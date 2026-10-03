VNEF 2026: Chính sách đột phá cần trở thành sức bật cho địa phương và doanh nghiệp

Ngày 3/10 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum - VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”...

GS-TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu khai mạc, GS-TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, cho biết trong hành trình 40 năm đổi mới của Việt Nam đã cho thấy, mỗi khi một điểm nghẽn về thể chế được tháo gỡ, một nguồn lực lại được giải phóng, qua đó hình thành thêm động lực cho tăng trưởng.

Cùng với những thay đổi về tư duy, quá trình đổi mới hiện nay đang được triển khai trên nhiều phương diện, từ hoàn thiện pháp luật, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đến tạo thêm không gian phát triển cho kinh tế tư nhân. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng đang được đặt vào vị trí những động lực mới của tăng trưởng.

Tuy nhiên, chính sách được đổi mới chưa đồng nghĩa với việc các nguồn lực lập tức được giải phóng và chuyển hóa thành kết quả phát triển.

“Đổi mới về chính sách tự nó không trở thành đột phá phát triển”, GS-TS Hoàng Văn Cường nhấn mạnh. Hiệu quả của quá trình đổi mới cần được nhìn nhận thông qua những nguồn lực được giải phóng, năng lực được nâng lên, cơ hội phát triển được mở rộng cho doanh nghiệp và những thành quả mới được tạo ra tại các địa phương.

Đây cũng là vấn đề được đặt ra xuyên suốt tại VNEF 2026. Diễn đàn được cấu trúc với 3 báo cáo chuyên đề và 3 phiên thảo luận, tập trung làm rõ những đột phá về chính sách, thể chế trong thời gian qua đã được chuyển hóa như thế nào thành nguồn lực và sức bật phát triển cho địa phương, doanh nghiệp.

Một vấn đề khác được đặt ra là với những chính sách chưa tạo ra kết quả như kỳ vọng, nguyên nhân nằm ở năng lực thực thi của các cấp, các ngành, địa phương hay ở việc chính sách chưa đủ đồng bộ để triển khai trên thực tế. Từ đó, Diễn đàn hướng tới nhận diện những yêu cầu mới về cơ chế, chính sách cũng như một “hệ điều hành phát triển” phù hợp với giai đoạn mới.

Theo GS-TS Hoàng Văn Cường, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam không chỉ là nơi tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế để nghiên cứu, tư vấn chính sách mà còn có vai trò kết nối tri thức khoa học với thực tiễn quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

Thông qua kết nối này, những yêu cầu phát sinh từ thực tiễn có thể được phản ánh vào quá trình hoạch định chính sách, đồng thời các chính sách mới cũng có thêm điều kiện để được chuyển hóa vào thực tế, góp phần tạo ra những kết quả cụ thể tại địa phương và doanh nghiệp.

Sáng kiến Diễn đàn Kinh tế mới được Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, trực tiếp là Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, khởi xướng từ năm 2023. Ngay từ năm đầu tiên, Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo về nội dung của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và sự ủng hộ của Chính phủ.

Năm nay, VCCI tham gia đồng chủ trì, mở rộng thêm sự kết nối giữa khu vực hoạch định chính sách, giới nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Qua bốn kỳ tổ chức, Diễn đàn hướng tới trở thành không gian đối thoại kinh tế thường niên ở quy mô quốc gia, đồng thời tăng cường kết nối quốc tế.

Tại diễn đàn lần này, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và sự ủng hộ của Chính phủ để xây dựng một không gian đối thoại giữa cơ quan hoạch định chính sách, Chính phủ, chính quyền địa phương, giới nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Trọng tâm của đối thoại là cùng nhận diện những điểm nghẽn, đánh giá khả năng chuyển hóa chính sách vào thực tiễn và đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học, thực tiễn, qua đó đưa những đột phá về chính sách trở thành nguồn lực và sức bật mới cho phát triển.