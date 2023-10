DCM lên kế hoạch mua lại 100% phần vốn góp Công ty TNHH Phân bón Hàn Việt

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) thông báo về việc thông qua chủ trương mua lại phần vốn góp Công ty TNHH Phân bón Hàn Việt (KVF).

Theo đó, HĐQT DCM thông qua chủ trương và ủy quyền toàn bộ cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết nhằm mua lại 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt từ chủ sở hữu.

Theo giới thiệu, Công ty TNHH Phân bón Hàn-Việt (KVF) được hình thành dưới sự đóng góp 51% vốn từ công ty mẹ - Tập đoàn Taekwang và 49% vốn từ một thành viên khác của Tập đoàn Taekwang - Huchems (Công ty dẫn đầu trong ngành hóa chất tinh chế tại Hàn Quốc). Nhà máy NPK Hàn-Việt được đưa vào vận hành chính thức từ tháng 12/2017.

Đồng thời, Tổng giám đốc DCM chịu trách nhiệm về việc thực hiện theo đúng tất cả các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo hiệu quả và trình HĐQT giá mua lại phần vốn tại KVF sau khi hoàn thành tất cả các bước thẩm định, đánh giá về kỹ thuật, tài chính, pháp lý và xử lý triệt để các tồn tại, các rủi ro tiềm ẩn có liên quan của KVF.

Vừa qua, vào ngày 10/10/2023, Đạm Cà Mau nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục kiểm tra sau thông quan, do chưa kê khai bổ sung lượng hàng thừa so với vận đơn. Hành vi này khiến Doanh nghiệp bị xử phạt gần 59,6 triệu đồng. DCM cho biết, sau khi nhận quyết định xử phạt, Doanh nghiệp đã thực hiện khắc phục đầy đủ, đồng thời công bố thông tin theo quy định.

Được biết, DCM cho biết sản lượng sản xuất urê quy đổi của Đạm Cà Mau đạt 708.330 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng tiêu thụ urê là 671.110 tấn, tăng 8% cùng kỳ và tổng doanh thu 9 tháng đầu năm ước đạt gần 9.475,59 tỷ đồng.

Đón sóng kết quả kinh doanh quý 3/2023, DCM là 1 trong 10 công ty được Agriseco Research kỳ vọng do:

Một là, Nhu cầu nội địa dự báo cải thiện nửa cuối năm 2023: Sản lượng Urê được dự báo cải thiện hơn chủ yếu nhờ nhu cầu vụ Thu Đông và Đông Xuân trong nước tăng trong bối cảnh giá gạo duy trì ở mức cao, thúc đẩy nhu cầu sử dụng phân bón.

Hai là, kỳ vọng giá phân bón kỳ vọng đã tạo đáy và hồi phục: Giá Urê Thế giới được kỳ vọng hồi phục nửa cuối năm nhờ Nhu cầu phân bón thế giới tăng cao do tính chất mùa cao điểm cuối năm và việc chấm dứt thoả thuận ngũ cốc Biển Đen khiến giá nông sản tăng mạnh hỗ trợ nhu cầu sử dụng phân bón; Nguồn cung khan hiếm vào nửa cuối năm do các thị trường xuất khẩu chính hạn chế xuất khẩu như: Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu ure để đảm bảo an ninh lương thực trong nước từ tháng 09/2023, Nga tiếp tục áp đặt hạn ngạch mới ở mức 16,3 triệu tấn cho xuất khẩu phân bón.

Giá Urê trong nước biến động tương quan với giá Urê Thế giới, do đó kỳ vọng giá Urê trong nước sẽ phục hồi theo xu hướng giá phân bón thế giới trong trong những tháng cuối năm 2023.

Bà là, nhà máy Urê hết khấu hao kể từ quý 4/2023 giúp lợi nhuận của DCM được cải thiện từ năm 2024: Năm 2022, chi phí khấu hao nhà máy hàng năm khoảng 1.000 tỷ đồng (khoảng 23% LNST doanh nghiệp). Chi phí khấu hao sẽ giảm đáng kể từ Q4/2023 giúp hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện lợi nhuận kể từ năm 2024.