Dòng tiền cạn kiệt, nước ngoài tiếp tục xả hàng

Thị trường bộc lộ rõ thực trạng thiếu vắng dòng tiền lớn, đặc biệt là dòng tiền lớn trong nước.

Thị trường hồi phục nhờ lực đỡ của VIC và khối ngoại giảm bán, dòng tiền không hưởng ứng. Kết phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số VN-Index tăng 0,89% tương ứng tăng 15,4 điểm đóng cửa ở vùng cao trong ngày, tuy vậy VIC đóng góp rất lớn với 12,8 điểm tức phần còn lại của thị trường chỉ tăng nhẹ khoảng gần 3 điểm.

Độ rộng cũng cho thấy không có bên nào áp đảo khi số mã tăng và giảm gần như tương đương với 155 đỏ/162 xanh với nhiều thời điểm trong phiên số mã giảm chiếm ưu thế.

Thanh khoản là điểm trừ lớn khi giảm mạnh 30% xuống chỉ còn 10.900 tỷ đồng, với riêng HoSE là 10.000 tỷ đồng, ngưỡng thấp ít gặp là kết quả của việc dòng tiền thờ ơ nâng giá.

Khối ngoại giảm bán xuống còn 280 tỷ đồng cũng phần nào hỗ trợ cho phiên phục hồi này. Tổng thể thị trường vừa có phiên phục hồi kỹ thuật điển hình với thanh khoản thấp và điểm số được đóng góp chủ yếu nhờ cổ phiếu trụ.

Sau 5 phiên giảm liên tiếp trong tuần trước, phiên phục hồi hôm nay không có gì là bất ngờ. Trong khi đó, với số liệu vĩ mô có vẻ rực rỡ công bố cuối tuần trước cùng sự hỗ trợ tích cực từ hai thế lực là nhóm VIC và khối ngoại, phiên phục hồi hôm nay yếu hơn kỳ vọng. Thị trường bộc lộ rõ thực trạng thiếu vắng dòng tiền lớn, đặc biệt là dòng tiền lớn trong nước.

Ngoài yếu tố lãi suất neo cao thì việc 3 năm liên tiếp phải đỡ làn sóng bán ròng khổng lồ của khối ngoại cũng khiến dòng tiền trên thị trường cạn kiệt.

Xét theo ngành, thanh khoản giảm ở hầu hết các nhóm ngành, ngoại trừ Bán lẻ và Kho bãi. Trong đó, Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Bán lẻ, Thực phẩm, Thiết bị điện, Vận tải và Vật liệu xây dựng tăng điểm, trong khi đa số các nhóm ngành còn lại giảm điểm so với phiên liền trước.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 284,0 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 161,5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp và Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, DGW, GMD, GEX, SSI, PVT, LPB, FRT, VSC, VND.

Phía bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng và Hàng cá nhân & Gia dụng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, PNJ, VNM, ACB, SHB, VCB, VPB, MSN, MSB.

Tự doanh bán ròng 30,3 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 6/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên hôm nay gồm VPB, HPG, TCB, KDH, TCX, STB, VGC, CTG, SAB, DPM.

Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Các cổ phiếu được bán ròng nhiều nhất gồm MWG, MBB, VCB, HDB, MSN, BID, VIC, FPT, LPB, VTO.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.076,3 tỷ đồng, giảm 16,8%, chiếm 26,9% tổng giá trị giao dịch. Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý của tự doanh khi bán 141,3 tỷ đồng EIB và 180,9 tỷ đồng GMD, trong khi mua 279,5 tỷ đồng LPB.

Bên cạnh đó, VHM ghi nhận 120,3 tỷ đồng được nước ngoài bán thỏa thuận cho nhà đầu tư trong nước.

Ngoài ra, các giao dịch thỏa thuận tại IDC, HCM, PVD, MSB, SSI và VCB được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Thép, Bán lẻ, Vận tải, Nuôi trồng nông & hải sản, Cao su, Công nghệ thông tin, Hàng không và Dệt may; trong khi giảm ở các nhóm Chứng khoán, Dầu khí, Thực phẩm, Hàng cá nhân, Hóa chất, Khai khoáng và Tiện ích.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.