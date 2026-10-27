Dòng tiền ETF bất ngờ vào ròng mua cổ phiếu Việt Nam

DCVFM VN30 ETF dẫn đầu với 30,3 tỷ đồng, theo sau là DCVFMVN DIAMOND ETF (+23,1 tỷ đồng), đảo chiều sau khi bị rút ròng 90,5 tỷ đồng ở tuần trước. VINACAPITAL VN100 ETF cũng ghi nhận giá trị vào ròng 7,3 tỷ đồng.

Trong tuần từ 19-23/10/2026, nhóm quỹ ETF ghi nhận giá trị vào ròng 36,9 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 3 tuần liên tiếp bị rút ròng với tổng giá trị 576,1 tỷ đồng, riêng tuần trước ghi nhận mức rút ròng 213,0 tỷ đồng.

Trong đó, ở chiều vào ròng, DCVFM VN30 ETF dẫn đầu với 30,3 tỷ đồng, theo sau là DCVFMVN DIAMOND ETF (+23,1 tỷ đồng), đảo chiều sau khi bị rút ròng 90,5 tỷ đồng ở tuần trước. VINACAPITAL VN100 ETF cũng ghi nhận giá trị vào ròng 7,3 tỷ đồng.

Ngược lại, Global X MSCI Vietnam ETF bị rút ròng 12,7 tỷ đồng, theo sau là CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF với 11,7 tỷ đồng.

Các quỹ ETF còn lại không có biến động đáng chú ý nào về dòng tiền nộp/rút ròng.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 347 nghìn chứng chỉ lưu ký trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND01), tướng đương 11,5 tỷ đồng. Đồng thời bán ròng 100 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN3001), tương đương 3,4 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 10/2026, quy mô rút ròng ở các quỹ ETF khoảng 409,2 tỷ đồng, giảm 37,1% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng khoảng 6,7 nghìn tỷ đồng, giảm 57,0% so với năm trước.

Tính đến ngày 23/10/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bố vào thị trường Việt Nam, khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, giảm 17,3% so với cuối năm trước.

Về giao dịch cố phiếu, nhóm ETF mua ròng mạnh nhất ở các mã MWG, FPT, TCB, MBB và ACB trong tuần 19-23/10.

Riêng trong ngày 26/10/2026, Fubon FTSE Vietnam ETF không ghi nhận biến động vê dòng tiên cũng như không có giao dịch mua hoặc bán (ròng) nào do ngừng giao dịch trong ngày lễ. VFM VN30 ETF, VFMVN Diamond ETF và VFM VNMIDCAP ETF cũng không ghi nhận biến động về dòng tiền.

Tính trong tháng 9 vừa qua, dòng vốn ETF toàn cầu tiếp tục hút ròng trong tháng 9, dù tốc độ hút ròng chậm lại ở một số nhóm tài sản, trong bối cảnh bất định địa chính trị và giá năng lượng cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ. ETF cổ phiếu hút ròng 127 tỷ USD, giảm 7% so với tháng trước, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp kể từ đỉnh tháng 7.

Trong khi đó, ETF trái phiếu hút ròng 78,8 tỷ USD, tăng 40% so với tháng trước và cao nhất từ đầu năm. ETF tiền tệ và hàng hóa lần lượt hút ròng 5,7 tỷ USD (-15% sv tháng trước) và 9,6 tỷ USD (-52,4%).

ETF cổ phiếu tại các thị trường phát triển tiếp tục hút ròng nhưng quy mô giảm, đạt khoảng 83 tỷ USD trong tháng 9, giảm 22,8% so với tháng trước, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp. Dù vậy, dòng vốn vẫn duy trì ở mức cao. Trong khi đó, ETF cổ phiếu tại các thị trường mới nổi đảo chiều sang hút ròng 11,3 tỷ USD, sau khi rút ròng trong tháng 8, cho thấy dòng vốn vào nhóm thị trường này vẫn biến động trước những bất định về triển vọng tăng trưởng và rủi ro địa chính trị. Việt Nam

Thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức thấp. Trong tháng 9, giá trị và khối lượng khớp lệnh bình quân trên HoSE lần lượt đạt gần 13,3 nghìn tỷ đồng/phiên và 512 triệu cổ phiếu/phiên, cùng giảm 6,4% so với tháng trước và là mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Khối ngoại gia tăng bán ròng nhưng dòng vốn phân hóa theo ngành. Giá trị bán ròng trên HoSE đạt hơn 4,8 nghìn tỷ đồng, gần gấp 3 lần tháng trước, đánh dấu tháng bán ròng thứ 9 liên tiếp. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, giá trị bán ròng đạt hơn 97,8 nghìn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025. Áp lực bán tập trung tại nhóm Bất động sản và Ngân hàng, trong khi khối ngoại mua ròng tại Thực phẩm & Đồ uống, Công nghệ thông tin và Dầu khí.

Dòng vốn ETF tại Việt Nam tiếp tục rút ròng nhưng áp lực đã hạ nhiệt. Trong tháng 9, các ETF cổ phiếu Việt Nam rút ròng khoảng 689 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt hơn 6,7 nghìn tỷ đồng, giảm 55,3% so với cùng kỳ năm 2025.