Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đoạn cầu Hồng Hà - Mễ Sở

Theo Quyết định số 5405/QĐ-UBND do UBND TP. Hà Nội vừa ban hành, TP. Hà Nội bãi bỏ toàn bộ Quyết định 6142/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND TP, về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở)...

Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Cùng với việc bãi bỏ quyết định cũ, Quyết định số 5405/QĐ-UBND yêu cầu việc nghiên cứu, lập Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố; đảm bảo phù hợp định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt và theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.

Trình tự và nội dung, thành phần hồ sơ thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Nghị định số 178/2025/NĐ-CP và Nghị định số 34/2026/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 16/2025/TT- BXD và Thông tư số 43/2025/TT- BXD của Bộ Xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.

Để triển khai nhiệm vụ, Thành phố giao Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (thuộc Sở Xây dựng) - đơn vị tổ chức lập quy hoạch phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội – đơn vị tư vấn lập quy hoạch và các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, trên cơ sở kế thừa các nội dung đã triển khai từ trước đến nay, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND Thành phố, bảo đảm yêu cầu tiến độ thời gian và đúng quy định của pháp luật, không làm gián đoạn việc tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức thực hiện lập quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ được UBND Thành phố giao.

Các Sở, ngành Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện các công việc theo quy định.