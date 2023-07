Disney đang gặp "sóng gió" doanh thu trên mọi mặt trận

Năm 2019 từng là năm vô cùng đáng nhớ với lĩnh vực phân phối phim của Walt Disney khi hàng loạt dự án điện ảnh lớn mà đơn vị này phát hành tại rạp đều mang về thành tích ấn tượng. Thống kê của Cinematone cho thấy, với 9 dự án điện ảnh ra mắt và có ngày trình chiếu kết thúc trong năm 2019, 7 phim trong số đó mang về thành tích trên 1 tỷ USD. Đặc biệt, Avengers: Endgame đạt doanh thu vô cùng ấn tượng với 2.79 tỷ USD.

Vào năm 2019, hãng phim mang về doanh thu 11.1 tỷ USD trên toàn cầu và theo Variety, đây là "một cột mốc lịch sử tuyệt đẹp". Chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ và Canada, Disney đã chiếm đến 33% tổng doanh thu phòng vé và đây là lần đầu tiên kể từ ít nhất là năm 1999, một hãng phim duy nhất có được thành tích lớn như vậy.

NHIỀU BỘ PHIM THẤT THU

Jeff Bock - nhà phân tích của Exhibitor Relations cho biết: "Bất cứ thứ gì Disney tung ra trong năm 2019 đều kiếm được 1 tỷ USD. Thế nhưng giờ đây, việc phát hành một bộ phim trên toàn thế giới trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bối cảnh quốc tế đã thay đổi".

Mùa hè năm ngoái, phần tiền truyện của bom tấn Toy Story là Lightyear đã hoàn toàn gây thất vọng. Bộ phim chỉ mang về 51 triệu USD trong nước trước khi thu về vỏn vẹn 118 triệu USD tại các rạp. Sau sự thất bại này, Disney đã buộc phải chuyển Lightyear lên các nền tảng trực tuyến nhằm cứu vãn tình hình. Sau đó, bộ phim hoạt hình Strange World với sự tham gia của Jake Gyllenhaal và Dennis Quad đã tiêu tốn 200 triệu USD nhưng lại nhận được những đánh giá thảm hại. Bộ phim cũng được cho là một trong những thất bại tồi tệ nhất trong năm 2022.

Sau nhiều bộ phim thất thu, nhiều chuyên gia đã đổ lỗi cho những sai sót trong khâu quảng bá và sự nhầm lẫn của khán giả đối với các tựa phim độc quyền chiếu rạp cũng như những phim phát hành trực tuyến của Disney. Những người khác lại cho rằng phim hoạt hình có vẻ như đang có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, điều này không hẳn chính xác khi Minions: The Rise of Gru và The Super Mario Bros. Movie của Universal vẫn "ăn nên làm ra" và thậm chí là vượt kì vọng.

Năm 2023, Disney đã có một sự ra mắt đáng thất vọng với Ant-Man and the Wasp: Quantumania, một bộ phim Marvel hiếm hoi có khả năng lỗ hàng chục triệu USD sau khi ra rạp. Tiếp theo, Disney tiếp tục nhận thất bại từ thể loại sở trường là phim hoạt hình như Elemental - phim Pixar có doanh thu mở màn tệ nhất (29,6 triệu USD) và Indiana Jones and the Dial of Destiny - thuộc top phim được đầu tư nhất lịch sử Hollywood, nhưng chỉ thu 130 triệu USD toàn cầu sau 3 ngày công chiếu. Nàng tiên cá (The Little Mermaid) phiên bản năm 2023 đã không thu về con số doanh thu mong đợi trong khi kinh phí mà Disney bỏ ra để sản xuất phim lên đến 250 triệu USD.

Theo Variety, vấn đề cốt lõi của Disney nằm ở câu chuyện kinh phí. Mọi phim của hãng đều yêu cầu ngân sách sản xuất ít nhất 200 triệu USD, cộng với chi phí tiếp thị khoảng 100 triệu USD, dẫn đến việc gặp khó khăn trong thu hồi vốn ở phòng vé. Trong bối cảnh phòng vé hiện nay, khi thị hiếu khán giả thay đổi và những ảnh hưởng về kinh tế sau đại dịch, các tác phẩm bom tấn chịu nhiều rủi ro cao khi ra rạp. Đây là ảnh hưởng chung không chỉ với Disney mà còn với nhiều thương hiệu hãng phim nổi tiếng khác.

Ngoài ra sự lên ngôi của các nền tảng xem phim trực tuyến khiến khán giả không còn mặn mà ra rạp. Lúc trước, với Avengers: Endgame, khán giả có thể đến rạp để xem lại bộ phim được đầu tư hoành tráng nhiều lần. Nhưng giờ đây, khán giả có thể đợi vài tháng (hoặc ít hơn) để một bộ phim được phát trực tuyến và thỏa mãn nhu cầu giải trí ngay tại nhà. Neil Macker, nhà phân tích cổ phiếu cấp cao của Morningstar Research Services, cho biết: "Ngành kinh doanh phim chiếu rạp đã sa sút trong một thời gian và đại dịch góp phần đẩy nhanh điều đó".

Ngoài những bộ phim hoạt hình, một số tên tuổi khác làm nên thương hiệu của Disney như Indiana Jones cũng không mang lại doanh thu như kỳ vọng.

Theo Variety, bộ phim dự kiến có thể kiếm được nhiều tiền nhất của Disney trong năm nay có thể là Guardians of the Galaxy Vol.3 với 835 triệu USD. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2014 Disney không có bộ phim nào cán mốc 1 tỷ USD (không tính 2 năm đại dịch 2020 và 2021).

CƠN ĐAU ĐẦU CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Là một tập đoàn truyền thông rộng lớn, Disney thực tế đang phải đối mặt với các vấn đề trên mọi mặt. Bob Iger, người đã trở lại làm Giám đốc điều hành sau một thời gian ngắn gián đoạn, đang đấu tranh với tình trạng bất ổn Phố Wall, về khả năng không sinh lời của Disney. Tất cả những điều này đang làm giảm giá cổ phiếu của Disney (giảm gần 7% so với năm trước), nhiều hơn so với những khó khăn đến từ những bộ phim mới nhất của hãng.

Tháng trước, hãng phim hoạt hình Pixar của Walt Disney đã cắt giảm nhân sự 75 vị trí, bao gồm cả vị trí của hai giám đốc điều hành sau bộ phim gây thất vọng Lightyear. Đây là đợt cắt giảm việc làm đáng kể đầu tiên tại hãng phim trong suốt một thập kỷ. Những người bị mất việc bao gồm đạo diễn phim Lightyear - Angus MacLane, và Galyn Susman - nhà sản xuất. Susman đã làm việc tại Pixar kể từ khi phát hành phần đầu tiên của loạt phim Toy Story vào năm 1995.

Bên cạnh đó, Walt Disney từng được quảng cáo là “nơi kỳ diệu nhất trên Trái Đất”, tuy nhiên, một loạt các bằng chứng mới cho thấy, công viên giải trí này dường như đang chứng kiến ít người ghé thăm hơn vào mùa hè năm nay. Các lãnh đạo của Disney cảnh báo vào đầu năm nay rằng họ dự tính lợi nhuận tại các công viện chủ đề ở Mỹ sẽ giảm trong năm nay nhưng theo báo cáo mới từ WSJ, mức giảm này sẽ tồi tệ hơn dự tính.

Nhiều công viên giải trí Walt Disney gần đây vắng vẻ hơn và các dòng người xếp hàng không tồn tại trong những ngày cuối tuần hoặc lễ lớn.

Theo dữ liệu từ Touring Plans – một công ty chuyên theo dõi các công viên chủ đề, thời gian chờ đợi trung bình cho một chuyến đi trong Công viên Magic Kingdom vào kỳ nghỉ lễ 4/7 là 27 phút, giảm 13% so với năm 2022 (31 phút) và thấp hơn 43% so với mức trước đại dịch vào năm 2019 (47 phút). Doanh thu của Disney từ các công viên, trải nghiệm và sản phẩm liên quan tăng 17% trong quý 2 của năm theo báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất.

Tuy nhiên, mức tăng này phần lớn là nhờ tốc độ tăng của Shanghai Disney Resort, Disneyland Paris và Disneyland Hong Kong… Về phần mình, các giám đốc điều hành công ty cho rằng sự sụt giảm chủ yếu là do sự quan tâm lắng xuống sau lễ kỷ niệm 50 năm thành công của họ vào năm 2022 và thời tiết vào ngày 4/7 nóng trong lịch sử.

Tuy nhiên, tờ Business Insider chỉ ra một số nguyên nhân rõ ràng khác, chẳng hạn như Disney World rất đắt. Disney đã tăng giá nhiều lần trong năm qua và thậm chí thông báo mức tăng đột biến và đặc biệt dành riêng cho công viên chủ đề. Điều này khiến những gia đình trung bình có bốn người rất khó để đến thăm “Nơi hạnh phúc nhất trên thế giới”, đặc biệt là khi lạm phát đã buộc nhiều người Mỹ phải thắt chặt túi tiền của mình.