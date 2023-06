Mùa phim hè khởi động bằng những mức doanh thu “không tưởng”

Từ tháng 5 cho đến hết tháng 7 sẽ là quãng thời gian đầy sôi động khi hàng loạt dự án phim ảnh, vốn đã được giới thiệu trước đó khá lâu, sẽ liên tiếp "đổ bộ" rạp chiếu. Bộ phim hoạt hình Super Mario Bros. Movie đã làm nhiệm vụ mở màn đầy suôn sẻ cho phòng vé năm nay khi chạm mốc 1 tỷ USD toàn cầu. “Ăn theo” xu hướng này, các phim hoạt hình ra mắt gần đây đều thành công vượt mong đợi.

Bom tấn Spider-Man: Across the Spider-Verse (tựa Việt: Người nhện: Du hành Vũ trụ nhện) trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất năm nay, vượt qua cả Super Mario Bros. Movie. Không chỉ doanh thu cao, phim cũng nhận nhiều đánh giá tích cực của cả giới phê bình lẫn khán giả. Với ngân sách 100 triệu USD sản xuất, hãng phim có thể ăn mừng ngay từ bây giờ bởi dự án chắc chắn sẽ có lãi. Các chuyên gia nhận định, tác phẩm khả thi vượt qua người tiền nhiệm Into the Spider-Verse (385 triệu USD), điểm số phê bình và hiệu ứng truyền miệng tích cực sẽ giúp nó trụ rạp lâu dài và vượt qua mốc 500 triệu USD trên toàn cầu.

Tổng hợp số liệu từ Deadline, Hollywood Reporter và so sánh với bảng thống kê doanh thu của Box Office Mojo cho thấy, tiền vé mà phim Spider-Man: Across the Spider-Verse thu về trong ngày đầu công chiếu 2/6 là 51,7 triệu USD tại 4.313 rạp - cao nhất từ đầu năm đến nay. Số tiền này đã bao gồm doanh thu chiếu sớm trước đó là 17,4 triệu USD.

Cùng là phim hoạt hình, cùng lựa chọn nhân vật chính là người da màu, nhưng Người Nhện được ủng hộ hơn hẳn Nàng tiên cá.

Nếu tính riêng trong dòng phim hoạt hình, Spider-Man: Across the Spider-Verse có doanh thu mở màn cao thứ 3 trong lịch sử, sau Incredibles 2 - 71,2 triệu USD và Finding Dory - 54,7 triệu USD. Đồng thời đây cũng là phim có tổng thu tiền vé ngày đầu cao nhất trong tất cả các phim của hãng Sony Pictures Animation.

Nếu xếp hạng doanh thu theo ngày ở thị trường Bắc Mỹ thì phim Spider-Man: Across the Spider-Verse đứng nhất, sau đó là phim The Little Mermaid (Nàng tiên cá) với số tiền 11,3 triệu USD. Hollywood Reporter dự đoán phim có thể kiếm số tiền lên tới 120 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần, trở thành một trong những phim hoạt hình có doanh thu cao nhất trong lịch sử.

Trong khi đó, bộ phim The Little Mermaid của Disney đang phải chật vật tăng doanh thu khi mới đạt 326 triệu USD ở tuần thứ 2. Với ngân sách 250 triệu USD và mốc hòa vốn tối thiểu là 600 triệu USD, The Little Mermaid đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng. Ở Việt Nam, Người Nhện cũng được đón nhận hơn nàng Ariel. Doanh thu từ Box Office Vietnam báo cáo phim thu về gần 15 tỷ đồng mở màn, cao hơn doanh thu tích lũy của The Little Mermaid chỉ kiếm về hơn 10 tỷ đồng.

Đây là khoảng thời gian trẻ nhỏ được nghỉ hè, nên dễ hiểu vì sao loạt phim hoạt hình đều đạt mức doanh thu khủng.

Vẫn tại thị trường Việt Nam, lập hàng loạt kỷ lục ngay từ những suất chiếu đặc biệt đầu tiên, phần phim mới nhất của Doraemon được dự đoán tiếp tục nối dài chuỗi chiến thắng ấn tượng của các phim hoạt hình. Và không phụ kỳ vọng, Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời chính thức trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Cụ thể, sau 2 ngày chiếu sớm và 10 ngày khởi chiếu chính thức, Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời kéo 770 nghìn lượt khán giả ra rạp, thu về gần 60 tỷ đồng. Con số này vượt qua phần phim Conan thứ 25 ra mắt vào năm ngoái. Cuối tuần qua, phim vẫn vững vàng tại vị trí số 1 với 12,5 tỷ, khiến bom tấn hoạt hình Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện ra rạp từ 1/6 nhưng chỉ về nhì trong cuộc đua ở rạp Việt với 10,3 tỷ.

Sự xuất hiện của Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện đẩy bom tấn hành động Fast X xuống vị trí thứ 3 khi phim chỉ thu về hơn 8,3 tỷ. Tuy nhiên, tính từ 19/5 tới nay, Fast X đạt hơn 88 tỷ đồng tại thị trường Việt. Trong khi đó, theo Collider, tính tới hết ngày 4/6, Fast X - bom tấn nhà Universal Pictures - đã gặt hái 603 triệu USD trên toàn cầu. Trong đó, 128 triệu USD tới từ phòng vé nội địa và gần 475 triệu USD từ thị trường quốc tế. Số liệu đã được đơn vị quan sát phòng vé Box Office Mojo xác nhận.

"Fast X" nhận đánh giá trái chiều sau buổi công chiếu sớm: hình ảnh và yếu tố hành động được khen ngợi, nhưng kịch bản bị chê gay gắt.

Giới quan sát nhận định phim có sức hút rất lớn tại thị trường nước ngoài, do số tiền kiếm được từ phòng vé nội địa chỉ chiếm 21% tổng doanh thu. Hiện, tổng số tiền cả thương hiệu Fast & Furious kiếm được đã vượt mốc 7 tỷ USD. Đồng thời, Fast X cũng đưa Universal trở thành hãng phim đầu tiên trong năm 2023 vượt qua cột mốc 1 tỷ USD tại phòng vé nội địa. Chỉ trong 2 - 3 ngày tới, phim sẽ vượt qua Fast Five (doanh thu 626 triệu USD). Tuy nhiên, phần 10 hầu như không có cơ hội để xô đổ kỷ lục của phần 7 (1,52 tỷ USD) và phần 8 (1,23 tỷ USD).

Cuối tuần này, bom tấn Transformers: Quái thú trỗi dậy sẽ ra rạp và là đối thủ đáng gờm của bất cứ bộ phim nào. Song không thể đoán trước doanh thu của các phim mới ra mắt dù là bom tấn với gu xem phim khó lường của khán giả hiện tại. Với những ai từng yêu mến hình tượng nhân vật của tài tử Harrison Ford trong các thập niên trước, có lẽ, Indiana Jones and the Dial of Destiny sẽ là lời giã từ thương hiệu đầy cảm xúc mà tài tử này - nay đã 80 tuổi - muốn gửi đến người xem. Tác phẩm của đạo diễn James Mangold là phần thứ 5 trong series Indiana Jones, cũng là phần cuối cùng của cả thương hiệu. Phim dự kiến ra rạp ngày 30/6.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One có sự góp mặt của Tom Cruise.

Trong tháng 7 tới, dàn diễn viên quen thuộc từ thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi sẽ tái ngộ khán giả qua phần 7 mang tên Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, do Christopher McQuarrie chỉ đạo. Dự án kéo dài từ năm 2019, trải qua giai đoạn dịch đầy khó khăn, đến hiện tại mới có thể êm xuôi ra mắt người hâm mộ. Phim có sự góp mặt của các diễn viên như Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby...

Tiếp sau đó, màn ảnh rộng toàn cầu sẽ "đỏ lửa" với tác phẩm Oppenheimer của nhà làm phim Christopher Nolan, khi làm về "cha đẻ bom nguyên tử" J. Robert Oppenheimer, do tài tử Cillian Murphy đóng chính. Đây là tác phẩm tham vọng của Christopher Nolan cả về đề tài, quy mô dàn dựng lẫn quay phim. Theo nguồn tin từ Rotten Tomatoes, phim được quay với những khung hình cực rộng, hứa hẹn chiêu đãi khán giả về phần nhìn.