VN-Index quay đầu giảm, thị trường chững lại trước kháng cự 1780

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/10/2026.

TVS cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng khi chỉ số đã hoàn thành kiểm định lại vùng hỗ trợ 1740 – 1750 điểm.

Kết phiên ngày 26/10, VN-Index giảm 10,60 điểm, đóng cửa tại 1763,55 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 3,38 điểm, đóng cửa tại 259,32 điểm.

Đà tăng đang có dấu hiệu chững lại khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự 1780 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đảo chiều giảm điểm sau khi kiểm định vùng kháng cự 1780 điểm trong bối cảnh lực cầu chưa đủ mạnh. Chỉ số đóng cửa tại mức thấp nhất phiên với bóng nến trên dài, cho thấy áp lực bán gia tăng và khiến thị trường quay đầu lùi về kiểm định mây Span B quanh vùng 1760 điểm.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI chững lại quanh vùng đỉnh ngắn hạn, trong khi đường MACD duy trì giao cắt lên đường tín hiệu với histogram dương mở rộng. Các tín hiệu này cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về hồi phục, nhưng đà tăng đang có dấu hiệu chững lại khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1750 – 1760. Vùng kháng cự: 1770 – 1780.

Quan điểm hành động: VN-Index có khả năng tiếp tục tích lũy trong mây Kumo, duy trì phía trên đường Span B quanh vùng 1.760 điểm để hình thành nền giá mới trước khi có thể kỳ vọng kiểm định lại đường Span A quanh vùng 1.800 điểm. Trong ngắn hạn, khả năng giữ vững vùng hỗ trợ 1750 – 1760 điểm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đà hồi phục”.

Thị trường vẫn đang giằng co quanh vùng cản nhạy cảm và áp lực rung lắc có thể tiếp tục trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1762 – 1782 trong phiên hôm nay và đóng cửa tại 1763,55 điểm, giảm hơn 10 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó Hàng & dịch vụ công nghiệp và Công nghệ thông tin giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Tiện ích tăng trên 1%, theo sau là Dầu khí.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM. Sau ba phiên hồi phục liên tiếp, đà tăng đã chững lại, VN-Index chưa thể lấp hoàn toàn gap tại vùng 1768 – 1778. Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vẫn đang giằng co quanh vùng cản nhạy cảm này, áp lực rung lắc có thể tiếp tục trong ngắn hạn”.

Ngắn hạn VN-Index vẫn kỳ vọng hướng đến 1780 điểm - 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau khi vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn kéo dài từ ngày 07/9/2026 đang chịu áp lực điều chỉnh tích lũy trở lại trên vùng hỗ trợ quanh 1.735 điểm và kháng cự mạnh 1780 điểm - 1800 điểm. Với áp lực cung vùng giá cao đã gia tăng trở lại. Ngắn hạn VN-Index vẫn kỳ vọng hướng đến 1780 điểm - 1800 điểm.

Ngắn hạn thị trường đang đi đến giai đoạn cuối của kỳ công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026. Sau giai đoạn này nhà đầu tư có thể đánh giá kết quả kinh doanh 09 tháng năm 2026, dự tính sơ bộ kết quả kinh doanh của cả năm 2026. Chúng tôi cũng sẽ công bố báo cáo chi tiết đánh giá kết quả kinh doanh quý 3/2026, cũng như 09 tháng năm 2026 sau khi cập nhật đầy đủ báo cáo toàn thị trường. Hiện tại nhà đầu tư nên tập trung đánh giá danh mục đầu tư, cơ cấu các mã yếu kém, kết quả và triển vọng kinh doanh không như kỳ vọng.

Cần lưu ý hiện tại trên thị trường đa phần các nhóm ngành đều có xu hướng giá ngắn trung hạn là tích lũy. Không có nhiều cơ hội vượt trội. Chúng tôi sẽ đánh giá thận trọng các cơ hội đầu tư dựa trên kết quả kinh doanh quý 3 và triển vọng đối với các doanh nghiệp chất lượng tốt, đầu ngành và kiểm soát rủi ro ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể cần kiểm định lại vùng hỗ trợ 1740 – 1750 điểm trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 10,6 điểm (-0,6%), đóng cửa ở mức 1763,6 điểm, Chỉ số tiến lên vùng giá 1,780 điểm với động lực chính từ nhóm Vingroup (VIC) và Dầu khí (GAS và BSR). Tuy nhiên, áp lực bán tại vùng giá này gia tăng, tập trung chủ yếu ở nhóm Ngân hàng khiến cho chỉ số giảm điểm cho đến hết phiên giao dịch. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 205 mã giảm so với 106 mã tăng. Thanh khoản trên HSX đạt khoảng 13,500 tỷ VND (-20% so với phiên trước).

Chỉ số đã tiếp cận vùng mục tiêu 1780 – 1800 điểm mà chúng tôi đề cập trong các phiên trước đó, rồi nhanh chóng giảm điểm về mốc 1760 điểm, qua đó đóng cửa ở dưới mốc MA50 (ngày). Điều này khiến cho VN-Index có thể cần kiểm định lại vùng hỗ trợ 1740 – 1750 điểm trong các phiên tiếp theo, trước khi có thể quay lại vùng kháng cự mạnh 1780 – 1800 điểm. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng khi chỉ số đã hoàn thành kiểm định lại vùng hỗ trợ 1740 – 1750 điểm. Trong đó, nhà đầu tư có thể ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành có kết quả kinh doanh quý 3/2026 tăng trưởng tích cực và định giá phù hợp”.

Động thái bán chỉ mang tính chốt lãi ngắn hạn hoặc đóng vị thế hòa vốn bảo toàn hiệu suất

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Số cổ phiếu giảm áp đảo nhưng chưa tiêu cực vì động thái bán không quyết liệt: Mức trung vị giảm của thị trường trong phiên ở mức -0,25% cùng với lượng cổ phiếu giảm chiếm 55% cho thấy động thái bán chiếm áp đảo trong phiên. Tuy nhiên áp lực bán không lớn và quyết liệt vì khối lượng giao dịch thấp và thanh khoản chỉ quanh 13.408 tỷ đồng (thấp hơn mức bình quân 3 tháng khoảng 16.618 tỷ đồng). Động thái bán chỉ mang tính chốt lãi ngắn hạn hoặc đóng vị thế hòa vốn bảo toàn hiệu suất.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Đà hồi phục ngắn hạn vẫn còn triển vọng tiếp diễn trong tuần nhưng chọn lọc. Duy trì tỷ trọng khoảng 60% cổ phiếu/40% tiền mặt và hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đã có nền giá cao. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh nếu chỉ số giữ ổn định vùng 1750–1760 điểm và áp lực bán tại Ngân hàng hạ nhiệt để theo dõi giải ngân đầu tư ngắn hạn ở các mã có sức mạnh tương đối cao, triển vọng KQKD tích cực và vị thế vẫn còn hấp dẫn như Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM), Cảng biển (GMD, DVP), Cao su (GVR) và các mã vốn hóa trung bình như: HT1, ANV, TNG, MSH, ACV”.

Khả năng rung lắc ở khu vực 1750-1780 sẽ còn diễn ra trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm gần 11 điểm do lực cung chiếm ưu thế trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang kiểm tra hỗ trợ tại đường mây đỏ Ichimoku (1760). Chỉ báo MACD vẫn hướng lên nhưng chỉ báo RSI bẻ xuống nên khả năng rung lắc ở khu vực 1750-1780 sẽ còn diễn ra trong ngắn hạn để kiểm tra cung-cầu tại vùng điểm này. Tuy nhiên nếu đánh mất hỗ trợ thì xác suất cao VN-Index sẽ điều chỉnh về khu vực 1720 -1730, tương ứng với đường tenkan và đường trung bình động MA20.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đồng thuận tạo đỉnh và hướng xuống, theo đó thêm phần củng cố cho nhận định rung lắc trong các phiên tới, với hỗ trợ gần nhất là mốc 1750 - MA20 và sâu hơn là 1720 - Senkouspan B.

VN-Index ghi nhận phiên giao dịch đầu tuần rung lắc và giảm gần 11 điểm sau nhịp tăng tốt tuần trước do hành động chốt lời ngắn hạn gia tăng. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần ở cổ phiếu xuất hiện áp lực điều chỉnh lớn và chỉ duy trì tỷ trọng ở những mã duy trì xu hướng tích lũy, tăng điểm rõ ràng. Đồng thời, nhà đầu tư chưa nên vội giải ngân mới và chờ đợi xác nhận cân bằng từ thị trường”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thoái lui từ vùng 1770 điểm. Với diễn biến phiên 26/10, chỉ số có khả năng tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1755 điểm trong phiên 27/10 trước khi xuất hiện nhịp hồi phục trở lại”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.