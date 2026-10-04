Dòng tiền bắt đáy xuất hiện, VN-Index vẫn chịu áp lực giảm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 5-9/10/2026.

theo BVSC, áp lực bán duy trì ở mức cao khiến thị trường tiếp tục lùi sâu, dù dòng tiền bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện khi chỉ số chạm đến các vùng giá thấp.

Trong tuần, VN-Index giảm 47,40 điểm, tương đương 2,66% xuống 1.737,71 điểm. Hnx-Index giảm 5,46 điểm, tương đương 2,01% xuống 266,75 điểm.

Dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện nhưng chưa đủ sức tạo ra sự lan tỏa để xoay chuyển cục diện chung

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực bán duy trì ở mức cao khiến thị trường tiếp tục lùi sâu, dù dòng tiền bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện khi chỉ số chạm đến các vùng giá thấp. Tuy nhiên, lực cầu này mới chỉ mang tính chất phản ứng tức thời tại vùng hỗ trợ và chưa đủ sức tạo ra sự lan tỏa để xoay chuyển cục diện chung.

Chiến lược hành động tối ưu trong lúc này là tiếp tục đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu và kiên nhẫn quan sát. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức cao, tuyệt đối không vội vàng mua bình quân giá xuống hay bắt đáy sớm. Các quyết định giải ngân mới chỉ nên được cân nhắc khi thị trường cho thấy dòng tiền lớn nhập cuộc một cách quyết liệt và xác nhận quá trình tạo đáy thành công”.

Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn nghiêng về phía tiêu cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm gần 12 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,737.71 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng cá nhân & gia dụng giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Dầu khí, Dịch vụ tài chính, Tiện ích... Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm tăng trên 1%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM, trong đó bán ròng hơn 3 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Mặc dù lực cầu bắt đáy trong phiên hôm nay giúp VN-Index không giảm xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 38,2% của nhịp tăng từ cuối tháng 7 (1737 điểm), tâm lý thị trường nhìn chung vẫn nghiêng về phía tiêu cực. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng".

VN-Index vẫn chịu sự chi phối của đà giảm và có khuynh hướng tiếp cận vùng đáy tháng 8 quanh 1720 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn chịu sự chi phối của đà giảm và có khuynh hướng tiếp cận vùng đáy tháng 8 quanh 1720 điểm. Trong phiên 05/10, vùng 1760 điểm sẽ đóng vai trò kháng cự và có thể cản trở các nhịp hồi trong ngày”.

VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1730 - 1735 và xa hơn là 1700 - 1710 trong một số phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 11,6 điểm (-0,7%), đóng cửa tại mức 1737,7 điểm. Thị trường chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên với lực kéo đến từ cổ phiếu VHM và nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Sang đầu phiên chiều, thị trường có nhịp hồi phục mạnh và vượt mốc tham chiếu, tuy nhiên áp lực bán nhanh chóng chiếm ưu thế trở lại và kéo giảm chỉ số về quanh vùng tham chiếu. Thanh khoản thị trường tiếp tục tăng so với phiên liền trước, 19,176 tỷ VND.

VN-Index đã điều chỉnh về vùng 1730 - 1735 và rút chân từ đây với động lực từ sự hồi phục của nhóm Vingroup, phù hợp một phần với quan điểm của chúng tôi tại báo cáo trước. Thanh khoản thị trường tăng kể cả khi loại trừ phần thanh khoản của cổ phiếu PNJ, cho thấy đã có lực cầu xuất hiện giúp nâng đỡ chỉ số.

Mặc dù vậy, sự suy yếu của nhóm Ngân hàng và Dầu khí lớn hơn so với dự báo trước đó của TVS Research và đang triệt tiêu động lực hồi từ nhóm Vingroup. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng và cho rằng VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1730 - 1735 và xa hơn là 1700 - 1710 trong một số phiên tới. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng với diễn biến của chỉ số và cần theo dõi sát phản ứng của VN-Index tại các vùng hỗ trợ nêu trên trước khi ra quyết định giải ngân”.

Rung lắc sẽ còn tiếp diễn trước khi VN-Index cân bằng lại ở khu vực 1720-1740

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần giảm 12 điểm khi sắc đỏ lan tỏa diện rộng.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đã cắt xuống dưới vùng mây đỏ Senkou-span B và đồng thời vận động ra ngoài đường biên dưới dải Bollinger nên khả năng cao thị trường sẽ xuất hiện nhịp hồi phục trong tuần tới. Tuy nhiên, chỉ báo RSI đang đi xuống vùng thấp và chưa có tín hiệu đảo chiều, đồng thời chỉ báo CMF cũng đi sâu dưới mốc 0 nên diễn biến rung lắc sẽ còn tiếp diễn trước khi VN-Index cân bằng lại ở khu vực 1720-1740.

Ở khung đồ thị giờ, biên độ histogram ở chỉ báo MACD thu hẹp lại và chỉ báo MACD, RSI đều chững lại ở vùng thấp nên nhịp hồi phục trong tuần tới là khả thi. Tuy nhiên, đường -DI và ADX vẫn đồng thuận trên mốc 25 nên xác suất rung lắc giảm điểm vẫn còn hiện hữu trên thị trường.

Thị trường đang trong giai đoạn tìm điểm cân bằng khi thiếu vắng sự ủng hộ của dòng tiền. Tuy nhiên, vẫn có một số ít cổ phiếu với câu chuyện tăng trưởng riêng ghi nhận diễn biến đáng chú ý so với mặt bằng chung. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường, tiếp tục chọn lọc cổ phiếu trong vận động củng cố hỗ trợ với sự ủng hộ của dòng tiền và chờ đợi xác nhận cân bằng của thị trường trong tuần tới để giải ngân”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.