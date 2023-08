DCM sắp chi gần 1.600 tỷ trả cổ tức 2022

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Theo đó, ngày 30/8 tới đây DCM sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ chi trả 30% (1 cổ phiếu được nhận về 3.000 đồng). Thời gian thanh toán là ngày 11/9/2023.

Như vậy với 529,4 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đạm Cà Mau sẽ chi 1.588 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông - trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - công ty mẹ - sẽ nhận về 1.200 tỷ đồng cổ tức đợt này.



Theo thông cáo nhà đầu tư của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau, lũy kế 7 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ ure đạt 500,440 tấn, hoàn thành 55% và sản lượng tiêu thụ NPK đạt 56,660 tấn, hoàn thành 10%.

Sang tháng 8/2023, DCM đặt kế hoạch sản xuất 37,600 tấn với với 55,000 tấn tiêu thụ, giảm lần lượt 55% và 7% so với tháng trước với sản lượng tiêu thụ NPK cao gấp 9.8 lần lượng tiêu thụ trong tháng 7/2023.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, DCM ghi nhận doanh thu đạt 6.286 tỷ đồng, giảm 25,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 542 tỷ đồng, giảm tới 78,63% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty thì lợi nhuận giảm là do doanh thu giảm, giá vốn tăng, chi phí bán hàng tăng trong khi giá bán các mặt hàng phân đạm giảm mạnh.

Chốt phiên ngày 17/8, giá cổ phiếu DCM giảm 1,5% xuống còn 32.850 đồng/cổ phiếu.