuất hiện “đúng thương vụ”. Trên thị trường nghiêng vốn về kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn, hiếm có CEO nào nhận được mức độ tin tưởng và kiên nhẫn từ nhà đầu tư như ông Buffett.
Trong thư thường niên, ông Buffett tin tưởng Berkshire sẽ tiếp tục vận hành trơn tru sau khi ông rời ghế CEO. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, bản sắc của tập đoàn này vốn gắn liền với hình ảnh của ông. Do đó, chưa rõ liệu ông Abel - một nhà lãnh đạo kín tiếng - có thể tiếp nối di sản mà nhà đầu tư huyền thoại để lại hay không.

