Khối ngoại bán ròng hơn 3.300 tỷ, cổ phiếu lũ lượt lao dốc

Đà phục hồi của VIC tiếp nối khá ấn tượng trong phiên chiều đã giúp VN-Index tránh khỏi một phiên lao dốc không phanh. Tuy nhiên sự tỏa sáng đơn lẻ của trụ này không giúp được phần còn lại của thị trường, cổ phiếu vẫn sụt giảm chóng mặt trên diện rộng.

VN-Index được VIC đỡ lên một chút về cuối phiên.

VN-Index đóng cửa mất 0,66% tương đương -11,59 điểm, không quá kém so với phiên sáng (-0,55%/-9,8 điểm). Tuy nhiên cổ phiếu thì không được như vậy: Chỉ 90 mã tăng/216 mã giảm (phiên sáng 99 mã tăng/184 mã giảm), đặc biệt số giảm quá 1% lên tới 139 cổ phiếu trong khi phiên sáng là 93 mã.

Điểm số giảm nhẹ là nhờ VIC tiếp tục mạnh thêm. Cuối phiên sáng VIC đã có nhịp phục hồi quay về tham chiếu, từ mức giảm 2,33% tại đáy. Chiều nay VIC được mua tốt, thanh khoản tăng 77% so với buổi sáng và giá lên cao, đóng cửa tăng 1,82% so với tham chiếu. Chỉ riêng VIC đã đỡ lại khoảng 6,6 điểm cho VN-Index.

Ngoài VIC, thống kê rổ VN30 chiều nay cũng có 8 cổ phiếu khác hồi giá tốt so với phiên sáng nhưng hầu hết là biến động nhỏ. Cá biệt có HDB cũng tăng rất khá, đóng cửa +1,61% tức là riêng chiều nay tăng tới 2,52% so với mức chốt buổi sáng. HDB cũng có cầu mạnh, thanh khoản tăng 2,4 lần so với phiên sáng.

Cả rổ VN30 cuối phiên chỉ có 5 mã xanh nhưng tới 22 mã đỏ, VN30-Index giảm 0,77%. Ngoài VIC và HDB, 3 cổ phiếu còn lại tăng không đáng kể và cũng tác động nhỏ tới điểm số. Trong khi đó chỉ riêng số mã giảm quá 2% đã tới 11 mã, chưa kể 5 mã khác giảm trong biên độ 1%-2%.

Việc đỡ trụ “giảm xóc” điểm số không có nhiều tác dụng đối với giao dịch ở các cổ phiếu còn lại. Nhà đầu tư đang đứng trước lựa chọn khó khăn khi điểm số giảm nhẹ và từ từ nhưng danh mục thua lỗ nặng từng ngày. Do đó áp lực bán sẽ xuất hiện ở cổ phiếu với cường độ khác nhau. Độ rộng không cải thiện ngay cả khi VIC lên giá đỡ điểm cho thấy hoạt động cắt lỗ đã xuất hiện phổ biến bất chấp sự tích cực của VN-Index.

Áp lực bán mạnh lên trong phiên chiều khiến rất nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản lớn và giá giảm sâu. Chỉ riêng số giảm quá 2% lúc đóng cửa đã có tới gần hai chục mã giao dịch trên trăm tỷ đồng. PNJ giảm sàn với giao dịch riêng chiều nay khoảng 439 tỷ đồng và cả ngày đạt gần 1.773 tỷ đồng. SSI giảm 2,23%, BSR giảm 2,87%, TCB giảm 2,27%, VIX giảm 2,88%, STB giảm 2,7%, MBB giảm 2,3%, GEX giảm 3,58%, VNM giảm 2,22% đều là những cổ phiếu khớp vượt 200 tỷ đồng mỗi mã.

Tổng thanh khoản của 139 cổ phiếu yếu nhất trong VN-Index hôm nay chiếm tới 59% thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE. Ngay cả khi trừ giao dịch đột biến của PNJ, phần còn lại cũng chiếm 47%. Đây là tỷ trọng thanh khoản cao và khi giá giảm sâu, đó là kết quả của hành động bán hạ giá mạnh tay, thậm chí là bán tháo. Đó là chưa kể hơn một nửa số này (54%) hoàn toàn đóng cửa ở giá thấp nhất phiên, xác nhận sức ép từ phía bán duy trì đến tận thời điểm kết thúc.

Ở phía tăng giá, 15 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng với mức tăng giá từ 1% trở lên. Duy nhất VIC và HDB có giao dịch lớn trên trăm tỷ đồng. Dù vậy trong bối cảnh thị trường khá hoảng loạn, những cổ phiếu này vẫn được nâng đỡ đã là thể hiện sức mạnh. BVH tăng 1,74%, DGW tăng 1,11%, ANV tăng 6,92%, DBC tăng 2,67%, NAB tăng 1,21%, PVP tăng 1,85%, VHC tăng 16%, NT2 tăng 1,82% là những cổ phiếu có dòng tiền tốt nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài cuối phiên chiều nay có thêm một giao dịch bán ròng thỏa thuận rất lớn ở HDB, nâng tổng giá trị bán ròng với mã này lên -1.034,7 tỷ đồng. PNJ cũng bị bán ròng thêm gần 337 tỷ đồng nữa, nâng giá trị bán ròng lên 1270,4 tỷ cả ngày. Như vậy trong tổng giá trị bán ròng của khối ngoại 3.361 tỷ đồng, HDB và PNJ đã chiếm 68,5%. Ngoài ra có thể kể tới VIC -188,9 tỷ, TCB -146,9 tỷ, VHM -78,6 tỷ, STB -50,5 tỷ. Phía mua ròng chỉ có DGW +21,9 tỷ là đáng kể.