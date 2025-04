Đã có 601 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 1 tăng 17,2%, nhóm phi tài chính dẫn dắt

Tính đến ngày 25/4/2025, đã có 601 doanh nghiệp niêm yết đại diện 41,1% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh cho quý 1/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tiếp tục đạt mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ 17,2%, theo thống kê từ FiinTrade.

Trong đó: Ngành Ngân hàng lợi nhuận sau thuế của 18/27 ngân hàng tăng 16,1%, chủ yếu nhờ đóng góp từ MBB, VPB, STB và SSB. Một số ngân hàng quy mô nhỏ như NVB và ABB đạt mức tăng trưởng vượt trội, lần lượt là 338,7% và 108,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay chưa tương xứng với kết quả lợi nhuận, thậm chí VPB còn giảm sâu (-13,3%).

Ngược lại, SHB tăng mạnh 39,7% từ đầu năm dù tăng trưởng lợi nhuận chỉ ở mức khiêm tốn 9,7%.

Ngành Chứng khoán: Bức tranh lợi nhuận của ngành Chứng khoán đã rõ nét khi đã có 35/38 công ty chứng khoán niêm yết đại diện 96,9% vốn hóa toàn ngành công bố báo cáo tài chính quý 1/2025. Lợi nhuận sau thuế của nhóm này giảm 2% so với cùng kỳ, đánh dấu quý suy giảm thứ 3 liên tiếp. Nhóm suy giảm đáng chú ý có HCM và SHS, chủ yếu do thu nhập từ nghiệp vụ tự doanh kém đi. Ngược lại, một số công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh nhờ Tự doanh (VIX, MBS) hay đẩy mạnh hoạt động cho vay margin (VCI).

Nhóm Phi tài chính đã có kết quả kinh doanh quý 1/2025 của 544/1557 doanh nghiệp đại diện 31,9% vốn hóa của nhóm với mức tăng 23,5% so với cùng kỳ. Nổi bật là Truyền thông (VEF), Hóa chất (DGC, DDV, LAS), Vật liệu xây dựng (VGC, BMP, NTP, HT1), Nông nghiệp (HAG, DBC) trong khi Công nghệ thông tin duy trì tăng trưởng ổn định (+19,8%), chủ yếu nhờ FPT (+20,1%).

Riêng với Truyền thông, mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đột biến của ngành đóng góp bởi VEF nhờ ghi nhận doanh thu chuyển nhượng một phần ở dự án Vinhomes Global Gate. Tập đoàn VinGroup hiện đang sở hữu 83,32% VEF.

Trước đó, Chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ trong Q1/2025 trên mức nền đang cao dần hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất tiêu dùng tiếp tục phục hồi.

Trong quý 1/2025, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng 15% so với cùng kỳ nhờ tín dụng đã bắt đầu tăng tốc ngay từ đầu năm. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1 nổi bật gồm Bất động sản tăng 719%, khu công nghiệp tăng 61%, năng lượng tăng 41%.

Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận giảm như hàng không giảm 46% so với cùng kỳ do cùng kỳ năm ngoái có lợi nhuận đột biến hay dầu khí giảm 27% do giá dầu suy giảm so với cùng kỳ.