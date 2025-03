Đồng Nai xóa lối đi tự mở qua đường sắt, bảo đảm an toàn đường sắt

Các cơ quan chức năng của thành phố Biên Hòa thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở băng qua đường sắt, tại lý trình Km1692+600, đoạn hẻm 104 thuộc tổ 7, khu phố 3 băng qua tổ 9, khu phố 1, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa.

Đây là vị trí đang được chính quyền địa phương tổ chức cho người dân tự cảnh giới từ nhiều năm nay và có gác chắn. Tại vị trí này vào chiều 27/3/2017, đã xảy ra va chạm giữa tàu hỏa và xe máy biển số 60S9-4047 khiến người lái xe máy là ông H.V.G. (ngụ phường Tân Hiệp) tử vong tại chỗ.

Cũng tại phường Tân Hiệp còn một vị trí đường ngang có lối đi tự mở tại lý trình Km1692+300 đang được người dân địa phương tự cảnh giới, lập gác chắn.

Chính quyền cơ sở là Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp đã giao công an phường xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian xóa bỏ lối đi tự mở, đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở thực hiện việc phân luồng giao thông, tránh ùn tắc cho người dân khi tham gia giao thông tại khu vực này. Ngoài ra, công an phường Tân Hiệp sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt tại địa phương.

Ngày 15/3/2025, cơ quan chức năng của Đồng Nai sẽ tiến hành xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt này, tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa. Ảnh: Lê Duy.

Thời gian qua, các lối đi tự mở qua đường sắt trong khu vực đều có người cảnh giới, thả gác chắn khi có tàu hỏa chạy qua, người dân cũng ý thức được việc tuân giữ an toàn đường sắt. Tuy nhiên, do lối đi tự mở nhiều và có trường hợp khi tàu chạy qua mà gác chắn không hạ xuống, gây bất an cho người dân địa phương, cũng như đã gây ra nhiều tại nạn đáng tiếc về người và của.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 47 phút tối 28/7/2024, tại đường ngang Km1969+457 tuyến đường sắt Thống Nhất thuộc phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai - khu gian Hố Nai - Biên Hòa) đã xảy ra một tai nạn rất nghiêm trọng. Cụ thể, vào thời điểm này, tàu khách Bắc Nam SNT5 đang lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ có xe bán tải biển số 60C-097.05 (trên xe có 4 người), do tài xế V.V.K. điều khiển, lao từ hẻm ra giữa đường ngang dẫn đến va chạm với tàu hoả.

Vụ va chạm mạnh đã khiến xe bán tải bị hất văng ra xa và va vào một nhân viên môi trường (L.M.T., 23 tuổi, quê Bình Dương) đang thu gom rác gần đó làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Một nạn nhân khác 13 tuổi (cháu B.H.N.), ngồi trên xe bán tải cũng bị hất văng ra đường ray, bị kéo lê và tử vong. Ba người còn lại trên xe (tài xế, vợ tài xế, mẹ cháu N.) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và chăm sóc tại bệnh viện.

Báo cáo nhanh sau đó của Phòng Thanh tra - An toàn khu vực III gửi Cục Đường sắt Việt Nam, sự cố tai nạn rất nghiêm trọng nói trên, thì hẻm xe bán tải lưu thông ra là hẻm 1334 song song với đường sắt, không có gác chắn và có biển “chú ý tàu hoả”.

Theo thống kê, đường sắt qua Đồng Nai có chiều dài gần 90 km, có 57 đường ngang hợp pháp, cùng nhiều lối đi tự mở khác. Cơ quan chức năng các địa phương trong tỉnh đang kiểm tra, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật để chính quyền tiến hành rào xóa các lối đi tự mở này, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Hiện trường vụ tai nạn rất nghiêm trọng làm chết 2 người đêm 28/7/2024 tại Biên Hòa, giữa tàu sắt Bắc Nam và xe bán tải. Ảnh: Minh Thành

Số liệu báo cáo của Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, hiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia có 4.772 vị trí giao cắt cùng mức giữa đường bộ và đường sắt. Trong số đó gồm 677 đường ngang có người gác, 9 đường ngang phòng vệ cảnh báo tự động, 738 đường ngang phòng vệ cảnh báo tự động có lắp đặt cần chắn tự động, 86 đường ngang phòng vệ bằng biển báo. Riêng lối đi tự mở có đến 3.262 vị trí, chiếm tỷ lệ 68,3% tổng số giao cắt đương sắt - đường bộ.

Lối đi tự mở cắt ngang đường sắt đã và đang là một thực trạng nan giải tồn tại từ nhiều năm qua của ngành đường sắt mà đến nay vẫn chưa thể khắc phục được. Đây là một vấn đề rất nguy hiểm cho vấn đề an toàn đường sắt, đường bộ và dân sinh.